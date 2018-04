Konsey Başkanı Mehmet Ali Kasalı, konuşmasına şöyle başladı.

“Burada yapacağım konuşma için üç hafta önce bir grup arkadaşımla istişarede bulundum. Notlarımızı alıp metni şekillendirdik. Ama bir sonraki hafta metni yenileme ihtiyacı duyduk. Çünkü Trump’un Suriye’yle ilgili bir tweeti henüz yoktu. Gelişmelere göre yeniden toplandık, yeniden metne baktık. Nokta koyacağımızı zannettik ki, ABD’nin füzeleri atıldı, Rusya’nın cevabı gecikmedi, Avrupa Birliği’nin raporu henüz yayınlanmıştı. Ve üstelik Türkiye’nin gündemi de her an değişmekteydi. Bu sabah yine bir kez daha oturup bakalım derken; bu sefer de erken seçim kararı ortaya atıldı. Ben de metne bağlı kalmadan düşündüklerimi ve duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum...”

ESİAD, Ege Bölgesi’nin en önemli sivil toplum örgütlerinin başında geliyor.

ESİAD üyelerinin ciroları milyarlarca dolara denk geliyor, istihdamın da en önemli aktörleri arasında bulunuyor.

ESİAD’in Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ali Kasalı özetle şöyle demeye getiriyor.

“Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gündemi de değişken. Biz bu ortamda işadamları ve sanayiciler olarak ayakta kalmaya, proje üretmeye, istihdam yaratmaya devam ediyoruz...”

Her yerde öyle ama Türkiye’de sanayicilerin kıymetini bilmek lazım...

Gerçekten de dünya zor bir dönemden geçiyor.

Ve bu ortamda geleceğe dönük planlar gerekiyor.

Bunları yaparken de iyi bir finans yönetimi, iyi bir planlama, iyi bir strateji ve iyi rekabet koşulları gerekiyor.

Özetle bizde gündem sabahtan akşama değişir.

Konuşmalar da...



Siyasetin dili yumuşamalı ama nasıl

PEKİ Kasalı, böyle bir girişten sonra ne dedi.

“Türkiye’nin bu zor koşulların altından kalkacağına inancımız tamdır. Ancak bunun olmazsa olmaz koşulu ulusal birliktelik ve bütünlüktür. Bunun sağlandığını söyleyebilir miyiz; maalesef buna olumlu cevap vermekte güçlük çekiyoruz. İktidarı ve muhalefetiyle fikirler ayrı olsa bile bütün toplumu aynı amaç doğrultusunda bir araya getirecek bir üslubu benimsemelerini talep ediyoruz...”

Yani uzlaşma dili yaratılmasını öneriyor Kasalı...

Seçim sürecinin yaşanmadığı bir dönemde bile sert esen siyasi rüzgarlar sizce yumuşayabilir mi?

Hele hele erken seçim kararının alındığı bir dönemde...

Biraz zor...

Ama ben yine de yazmak istedim.



Türkiye’nin asıl

gündemi bu

konular olmalı

ESİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını Fadıl Sivri yapıyor.

Sivri, dijital dünyayı yakından takip eden biridir.

Dünyadaki gelişmelere de vakıftır.

Dikkat ediyorum.

Siyasetin günlük akışına konuşmalarına yer vermiyor, hep gelecekten bahsediyor.

Sivri’nin bu üslubunu ve yöntemini beğeniyorum.

Çünkü siyaset yeterince gündemimizi meşgul ediyor.

Peki Fadıl Sivri ne dedi.

“Sürdürülebilir bir büyümeyi ancak 2002-2008 döneminde başardığımız şekilde, üretkenlik temelli yapısal reformlar ile sağlayabiliriz. Yenilikçi, sorgulayan ve çağın gereksinimleri ile donatılmış yüksek değer taşıyan fikri üretim yapabilecek bireylere ve bu bireyleri yetiştirebilecek bir eğitim reformuna ihtiyacımız var. Kamu-özel işbirliğiyle geliştirilecek temel bir eğitim stratejisinde, insanı odağına alan, bireyin performansını ve yaşam kalitesini artıran Toplum 5.0 yaklaşımının benimsenmesini gerekiyor...”

Siyasetçinin gündemi sandık olabilir ama iş dünyasının gündemi işte bu konular.

Buna da dikkat çekmek istedim.



Bu sefer kulisler

az yapılacak

ERKEN değil çok erken seçimin iyi yönleri de var tabii...

Belirsizlikleri netleştirmek için uzun bir zaman beklenmeyecek.

Ve tabii siyaset kulisleri için uzun saatler kalmayacak.

Aday adayları yayılmış bir takvimde, müthiş bir kampanyanın içine giriyorlardı.

Bu sefer öyle bir zaman yok.

Takvim dar, kulislere bile zaman yok.