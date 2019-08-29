Bir Galataport da İzmir’e yakışır

TÜRKİYE’nin doğasına aşığım.
Sadece Ege’nin değil, Anadolu’nun her yeri bir başka güzel...
Bu ülkeyi düşününce turizmden aldığımız payın ne kadar az olduğunu düşünüyorum.
Birkaç yılın sıkıntısı bu yıl yok, turist sayısında artış var ama rakam ne olursa olsun ben yetersiz görüyorum.
Türkiye nüfusu kadar turist çekmeli, yani 80 milyon kişiyi ağırlamalıyız.
Doğuş Grubu’yla Bilgili Holding’in ortaklığıyla devam eden Galataport projesinin lansmanını izledim.
Gerçekten de müthiş bir proje...
İstanbul’a çok yakışacağını şimdiden söyleyebilirim.
Hem modern, hem de İstanbul’un dokusuna uygun bir yatırım olmuş.
Bir cazibe merkezi haline geleceği kesin...
Şimdi diyorum ki:
Benzer bir proje İzmir’e de yakışır.
Belki daha küçüğü ama kruvaziyerlerin yanaşabileceği, modern bir işletmeyi İzmir’e kazandırmalıyız.
Aslında birkaç yıl önce ihaleye çıkmış bir proje de vardı.
Türlü nedenlerle iptal edildi.
O zaman da yazmıştım, “İtiraz edenler yanlış yapıyor” diye...
O gün ihale tamamlansaydı belki de gemiler şimdi yanaşıyor olacaktı.
Bizde her şey gecikmeli gidiyor.
Galataport sayesinde İstanbul’un bir fark yaratacağı kesin, İzmir de olsaydı kruvaziyer turizminde Türkiye çok daha iyi görünürdü.
Yine de gecikmiş değiliz.
İzmir’e kruvaziyerlerin çok yakıştığını söylemeliyim.
25 yıl aradan sonra
Çeşme Festivali
YILLARIN nasıl geçtiğini dün bir kez daha iyi anladım.
Ekrem Oran, “Çeşme Festivali’ni 25 yıldan sonra yeniden yapıyoruz” deyince fark ettim.
Son yapılanı çok iyi hatırlıyordum çünkü...
Ekrem gibi ben de Çeşme gönüllüsü olarak çalışmış ve gelenlerin mihmandarlık yapmıştım.
Yani rehberlik...
Ekrem Oran o belgeleri saklamış, ben ne yaptığımı hatırlamıyorum.
Keşke bir dosyada saklasaydım diye düşündüm.
O şimdi gönüllü çalıştığı, tutkuyla bağlı olduğu ilçenin belediye başkanı oldu.
Aslında ne büyük bir mutluluk...
İnsan sevdiği bir yere hizmet etti mi çok daha mutlu olur.
Kendisine Ekrem diyebilecek bir dostluğum var, ama Başkan Ekrem’i çok aktif ve mutlu görüyorum.
Çeşme Festivali’yle ilgili sunumunda bunu fark ettim.
Festival 18 Eylül’de başlıyor, 22 Eylül akşamı Yeni Türkü konseriyle bitiyor.
Eylül Ege’de güzel geçer, Çeşme’de daha güzel olur.
Çeşme anayasası örnek olacak
ÇEŞME Belediye Başkanı Ekrem Oran ile biraz sohbet ettik.
Herkesin kasım ayında yapacağı “Çeşme Anayasası”nı beklediğini söyledim.
Aslında anayasa değil de bir manifesto demek daha doğru olacak.
Ama şunu söyleyebilirim.
Oran, Çeşme’nin sorunlarının farkında...
Belki de devletin de Çeşme, Bodrum gibi yazları nüfusu 1 milyona dayanan ya da geçen ilçelerin sorunlarına eğilmesi gerekir.
Yani sorunların büyük kısmı altyapı eksikliğinden kaynaklanıyor.
Bütçe imkanları da bunları yapmak için çok yeterli gözükmüyor.
