HÜRRİYET Ege’nin ekonomi editörü Mete Tamer Omur’un ilgiyle izlediğim bir köşesi var.
Her hafta başarı öykülerine yer veriyor. Oradan hem yeni şeyler öğreniyorum, hem Türkiye’nin geleceği için umutlanıyorum.
İflah olmaz iyimser yanım; dijital dönüşümü Türkiye’nin yakalayabileceğini söylüyor.
Bu örnekler de benim moralimi yükseltiyor.
Mete; geçen hafta bir “kafa topu hikayesi” yazdı.
Öyle bir kalemde geçilecek bir mesele değil.
İzmirli girişimci İbrahim Akman geliştirdiği oyun Masomo’yu 100 milyon doların üzerinde bir fiyatla dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Miniclip’e sattı.
Yanlış okumadınız.
100 milyon dolar...
İbrahim 1985 doğumlu; yani 35 yaşında...
Ve silikon vadisinin benzerini İzmir’de kurmak gibi bir hayali var.
Uzun zamandır yazıyorum bu konuyu...
Türkiye’nin ıskalamaması gereken bir konu dijitalleşme...
İbrahim gibi çok yetenekli birçok genç de tanıyorum.
İzmir bu konuda bir kümelenmeye doğru gidiyor.
Yazılım şirketlerinde çalışan gençler arasında İzmirliler de var; dışarıdan gelenler de...
Her seçim döneminde Urla yarımadasının, özellikle de İzmir Teknoloji Üniversitesi’nin bulunduğu alanın teknoloji üssü gibi kullanılacağı söyleniyor.
İzmirliler artık bu sözlerin tutulmasını bekliyor.
Ben kentin potansiyelini görüyorum ve benzer örneklerin de çoğaldığını izliyorum.
İzmir özel bir yasayı hak ediyor.
Bir oyun 100 milyon dolar eder mi?
Etti, daha fazlası da eder.
Bu başarı öykülerini daha sık duyacağız, bundan emin olun.
İzmir’in iki vakıf üniversitesinin en fazla tercih edilen bölümleri arasında oyun bölümleri var.
Yazılım eğitimi alan gençlerin büyük kısmını Avrupa’nın önemli başkentleri yüksek lisansa davet ediyor ve aynı anda iş imkanı sağlıyorlar.
Biraz siyasetten uzaklaşıp başka konulara odaklansak işte bu konular karşımıza çıkıyor.
Türkiye ilginç bir dönüşümün eşiğinde ve bunu izlemek çok hoşuma gidiyor.
Karamsarlara bir tavsiyem var
ARADA üniversitelere derslere gidiyorum, konuşmalara katılıyorum. Bizlerden çok daha farklı bir gençlik var. Öyle söylendiği gibi memleket meselelerinden uzak filan da değiller.
Aksine büyüklerinden çok daha ilgililer...
Bir şey daha var.
Yine düşünüldüğü gibi sanal bir dünyada da yaşamıyorlar.
Dünyanın gidişatından haberdarlar, ilgililer.
Ve en önemlisi önerileri de var.
O yüzden canınız sıkıldığında, biraz karamsar olduğunuzda gençlerin arasına karışın.
Göreceksiniz gençler bir harika...
Konutta KDV beklentisi
MOBİLYA, balık, yumurtada KDV indirildi. Çok da doğru yapıldı.
Konutta KDV indirimi ise uzatılmadı.
Biliyorum devletin yükü çok fazla, piyasalarda da bir hareketlilik var.
Ama yine de konutta KDV indiriminin bu yıl da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü Türkiye’nin elinde stok fazlalığı var ve yeni projeler de bekliyor.
Hükümet değerlendirecektir ancak piyasada böyle bir beklenti olduğunu hatırlatmak isterim.
Elektrik fabrikası ne oldu?
HAVAGAZI fabrikası İzmir’in sembollerinden biri oldu. Ben de çok beğeniyorum. Kentin tam ortasında bir vaha gibi... Çok sayıda sanatçı için de bulunmaz bir mekan... Hemen yanındaki tarihi elektrik fabrikası da bana göre öyle... İkisi yan yana ve mutlaka İzmirliler için hizmet etmeli. Biliyorsunuz; bir süre önce ihaleye çıktı ve Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi kazandı.
Ancak onaylanmadı, bazı bürokratik sorunlar olduğu söylendi. Yasalardaki, yönetmeliklerdeki detayı bilmiyorum. Ama bir an önce kente kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Burasının yıkılıp yerine başka bir yapının inşa edilmesi mümkün değil. Çünkü SİT kapsamında değerlendirilen bir yapı... O yüzden bir kamu kuruluşunun alıp restore ettirmesi daha doğru gibi...
Bence imzalar atılmalı ve restorasyon bir an önce başlamalı.
