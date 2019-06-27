Bir itirazım var

NE kadar hayvansever olduğumu beni okuyanlar iyi bilir. Yıllardır çevre, hayvan hakları gibi konulara destek verdim. Sokaktaki dostlarımız için kampanyalar düzenledim, haberler yaptım. Ve görüyorum ki; toplum bu konulara çok daha duyarlı...
Bunda medyanın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
Bir de gençlerimizin...
Gençlerimiz büyüklerimizden her zaman daha cesur ve daha girişimci... Onların el attıkları alanlarda duyarlılık artıyor.
Hayvan hakları da işte o konulardan biri...
***
Neden böyle bir giriş yaptım.
Bu konuda defalarca samimiyet testinden geçtiğimi düşünüyorum.
Ve diyorum ki;
Faytonların kaldırılması kararı yanlıştır.
Çünkü dünyanın birçok şehrinde faytonlar vardır.
Ve bunlar kentlerin sembolleri arasındadır.
Örnek mi istiyorsunuz.
Vereyim;
Prag, Viyana...
Avrupa’nın birçok turizm başkentinde faytonlar sokaklardadır.
Önemli olan işimizi doğru yapmak.
Adalardaki fayton rezaletini savunuyor değilim.
O hayvanlara yapılan eziyete elbette karşı çıkıyorum.
Avrupa’da faytonlarda kullanılan atlar özeldir, o hayvanların barınakları da özeldir.
Bu faytonları kullananların aldıkları eğitimler de özeldir.
Biz bunları pekala yapabiliriz.
Hem iyi barınaklar yapabiliriz, hem işini iyi yapan fayton sahipleri bulabiliriz.
Onları denetleriz, trafiğe uygun bir model geliştiririz.
***
Bunu İzmir yapabilir, yapmalıydı.
Sadece filmlerde kaldı
ESKİ Türk filmlerinde İzmir’deki fayton görüntüleri böylece tarihe karışmış oluyor.
Yani filmlere bile konu olan Kordon sefası artık yapılmayacak.
Şunu da söylemek isterim.
Hayatımda bir kere faytona binmiş değilim.
Ama İzmir’i daha turistik bir yer yapmak istiyoruz.
Bu kenti uluslararası bir arenaya sokmak istiyoruz.
Elimizde çok fazla argüman var.
Bunları bir araya getirmek zorundayız.
Bana göre faytonlar da onlardan biriydi.
Ulaşımda bekleyen imzalar var
METRO, tramvay büyük şehirler için artık olmazsa olmaz...
Bu konuda İzmir’in epey mesafe aldığını söylemeliyim.
Metro hattımız Aliağa’dan Selçuk’a kadar gidiyor.
Kent içinde ise Buca’dan otogara kadar uzanacak. Üçyol’dan Narlıdere’ye uzanacak.
Ulaşımın kolaylaştığı yerler gelişiyor, değişiyor.
Bakın tramvay imzası uzun bir süredir bekliyor.
Fırsat buldukça hatırlatıyorum.
Değerli milletvekillerimiz yaz dönemine girilmeden şu imza meselesini halletsinler.
Tramvay Karşıyaka Mavişehir’den Çiğli’ye kadar uzatılacak.
Bence Sasalı’ya gitmeli.
Doğalyaşam Parkı, Kuş Cenneti’nden yeteri kadar yararlandığımızı söyleyemeyiz.
Tramvay hattı Çiğli’ye sonrasında da Sasalı’ya uzatılmalı.
Ve ikinci çevre yolu...
Seçimlerden kafamızı kaldırıp bakamadık.
İzmir’e ikinci bir çevre yolu şart.
Fizibilite çalışmalarının tamamlandığını biliyorum.
Bu konuda da milletvekillerimizden ricamız var.
Çevre yolu için de ihale süreci başlanmalı.
Ve körfez geçişi...
Bu ekonomik ortamda zor gibi gözükebilir.
Ama hep söylüyorum; bu projeye İzmir’in ihtiyacı var.
Ve mutlaka yapmalıyız.
Bir yemin ettim ki dönemem
BEN bu fotoğrafı çok sevdim.
Altınordu’yu destekliyorum, Altınordu’nun felsefesini destekliyorum, pırıl pırıl bu gençleri destekliyorum.
Ve hayatını bu gençlerin başarısına adayan Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a sonsuz teşekker ediyorum.
Bakın Süper Lig’deki 483 oyuncunun 240’ı yabancı, yaş ortalaması da 28... Yerli oyuncuların çoğu da ilk 11’de oynayamıyor. Yani sahaya çıkan 11’lerin neredeyse tamamı yabancılardan oluşuyor.
Ben buna karşıyım. Kaliteli yabancıların futbolumuza değer kattığını biliyorum.
Ama gençlerimizin de önünün açılması gerektiğine inanıyorum.
O yüzden bu fotoğrafı çok değerli buluyor ve herkese örnek gösteriyorum.
