Bize birşeyler olduğu kesin





Fabrikadaki işinden dönen Tayfun V. dört aylık hamile eşi Kader V.’nin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim’i, çocuğunun odasındaki gardırop içerisinde saklanırken yakalıyor.

Tayfun V., mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim’i öldürüyor, eşini de hafif yaralıyor.

Tayfun V., gelen ekip tarafından gözaltına alınıp tutuklanıyor.

***

Mahalle toplanıyor; Tayfun V. cezaevine giderken alkışlarla tebrik ediyor.

“Arkandayız” diyorlar.

“Ağlama, dik dur, seninleyiz” diyorlar.

Ve Tayfun V.’nin serbest bırakılması için imza kampanyası yapıyorlar.

Tamam kabul, zor bir durum...

Ama arkadaş; herkes kendi adaletini verirse ne olacak, nasıl çıkılacak olayların içinden...

Adaleti dağıtan belli; mahkemeler, hakimlerimiz...

Güvenliğimizi koruyan, sokakları kollayan yine belli; polisimiz, askerimiz, güvenlik güçlerimiz...

Ne kadar zor ve kabul edilmeyecek bir durum olsa da; ayrılırsın, boşanırsın, bir daha da yüzüne bakmazsın.

Karşı tarafın kusuru, hatası, suçu ne kadar büyük olursa olsun, cezayı kimse kendi adına kesemez.

Ve insan öldürmek bir suçtur.

***

Buna rağmen mahallelinin alkışlarla bunu desteklemesi, teşvik etmesi, bununla da kalmayıp imza kampanyası başlatmış olmasını anlamak bir o kadar zordur.

Bize bir şeyler olduğu kesin.





Bu nasıl kafa



ARKADAŞ; bu nasıl bir kafa...

Bu nasıl bir zihniyet...

Bir de felsefe öğretmeni olacak.

Bakar mısınız; sosyal medyadan paylaştıklarına...

“Eşofman kız öğrencileri çıplak yapar” diyor.

“Genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsinizdir” diyebiliyor.

Özür dileyeceğine bir de “Tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum. Karşılığı cennetse suçu vız gelir” diyor.

Ercan Harmancı hakkında soruşturma başlatıldı ve görevden alındı.

Git arkadaş, nereye gideceksen git...

İnsan kızamıyor bile, üzülüyor, kahroluyor.

Bu nasıl kafadır; diye...





Göztepe herkese örnektir



BU yılın flaş takımı bence Göztepe’dir.

Mütevazı bir kadroyla büyük işler yaptılar.

Ve göreceksiniz; birkaç takviyeyle bu çıkış ikinci yarıda da devam edecek.

Bunun nedeni istikrar...

İstikrarı sağlayan da başarılı, stratejisi olan, ne yaptığını bilen bir yönetim...

Ve elbette büyük bir vizyon...

Başarı öyle kolay gelmiyor.

Elbette tesadüflerin önemli rolü var ama tek başına ve kalıcı bir başarı için çok daha fazlasını yapmak gerekiyor.

Göztepe; sadece İzmir’deki kulüpler için değil, Türkiye’ye örnektir.

Amatöre kadar düşmüş bir takımın bugün Avrupa hayalleri kurması önemlidir.

Ve mümkündür.

Sahada elbette futbolcular var, teknik ekip var ama işin sırrı tribünde bu kurguyu yapan maestrodadır.

Başkan Mehmet Sepil’i kutluyorum.

Dilerim Göztepe Karşıyaka’ya da örnek olur.

Karşıyaka’nın kurtuluşu da; Göztepe’nin izlediği yoldan başkası değil.





Önemli olan model



ALTINORDU’dan daha fazlasını bekliyoruz.

Bu doğru...

Ama şunu herkesin bilmesi gerekir.

Büyük bir endüstri olan spor dünyasında yeni ve kendi doğrularınla hareket etmek hiç de kolay değildir.

Altınordu’nun acelesi olmamalı.

Ligde bulunduğu yerin de bence önemi yoktur.

Model doğrudur ve Türk futbolunun kurtuluşu için vazgeçilmezdir.

Şampiyonluk bence teferuattır.