GERÇEKTEN de öyle; utanıyorum.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun paylaştığı rakamlar üzüntümü, endişemi artırıyor.
Geçtiğimiz yıllara göre 2018 yılında kadın cinayetleri artmış.
2015’te 303, 2016’da 328, 2017’de 409 kadın öldürülmüş.
2018’de ise 440 kadın...
Cinayetlerin yüzde 85’ini kocalar, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istedikleri sevgililer işliyor.
Tabii artan şiddet vakalarını, cinsel istismarları saymıyorum.
Oradaki istatistikler insanı şaşırtacak kadar artış gösteriyor.
***
Her fırsatta yazıyorum.
Türkiye’nin büyük ve yapısal sorunları var.
Ekonomide almamız gereken mesafeler var.
Terörle mücadelede nefes almadan, gece gündüz ve müthiş bir çaba gösteriyoruz.
Suriye’de askerimiz DEAŞ’e, YPG’ye, PKK’ya büyük kayıplar verdiriyor.
Hepsi tamam, hepsi bu ülke için olmazsa olmaz konular...
Ama siyasilerden ricam; en az bu konular kadar kadına, gence, çocuğa yapılan şiddet ve cinsel istismar konularına da ağırlık vermeleri...
Yapmıyorlar demiyorum.
Birçok yasal düzenleme geçtiğimiz dönemde yapıldı.
Ama istatistikler bunların yeterli olmadığını gösteriyor.
***
Bu şiddet bitmeli, bu cinayetler sona ermeli.
Cezalar artırılmalı, ceza indirimleri yapılmamalı.
Her kadın cinayetinden sonra yetim kalan çocuklar aklıma geliyor.
Ve o çocuklar hayatta yapayalnız bir mücadelenin içine giriyorlar.
Bir erkek olarak utanıyorum, hep söylüyorum.
İZBAN grevi bitmeli
SON bulana kadar sık yazacağım.
İZBAN grevinde bir orta yol bulmak gerekiyor.
Türkiye’nin şartlarını, gerçeklerini unutmayalım.
Sendikalar sırf ücret sendikacılığını bıraksınlar.
İZBAN yöneticileri de yapabileceklerinin maksimumunu yapsınlar.
Bu futbolu anlamıyorum
KULÜPLER borç içinde, personel maaşları ödenmiyor, çay içmek için bile paraları yok.
Ama transfer döneminde yine milyon dolarlar havada uçuşuyor.
Ya ben hesap kitap bilmiyorum ya da kulüpleri yönetenler...
Nasıl olsa kulüplerin borçlanmasının önünde engel yok, yöneticilerin sorumlulukları da görev sonrası bitiyor.
Borçlar katlanarak geliyor.
Gençlerimize bu kaynaklar aktarılsa üzülmeyeceğim, iyi ve katkı koyan yabancılar alınsa ona da üzülmeyeceğim.
Futbolun gelirleriyle bu giderleri karşılamak mümkün değil ama bizim kulüpler hatalarından ders almamaya devam ediyor.
Karşıyaka yetiştirici
kulüp olma yolunda
BU arada...
Birkaç sezon öncesine kadar her yıl iki takım kuran Karşıyaka, bir süredir transfer yasaklısı...
Öyle gözüküyor ki, birkaç yıl daha bu yasak devam edecek.
Böyle olunca Karşıyaka kimi transfer etmiş, kim gitmiş derdi yok taraftarda...
Ama takip ediyorum.
U 19’a çok yetenekli oyuncular alındı.
Bu gençlerin sonradan profesyonel olma şansları da var.
Altınordu yetiştirici kulüp olma özelliğini hala koruyor.
Ama Karşıyaka transfer yasağı sayesinde yetiştirici kulüp olma yolunda...
Hız limitleri değişmeli
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, otoyolda hız limitini artırabileceklerini söylemiş; “Otoyollarda maksimum hız 132 kilometre... 120 artı yüzde 10... Biraz daha izleyip kilometreyi belki 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Yani 125 kilometre... 125 artı yüzde 10 ile 137.5 kilometre bandına taşımaya çalışacağız” demişti.
Bakanlığın gözlemleri, çalışmaları ne aşamada bilemiyorum.
Ama bu değişikliğin yapılmasını destekliyorum.
Çünkü otoyolların kalitesi arttı, yollar genişledi.
Ve 137.5 daha uygun gibi geliyor.
