Bir sporsever olarak yazıyorum

TÜRKİYE’nin en köklü kulüplerinin olduğu İzmir yıllardır statsız...
Ben bunu kabul edemiyorum; kimse kusura bakmasın...
İnanın suçlu da aramıyorum.
Ben gözlemimi dile getiriyorum.
***
Karşıyaka’nın kuruluş tarihi 1912’dir.
Yani Cumhuriyet’ten önce, yeni Türkiye’ye ilham veren kurumların başında Karşıyaka vardır.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş neyse; İzmir’in kulüpleri de odur.
O yüzden hep yazıyorum; Karşıyaka, Altınordu, Göztepe, İzmirspor, Altay, Bucaspor sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda büyük sivil toplum örgütleridir.
Bakın Altay’ın kuruluşu 1914’tür; Altınordu’nun 1923, Göztepe’nin 1925, İzmirspor’un 1923, Bucaspor’un 1928...
Bu kulüplerin mazileri anlı şanlı başarılar, büyük deneyimler, iz bırakan anılarla doludur.
***
Ve düşünebiliyor musunuz?
İzmir’in bu kulüpleri yıllardır maç yapacak saha bulamıyorlar, bizler de maç izleyebilecek bir stat...
Ben “Şu itiraz etti, bu müdahale etti” sözlerini çok duyuyorum.
Ankara yerel yönetimleri, yerel yönetimler Ankara’yı suçluyor.
Bir de hiç işi olmayan, sporla ilgisi de bulunmayan ama önlerine koyulan dilekçelere imza atanlar var.
Onları da anlamakta zorlanıyorum.
***
Kim ne diyorsa desin, kim ne söylüyorsa söylesin, kim itiraz ediyorsa etsin, kim bahane üretiyorsa üretsin...
İnanın bir vatandaş, bir sporsever olarak artık dinlemek istemiyorum.
Ben eşimle, oğlumla, arkadaşlarımla gidip doğru düzgün maç izlemek istiyorum.
Bir İzmirli olarak hakkım olduğunu düşünüyorum.
***
Yine tekrar ediyorum.
Şampiyonluk, zirve yarışı filan da umurumda değil.
Ben eskisi gibi İzmir kulüplerinin maçlarını gönül rahatlığıyla, seyir keyfi olan tribünlerden izlemek istiyorum.
Bu statları yapmak bu kadar mı zor...
Karşıyaka stadını bekliyor
KARŞIYAKA stadı duruyor. Neden?
Neden duruyor, birisi bana izah edebilir mi?
İnanın gazeteci olarak kafamız karışık.
Davalar açıldı, inşaat durdu, sonra mahkeme kararları inşaatın önünü açtı, sonra kapadı, sonra yeniden açtı.
“İtirazlar üzerine gerekli düzenlemeler yapıldı” denildi.
Sonra da “TOKİ yeni ihale yapmak istemiyor” diye konuşuldu.
Düz bir vatandaş, bir sporsever olarak isteğimi yineliyorum.
Karşıyaka stadını mutlaka yapın.
Bu toprakların en eski kulüplerinden biri olan Karşıyaka, yeni stadına kavuşmalıdır.
Bu hem hükümetin, hem de yerel yönetimlerin borcudur.
Bunlar da büyük projeler
EVET; yere çöp atmamak, attırmamak büyük projedir.
Evet; yayalara saygılı olmak büyük projedir.
Evet; yerine göre ve orasının ruhuna göre müzik çalmak büyük projedir.
Evet; korna çalanın ya da ikazda bulunanın arabasının tepesine çıkıp tepinmesini engellemek büyük projedir.
Evet; ev gibi sokakların da güzelleşmesini sağlamak büyük projedir.
***
Barajlar, göller, yapmak da büyük projedir.
Ama görüyoruz ki; onlar kadar bu saydığım ve saymadığım konularda da büyük projelere ihtiyacımız var.
Sosyal medya için
çok da güzel örnek
PENDİK’te yaşanan trafik terörünü günlerdir konuşuyoruz. Aslında iyi de oluyor.
Çünkü bu olayları biraz büyütmek, biraz abartmak, daha sonra olabilecek olayları da biraz azaltabilir.
Bir de sosyal medya gerçeği var.
O görüntüler bir anda tüm Türkiye’ye yayıldı.
Tepkiler sonucunda şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tutuklanmalarına karar verildi.
Şimdi herkesin bu konu üzerinde düşünmesi gerekir.
Bugünün dünyasında hiçbir şeyi gizlemek mümkün değil artık...
Siz istediğiniz kadar “Ben öyle yapmadım, öyle yapmak istemedim” deyin; birkaç saniyelik görüntü daha siz arabaya binmeden yayılabiliyor.
Yani herkes herkesi gözetliyor.
Sosyal medyayı zaman zaman eleştiriyorum ama bu konularda inanılmaz büyük bir etkisi oluyor.
Hatta belki de normalde sorgudan sonra bırakılacak iki kişi kamuoyunun tepkisinden de çekinilerek tutuklanıyor.
Herkese ders olması açısından bu olayı unutmamak gerekiyor.