O yüzden keşke Turizm Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı’nın birlikte olduğu bir çatıda bu ilçelerin belediye başkanları bir araya gelebilse...
Çeşme için bazı yaptırımların geleceğini söylemeliyim.
Bazılarını biliyorum ama hazırlık aşamasında olduğu için çok detay vermek istemiyorum.
Gürültüden kirliliğe, imardan kent vizyonuna kadar birçok konu bu anayasada yer alacak.
Bence iyi olacak...
Bazılarının canı sıkılabilir, eski alışkanlıkları devam ettirmek isteyebilirler.
Ama bu yerleri korumak, kollamak ve geleceğe taşımak zorundayız.
Kentlerimizde o kadar az meydan var ki
GEÇENLERDE Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in ulaşımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Garın önüyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Aslında bu projeyi uzun yıllardır takip ediyor ve yazıyorum.
Ve destekliyorum.
Çünkü bizim kentlerimizde meydanlar o kadar az ki...
Gar’ın önü yerin alıntına alındığında İzmir büyük bir meydan kazanacak.
Düşünün bu büyük alanda konserler, aktiviteler yapmak mümkün.
Kruvaziyer limanıyla bu alanı bütünleştirmek mümkün...
Ne kadar çabuk bitirsek o kadar iyidir.
Hem trafik rahatlar, hem de büyük bir meydan kazanmış oluruz.
Tiyatrolar dolu salonlara oynuyor
SON yıllarda bütün tiyatro oyunları dolu salonlara oynuyor. Buna çok seviniyorum. Çünkü tiyatro demek hayat demektir.
Tiyatro seyircisinin artıyor olması, özellikle de gençlerin büyük ilgi göstermesi çok hoşuma gidiyor. Ama anlıyorum ki, oyunlar, sanatçılar salon sıkıntısı yaşıyorlar. Keşke daha büyük ve iyi salonlarımız olsa...
Bu konuyu yine yazacağım.
Bir Galataport da İzmir’e yakışır
TÜRKİYE’nin doğasına aşığım.
Sadece Ege’nin değil, Anadolu’nun her yeri bir başka güzel...
Bu ülkeyi düşününce turizmden aldığımız payın ne kadar az olduğunu düşünüyorum.
Birkaç yılın sıkıntısı bu yıl yok, turist sayısında artış var ama rakam ne olursa olsun ben yetersiz görüyorum.
Türkiye nüfusu kadar turist çekmeli, yani 80 milyon kişiyi ağırlamalıyız.
Doğuş Grubu’yla Bilgili Holding’in ortaklığıyla devam eden Galataport projesinin lansmanını izledim.
Gerçekten de müthiş bir proje...
İstanbul’a çok yakışacağını şimdiden söyleyebilirim.
Hem modern, hem de İstanbul’un dokusuna uygun bir yatırım olmuş.
Bir cazibe merkezi haline geleceği kesin...
Şimdi diyorum ki:
Benzer bir proje İzmir’e de yakışır.
Belki daha küçüğü ama kruvaziyerlerin yanaşabileceği, modern bir işletmeyi İzmir’e kazandırmalıyız.
Aslında birkaç yıl önce ihaleye çıkmış bir proje de vardı.
Türlü nedenlerle iptal edildi.
O zaman da yazmıştım, “İtiraz edenler yanlış yapıyor” diye...
O gün ihale tamamlansaydı belki de gemiler şimdi yanaşıyor olacaktı.
Bizde her şey gecikmeli gidiyor.
Galataport sayesinde İstanbul’un bir fark yaratacağı kesin, İzmir de olsaydı kruvaziyer turizminde Türkiye çok daha iyi görünürdü.
Yine de gecikmiş değiliz.
İzmir’e kruvaziyerlerin çok yakıştığını söylemeliyim.
25 yıl aradan sonra
Çeşme Festivali
YILLARIN nasıl geçtiğini dün bir kez daha iyi anladım.
