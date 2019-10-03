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Deniz Sipahi

Deniz Sipahi

dsipahi@hurriyet.com.tr

Bir Milas öyküsü

3 Ekim 2019

SON yıllarda Milas’ı çok yakından takip diyorum. Bir kere Bir kere yaşadığı yeri severek anlatan, bizlere sevdiren Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer var.

 

İletişimini hiç kesmez, Milas’ı hep hatırlatır ve anlatır.
Bir bölgenin, kentin ekonomisi, sosyal hayatı için bu ilişkiler gerçekten önemli...
Geçenlerde Bodrum dönüşü Milas’a uğradım, sohbet ettik.
Milas birkaç yıldır zeytin hasadında öne çıkmaya başladı.
Rakamları merak ettim.
Ayvalık, Edremit daha doğrusu Körfez Bölgesi varken; Akhisar ataktayken, Aydın iddiasını artırırken, Milas bu haritanın içinde neredeydi?
Merak ettim; Başkan Reşit Özer rakamlarla bilgi verdi.
***
* Milas’ın yüzölçümünün yüzde 22.6’sı, kültür arazisinin ise yüzde 34.09’u zeytinliklerle kaplı. Bu da Milas’ın yüzölçümünün yaklaşık dörtte birinin zeytinliklerle kaplı olduğu anlamına geliyor.
* Milas’ta yaklaşık 10 milyon zeytin ağacı var. Bunun yaklaşık 9 milyon 300 bini ürün veren ağaçlar...
* Milas’ta ürünün bol olduğu “var yılı”nda yaklaşık 18 bin ton zeytinyağı elde ediliyor.
* Milas zeytinyağı eskiden “dökme yağ”, “rafinajlık yağ” olarak düşük fiyattan satın alınıyordu. Milaslı Ali Osman Menteşe’nin kurduğu butik tesis ürünleri Avrupa ve ABD’nin en prestijli yarışmalarında altın ve gümüş madalyalar kazanınca ilçenin kaderi de değişti.
* Ali Osman Menteşe’nin “memecik” erken hasadı ünlenince Milas Ticaret ve Sanayi Odası 2014’te coğrafi işareti alarak Milas zeytinyağının kalitesini tescillendirdi.
* Bu da markalaşmayı artırdı. Bugün Milas’ın bilinen 55 zeytinyağı markası var. 10’u odaya başvurarak coğrafi işaret standartlarında zeytinyağı ürettiklerini belgelendirdiler.
Milas’ın çıkışı devam ediyor.
Ben de takip ediyorum.

Bir Milas öyküsü

 
Balığın yüzde 68’i

MİLAS aslında tarih boyunca adından çok söz ettiren bir yer... Sadece zeytiniyle değil; halısı, mermeri, balı hep konuşulmuş. Son yıllarda bir de balık çiftlikleriyle ünlü. Çünkü karada üretim yapıyorlar. Yani toprağa kazılmış havuzlarda...
Size bir rakam vereyim.
Türkiye’nin levrek ve çipurada kültür balığı üretiminin yüzde 68’i Milas’ta yapılıyor.
73 açık deniz balık işletmesi ve 151 toprak havuz balık üretim tesisi bulunuyor. Toplam üretim miktarı ise 65 bin 570 ton...
63 bin 404 tonu AB ülkelerine, Rusya’ya ve bazı Arap ülkeleri ile ABD’ye ihraç ediliyor.
Yani Milas ekonomiye büyük katkı veren ilçelerimizden biri...

 
Balın da adresi

MİLAS Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer anlattıkça ben de not aldım.
İlginç bir rakam da bal üretiminde...
Sıkı durun...
Dünyadaki çam balı üretiminin yüzde 92’si Kuşadası’nın Dilek Yarımadası ile Muğla ilinde elde ediliyormuş.
Bunun da yaklaşık üçte biri Milas’ta üretiliyormuş.
Milas’ta 713 aile işletmesi halinde 159 bin 999 arı kolonisi olduğunu söyledi Başkan Özer... Kış aylarında diğer bölgelerden Milas’a yaklaşık 500 işletme halinde 104 bin koloni arı geliyormuş. Yılda 3 bin 348 ton bal elde ediliyor.

 
Moralim yerine geliyor

BAZI yerler gelip geçilen yer gibi görülür. Büyük ihtimal Bodrum’a, Marmaris’e, Muğla’ya giderken Milas’ın önünden geçip gidiyoruz. Ben Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer yerindeyse, mutlaka bir kahvesini içerim. Çünkü her seferinde yeni şeyler anlatır. Ben de yeni sözler duymaya meraklıyım. Son uğradığımda da bunları öğrendim. Aslında aldığım notlar uzun, onları da yazacağım. Ama şu bir gerçek... Türkiye’de Milas gibi çok örnek var.
Yani ekonominin içinde, sosyal ve kültürel hayata da destek veren yerler bunlar...
Vakit buldukça gidiyor ve buralara hayat veren insanlarla vakit geçiriyorum.
Hem siyasetin o kısır gündeminden uzaklaşıyorum, hem de bu örnekleri gördükçe moralim yerine geliyor.

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