Bir sporsever olarak yazıyorum
TÜRKİYE’nin en köklü kulüplerinin olduğu İzmir yıllardır statsız...
Ben bunu kabul edemiyorum; kimse kusura bakmasın...
İnanın suçlu da aramıyorum.
Ben gözlemimi dile getiriyorum.
***
Karşıyaka’nın kuruluş tarihi 1912’dir.
Yani Cumhuriyet’ten önce, yeni Türkiye’ye ilham veren kurumların başında Karşıyaka vardır.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş neyse; İzmir’in kulüpleri de odur.
O yüzden hep yazıyorum; Karşıyaka, Altınordu, Göztepe, İzmirspor, Altay, Bucaspor sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda büyük sivil toplum örgütleridir.
Bakın Altay’ın kuruluşu 1914’tür; Altınordu’nun 1923, Göztepe’nin 1925, İzmirspor’un 1923, Bucaspor’un 1928...
Bu kulüplerin mazileri anlı şanlı başarılar, büyük deneyimler, iz bırakan anılarla doludur.
***
Ve düşünebiliyor musunuz?
İzmir’in bu kulüpleri yıllardır maç yapacak saha bulamıyorlar, bizler de maç izleyebilecek bir stat...
Ben “Şu itiraz etti, bu müdahale etti” sözlerini çok duyuyorum.
Ankara yerel yönetimleri, yerel yönetimler Ankara’yı suçluyor.
Bir de hiç işi olmayan, sporla ilgisi de bulunmayan ama önlerine koyulan dilekçelere imza atanlar var.
Onları da anlamakta zorlanıyorum.
***
Kim ne diyorsa desin, kim ne söylüyorsa söylesin, kim itiraz ediyorsa etsin, kim bahane üretiyorsa üretsin...
İnanın bir vatandaş, bir sporsever olarak artık dinlemek istemiyorum.
Ben eşimle, oğlumla, arkadaşlarımla gidip doğru düzgün maç izlemek istiyorum.
Bir İzmirli olarak hakkım olduğunu düşünüyorum.
***
Yine tekrar ediyorum.
Şampiyonluk, zirve yarışı filan da umurumda değil.
Ben eskisi gibi İzmir kulüplerinin maçlarını gönül rahatlığıyla, seyir keyfi olan tribünlerden izlemek istiyorum.
Bu statları yapmak bu kadar mı zor...
Karşıyaka stadını bekliyor
KARŞIYAKA stadı duruyor. Neden?
Neden duruyor, birisi bana izah edebilir mi?
İnanın gazeteci olarak kafamız karışık.
Davalar açıldı, inşaat durdu, sonra mahkeme kararları inşaatın önünü açtı, sonra kapadı, sonra yeniden açtı.
“İtirazlar üzerine gerekli düzenlemeler yapıldı” denildi.
Sonra da “TOKİ yeni ihale yapmak istemiyor” diye konuşuldu.
Düz bir vatandaş, bir sporsever olarak isteğimi yineliyorum.
Karşıyaka stadını mutlaka yapın.
Bu toprakların en eski kulüplerinden biri olan Karşıyaka, yeni stadına kavuşmalıdır.
Bu hem hükümetin, hem de yerel yönetimlerin borcudur.
Bunlar da büyük projeler
EVET; yere çöp atmamak, attırmamak büyük projedir.
Evet; yayalara saygılı olmak büyük projedir.
Evet; yerine göre ve orasının ruhuna göre müzik çalmak büyük projedir.
Evet; korna çalanın ya da ikazda bulunanın arabasının tepesine çıkıp tepinmesini engellemek büyük projedir.
Evet; ev gibi sokakların da güzelleşmesini sağlamak büyük projedir.
***
Barajlar, göller, yapmak da büyük projedir.
Ama görüyoruz ki; onlar kadar bu saydığım ve saymadığım konularda da büyük projelere ihtiyacımız var.
Sosyal medya için
çok da güzel örnek
PENDİK’te yaşanan trafik terörünü günlerdir konuşuyoruz. Aslında iyi de oluyor.
Çünkü bu olayları biraz büyütmek, biraz abartmak, daha sonra olabilecek olayları da biraz azaltabilir.
Bir de sosyal medya gerçeği var.
O görüntüler bir anda tüm Türkiye’ye yayıldı.
Tepkiler sonucunda şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tutuklanmalarına karar verildi.
Şimdi herkesin bu konu üzerinde düşünmesi gerekir.
Bugünün dünyasında hiçbir şeyi gizlemek mümkün değil artık...
Siz istediğiniz kadar “Ben öyle yapmadım, öyle yapmak istemedim” deyin; birkaç saniyelik görüntü daha siz arabaya binmeden yayılabiliyor.
Yani herkes herkesi gözetliyor.
Sosyal medyayı zaman zaman eleştiriyorum ama bu konularda inanılmaz büyük bir etkisi oluyor.
Hatta belki de normalde sorgudan sonra bırakılacak iki kişi kamuoyunun tepkisinden de çekinilerek tutuklanıyor.
Herkese ders olması açısından bu olayı unutmamak gerekiyor.