Ekrem Oran, “Çeşme Festivali’ni 25 yıldan sonra yeniden yapıyoruz” deyince fark ettim.
Son yapılanı çok iyi hatırlıyordum çünkü...
Ekrem gibi ben de Çeşme gönüllüsü olarak çalışmış ve gelenlerin mihmandarlık yapmıştım.
Yani rehberlik...
Ekrem Oran o belgeleri saklamış, ben ne yaptığımı hatırlamıyorum.
Keşke bir dosyada saklasaydım diye düşündüm.
O şimdi gönüllü çalıştığı, tutkuyla bağlı olduğu ilçenin belediye başkanı oldu.
Aslında ne büyük bir mutluluk...
İnsan sevdiği bir yere hizmet etti mi çok daha mutlu olur.
Kendisine Ekrem diyebilecek bir dostluğum var, ama Başkan Ekrem’i çok aktif ve mutlu görüyorum.
Çeşme Festivali’yle ilgili sunumunda bunu fark ettim.
Festival 18 Eylül’de başlıyor, 22 Eylül akşamı Yeni Türkü konseriyle bitiyor.
Eylül Ege’de güzel geçer, Çeşme’de daha güzel olur.
Çeşme anayasası örnek olacak
ÇEŞME Belediye Başkanı Ekrem Oran ile biraz sohbet ettik.
Herkesin kasım ayında yapacağı “Çeşme Anayasası”nı beklediğini söyledim.
Aslında anayasa değil de bir manifesto demek daha doğru olacak.
Ama şunu söyleyebilirim.
Oran, Çeşme’nin sorunlarının farkında...
Belki de devletin de Çeşme, Bodrum gibi yazları nüfusu 1 milyona dayanan ya da geçen ilçelerin sorunlarına eğilmesi gerekir.
Yani sorunların büyük kısmı altyapı eksikliğinden kaynaklanıyor.
Bütçe imkanları da bunları yapmak için çok yeterli gözükmüyor.
O yüzden keşke Turizm Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı’nın birlikte olduğu bir çatıda bu ilçelerin belediye başkanları bir araya gelebilse...
Çeşme için bazı yaptırımların geleceğini söylemeliyim.
Bazılarını biliyorum ama hazırlık aşamasında olduğu için çok detay vermek istemiyorum.
Gürültüden kirliliğe, imardan kent vizyonuna kadar birçok konu bu anayasada yer alacak.
Bence iyi olacak...
Bazılarının canı sıkılabilir, eski alışkanlıkları devam ettirmek isteyebilirler.
Ama bu yerleri korumak, kollamak ve geleceğe taşımak zorundayız.
Kentlerimizde o kadar az meydan var ki
GEÇENLERDE Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in ulaşımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Garın önüyle ilgili hazırlıkların tamamlandığını söyledi.
Aslında bu projeyi uzun yıllardır takip ediyor ve yazıyorum.
Ve destekliyorum.
Çünkü bizim kentlerimizde meydanlar o kadar az ki...
Gar’ın önü yerin alıntına alındığında İzmir büyük bir meydan kazanacak.
Düşünün bu büyük alanda konserler, aktiviteler yapmak mümkün.
Kruvaziyer limanıyla bu alanı bütünleştirmek mümkün...
Ne kadar çabuk bitirsek o kadar iyidir.
Hem trafik rahatlar, hem de büyük bir meydan kazanmış oluruz.
Tiyatrolar dolu salonlara oynuyor
SON yıllarda bütün tiyatro oyunları dolu salonlara oynuyor. Buna çok seviniyorum. Çünkü tiyatro demek hayat demektir.
Tiyatro seyircisinin artıyor olması, özellikle de gençlerin büyük ilgi göstermesi çok hoşuma gidiyor. Ama anlıyorum ki, oyunlar, sanatçılar salon sıkıntısı yaşıyorlar. Keşke daha büyük ve iyi salonlarımız olsa...
Bu konuyu yine yazacağım.