Bir oyun 100 milyon dolar eder mi?
HÜRRİYET Ege’nin ekonomi editörü Mete Tamer Omur’un ilgiyle izlediğim bir köşesi var.
Her hafta başarı öykülerine yer veriyor. Oradan hem yeni şeyler öğreniyorum, hem Türkiye’nin geleceği için umutlanıyorum.
İflah olmaz iyimser yanım; dijital dönüşümü Türkiye’nin yakalayabileceğini söylüyor.
Bu örnekler de benim moralimi yükseltiyor.
Mete; geçen hafta bir “kafa topu hikayesi” yazdı.
Öyle bir kalemde geçilecek bir mesele değil.
İzmirli girişimci İbrahim Akman geliştirdiği oyun Masomo’yu 100 milyon doların üzerinde bir fiyatla dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Miniclip’e sattı.
Yanlış okumadınız.
100 milyon dolar...
İbrahim 1985 doğumlu; yani 35 yaşında...
Ve silikon vadisinin benzerini İzmir’de kurmak gibi bir hayali var.
Uzun zamandır yazıyorum bu konuyu...
Türkiye’nin ıskalamaması gereken bir konu dijitalleşme...
İbrahim gibi çok yetenekli birçok genç de tanıyorum.
İzmir bu konuda bir kümelenmeye doğru gidiyor.
Yazılım şirketlerinde çalışan gençler arasında İzmirliler de var; dışarıdan gelenler de...
Her seçim döneminde Urla yarımadasının, özellikle de İzmir Teknoloji Üniversitesi’nin bulunduğu alanın teknoloji üssü gibi kullanılacağı söyleniyor.
İzmirliler artık bu sözlerin tutulmasını bekliyor.
Ben kentin potansiyelini görüyorum ve benzer örneklerin de çoğaldığını izliyorum.
İzmir özel bir yasayı hak ediyor.
Bir oyun 100 milyon dolar eder mi?
Etti, daha fazlası da eder.
Bu başarı öykülerini daha sık duyacağız, bundan emin olun.
İzmir’in iki vakıf üniversitesinin en fazla tercih edilen bölümleri arasında oyun bölümleri var.
Yazılım eğitimi alan gençlerin büyük kısmını Avrupa’nın önemli başkentleri yüksek lisansa davet ediyor ve aynı anda iş imkanı sağlıyorlar.
Biraz siyasetten uzaklaşıp başka konulara odaklansak işte bu konular karşımıza çıkıyor.
Türkiye ilginç bir dönüşümün eşiğinde ve bunu izlemek çok hoşuma gidiyor.
Karamsarlara bir tavsiyem var
ARADA üniversitelere derslere gidiyorum, konuşmalara katılıyorum. Bizlerden çok daha farklı bir gençlik var. Öyle söylendiği gibi memleket meselelerinden uzak filan da değiller.
Aksine büyüklerinden çok daha ilgililer...
Bir şey daha var.
Yine düşünüldüğü gibi sanal bir dünyada da yaşamıyorlar.
Dünyanın gidişatından haberdarlar, ilgililer.
Ve en önemlisi önerileri de var.
O yüzden canınız sıkıldığında, biraz karamsar olduğunuzda gençlerin arasına karışın.
Göreceksiniz gençler bir harika...
Konutta KDV beklentisi
MOBİLYA, balık, yumurtada KDV indirildi. Çok da doğru yapıldı.
Konutta KDV indirimi ise uzatılmadı.
Biliyorum devletin yükü çok fazla, piyasalarda da bir hareketlilik var.
Ama yine de konutta KDV indiriminin bu yıl da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü Türkiye’nin elinde stok fazlalığı var ve yeni projeler de bekliyor.
Hükümet değerlendirecektir ancak piyasada böyle bir beklenti olduğunu hatırlatmak isterim.
Elektrik fabrikası ne oldu?
HAVAGAZI fabrikası İzmir’in sembollerinden biri oldu. Ben de çok beğeniyorum. Kentin tam ortasında bir vaha gibi... Çok sayıda sanatçı için de bulunmaz bir mekan... Hemen yanındaki tarihi elektrik fabrikası da bana göre öyle... İkisi yan yana ve mutlaka İzmirliler için hizmet etmeli. Biliyorsunuz; bir süre önce ihaleye çıktı ve Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi kazandı.
Ancak onaylanmadı, bazı bürokratik sorunlar olduğu söylendi. Yasalardaki, yönetmeliklerdeki detayı bilmiyorum. Ama bir an önce kente kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Burasının yıkılıp yerine başka bir yapının inşa edilmesi mümkün değil. Çünkü SİT kapsamında değerlendirilen bir yapı... O yüzden bir kamu kuruluşunun alıp restore ettirmesi daha doğru gibi...
Bence imzalar atılmalı ve restorasyon bir an önce başlamalı.