Bir itirazım var
NE kadar hayvansever olduğumu beni okuyanlar iyi bilir. Yıllardır çevre, hayvan hakları gibi konulara destek verdim. Sokaktaki dostlarımız için kampanyalar düzenledim, haberler yaptım. Ve görüyorum ki; toplum bu konulara çok daha duyarlı...
Bunda medyanın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.
Bir de gençlerimizin...
Gençlerimiz büyüklerimizden her zaman daha cesur ve daha girişimci... Onların el attıkları alanlarda duyarlılık artıyor.
Hayvan hakları da işte o konulardan biri...
***
Neden böyle bir giriş yaptım.
Bu konuda defalarca samimiyet testinden geçtiğimi düşünüyorum.
Ve diyorum ki;
Faytonların kaldırılması kararı yanlıştır.
Çünkü dünyanın birçok şehrinde faytonlar vardır.
Ve bunlar kentlerin sembolleri arasındadır.
Örnek mi istiyorsunuz.
Vereyim;
Prag, Viyana...
Avrupa’nın birçok turizm başkentinde faytonlar sokaklardadır.
Önemli olan işimizi doğru yapmak.
Adalardaki fayton rezaletini savunuyor değilim.
O hayvanlara yapılan eziyete elbette karşı çıkıyorum.
Avrupa’da faytonlarda kullanılan atlar özeldir, o hayvanların barınakları da özeldir.
Bu faytonları kullananların aldıkları eğitimler de özeldir.
Biz bunları pekala yapabiliriz.
Hem iyi barınaklar yapabiliriz, hem işini iyi yapan fayton sahipleri bulabiliriz.
Onları denetleriz, trafiğe uygun bir model geliştiririz.
***
Bunu İzmir yapabilir, yapmalıydı.
Sadece filmlerde kaldı
ESKİ Türk filmlerinde İzmir’deki fayton görüntüleri böylece tarihe karışmış oluyor.
Yani filmlere bile konu olan Kordon sefası artık yapılmayacak.
Şunu da söylemek isterim.
Hayatımda bir kere faytona binmiş değilim.
Ama İzmir’i daha turistik bir yer yapmak istiyoruz.
Bu kenti uluslararası bir arenaya sokmak istiyoruz.
Elimizde çok fazla argüman var.
Bunları bir araya getirmek zorundayız.
Bana göre faytonlar da onlardan biriydi.
Ulaşımda bekleyen imzalar var
METRO, tramvay büyük şehirler için artık olmazsa olmaz...
Bu konuda İzmir’in epey mesafe aldığını söylemeliyim.
Metro hattımız Aliağa’dan Selçuk’a kadar gidiyor.
Kent içinde ise Buca’dan otogara kadar uzanacak. Üçyol’dan Narlıdere’ye uzanacak.
Ulaşımın kolaylaştığı yerler gelişiyor, değişiyor.
Bakın tramvay imzası uzun bir süredir bekliyor.
Fırsat buldukça hatırlatıyorum.
Değerli milletvekillerimiz yaz dönemine girilmeden şu imza meselesini halletsinler.
Tramvay Karşıyaka Mavişehir’den Çiğli’ye kadar uzatılacak.
Bence Sasalı’ya gitmeli.
Doğalyaşam Parkı, Kuş Cenneti’nden yeteri kadar yararlandığımızı söyleyemeyiz.
Tramvay hattı Çiğli’ye sonrasında da Sasalı’ya uzatılmalı.
Ve ikinci çevre yolu...
Seçimlerden kafamızı kaldırıp bakamadık.
İzmir’e ikinci bir çevre yolu şart.
Fizibilite çalışmalarının tamamlandığını biliyorum.
Bu konuda da milletvekillerimizden ricamız var.
Çevre yolu için de ihale süreci başlanmalı.
Ve körfez geçişi...
Bu ekonomik ortamda zor gibi gözükebilir.
Ama hep söylüyorum; bu projeye İzmir’in ihtiyacı var.
Ve mutlaka yapmalıyız.
Bir yemin ettim ki dönemem
BEN bu fotoğrafı çok sevdim.
Altınordu’yu destekliyorum, Altınordu’nun felsefesini destekliyorum, pırıl pırıl bu gençleri destekliyorum.
Ve hayatını bu gençlerin başarısına adayan Altınordu’nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a sonsuz teşekker ediyorum.
Bakın Süper Lig’deki 483 oyuncunun 240’ı yabancı, yaş ortalaması da 28... Yerli oyuncuların çoğu da ilk 11’de oynayamıyor. Yani sahaya çıkan 11’lerin neredeyse tamamı yabancılardan oluşuyor.
Ben buna karşıyım. Kaliteli yabancıların futbolumuza değer kattığını biliyorum.
Ama gençlerimizin de önünün açılması gerektiğine inanıyorum.
O yüzden bu fotoğrafı çok değerli buluyor ve herkese örnek gösteriyorum.