Bir erkek olarak utanıyorum
GERÇEKTEN de öyle; utanıyorum.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun paylaştığı rakamlar üzüntümü, endişemi artırıyor.
Geçtiğimiz yıllara göre 2018 yılında kadın cinayetleri artmış.
2015’te 303, 2016’da 328, 2017’de 409 kadın öldürülmüş.
2018’de ise 440 kadın...
Cinayetlerin yüzde 85’ini kocalar, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istedikleri sevgililer işliyor.
Tabii artan şiddet vakalarını, cinsel istismarları saymıyorum.
Oradaki istatistikler insanı şaşırtacak kadar artış gösteriyor.
***
Her fırsatta yazıyorum.
Türkiye’nin büyük ve yapısal sorunları var.
Ekonomide almamız gereken mesafeler var.
Terörle mücadelede nefes almadan, gece gündüz ve müthiş bir çaba gösteriyoruz.
Suriye’de askerimiz DEAŞ’e, YPG’ye, PKK’ya büyük kayıplar verdiriyor.
Hepsi tamam, hepsi bu ülke için olmazsa olmaz konular...
Ama siyasilerden ricam; en az bu konular kadar kadına, gence, çocuğa yapılan şiddet ve cinsel istismar konularına da ağırlık vermeleri...
Yapmıyorlar demiyorum.
Birçok yasal düzenleme geçtiğimiz dönemde yapıldı.
Ama istatistikler bunların yeterli olmadığını gösteriyor.
***
Bu şiddet bitmeli, bu cinayetler sona ermeli.
Cezalar artırılmalı, ceza indirimleri yapılmamalı.
Her kadın cinayetinden sonra yetim kalan çocuklar aklıma geliyor.
Ve o çocuklar hayatta yapayalnız bir mücadelenin içine giriyorlar.
Bir erkek olarak utanıyorum, hep söylüyorum.
İZBAN grevi bitmeli
SON bulana kadar sık yazacağım.
İZBAN grevinde bir orta yol bulmak gerekiyor.
Türkiye’nin şartlarını, gerçeklerini unutmayalım.
Sendikalar sırf ücret sendikacılığını bıraksınlar.
İZBAN yöneticileri de yapabileceklerinin maksimumunu yapsınlar.
Bu futbolu anlamıyorum
KULÜPLER borç içinde, personel maaşları ödenmiyor, çay içmek için bile paraları yok.
Ama transfer döneminde yine milyon dolarlar havada uçuşuyor.
Ya ben hesap kitap bilmiyorum ya da kulüpleri yönetenler...
Nasıl olsa kulüplerin borçlanmasının önünde engel yok, yöneticilerin sorumlulukları da görev sonrası bitiyor.
Borçlar katlanarak geliyor.
Gençlerimize bu kaynaklar aktarılsa üzülmeyeceğim, iyi ve katkı koyan yabancılar alınsa ona da üzülmeyeceğim.
Futbolun gelirleriyle bu giderleri karşılamak mümkün değil ama bizim kulüpler hatalarından ders almamaya devam ediyor.
Karşıyaka yetiştirici
kulüp olma yolunda
BU arada...
Birkaç sezon öncesine kadar her yıl iki takım kuran Karşıyaka, bir süredir transfer yasaklısı...
Öyle gözüküyor ki, birkaç yıl daha bu yasak devam edecek.
Böyle olunca Karşıyaka kimi transfer etmiş, kim gitmiş derdi yok taraftarda...
Ama takip ediyorum.
U 19’a çok yetenekli oyuncular alındı.
Bu gençlerin sonradan profesyonel olma şansları da var.
Altınordu yetiştirici kulüp olma özelliğini hala koruyor.
Ama Karşıyaka transfer yasağı sayesinde yetiştirici kulüp olma yolunda...
Hız limitleri değişmeli
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, otoyolda hız limitini artırabileceklerini söylemiş; “Otoyollarda maksimum hız 132 kilometre... 120 artı yüzde 10... Biraz daha izleyip kilometreyi belki 5 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Yani 125 kilometre... 125 artı yüzde 10 ile 137.5 kilometre bandına taşımaya çalışacağız” demişti.
Bakanlığın gözlemleri, çalışmaları ne aşamada bilemiyorum.
Ama bu değişikliğin yapılmasını destekliyorum.
Çünkü otoyolların kalitesi arttı, yollar genişledi.
Ve 137.5 daha uygun gibi geliyor.