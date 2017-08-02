Bir başkan çıkıp da konuşmadı



İsyan ettiren bu artışlar karşısında bir tek belediye meclis üyesi özeleştiri yapıp “Kantarın topuzunu kaçırmışız” demedi.

Ev sattıracak bu emlak vergisi artışları karşısında Takdir Komisyonu’nu oluşturan hiçbir üye “Bizim de evlerimiz var, biz de nasıl bu işin altına imza attık” demedi.

Ya yanlış yapmış olmanın utancıyla diyemiyor.

Ya da siyasette geri adım atmak, özür dilemek bir acizlik olarak algılandığı için sessiz kalıyorlar.

Konuşun arkadaşlar...

Her yerde konuşuyorsunuz.

Kürsü bulduğunuzda, mikrofon bulduğunuzda konuşuyorsunuz.

Hatta susmuyorsunuz.

Kendinizi, icraatlerinizi ballandıra ballandıra anlatırken susmuyorsunuz.

Şimdi...

Derin bir sessizlik var.

Ya “Mahkeme bu süreci askıya alsa da konuşmamıza gerek kalmasa” diye...

Ya da “Başka gelirimiz yok. Zammı yaptık yaptık, yoksa bu bütçelerle idare etmek zorundayız” diye düşünüyorsunuz.

Bana göre bu haksız artışlara mahkemeler izin vermez; vermeyecektir.

Yoksa dün yazdığım gibi çalışırken binbir zorlukla ev alıp emeklilikte biraz rahat etmek isteyenler; emeklilik günlerinde o oturdukları evleri satmak zorunda kalacaklardır.





Kira gibi emlak vergisi



Bildiğim kadarıyla bir belediye başkanının maaşı öyle abartılı değil. Hatta bazılarından “Kira gelirim olmasa, geçmiş birikimlerim olmasa belediye başkanlığı yapılmaz” diye çok duydum.

Belediye meclis üyelikleri de öyle...

Yine bildiğim kadarıyla girdikleri oturum başına, temsil ettikleri komisyonların toplantıları kadar bir para alıyorlar.

Kaldı ki; bu görevler gelip geçicidir.

Bugün oturdukları koltuklar yarın yoktur.

Siyaset böyledir...

Şunu demek istiyorum.

Kira vergisi artışlarıyla ilgili parmak kaldıran, onay veren, altına imza atan herkes emlak vergisi veriyor.

Eğer iş sahibi değilseniz; ayın sonunda elinize geçen para emekli maaşınızdan ya da geçmiş birikimlerinizden başka bir şey değil.

Ve düşünün...

Aylık bin lira, bazı bölgelere göre 2 bin lira, hatta 3 bin lira emlak vergisi vereceksiniz.

Kira öder gibi...

Elektrik, su parası yok.

Evin başka aidatları da yok.

Evinizin mutfak masrafı da yok.

Çok değil ayda iki kere dışarıda yiyeceğiniz mütevazi yemek de yok.

Çocuğunuza, torununuza alacağınız minik bir hediye de yok.

Ayda sadece 2 bin lira emlak vergisine vereceksiniz.

Afedersiniz ama siz belediyeler bütçemize ortak mısınız?





Gölge vatandaş



Valla ben öyleyim.

Gördüğümü, duyduğumu hem yazıyorum; hem de ilk gördüğümde belediye başkanlarına, bürokrasisine söylüyorum.

Şimdi bu “gölge vatandaş” büyükşehir belediyesi bünyesinde de uygulanacak.

Yani sizler de bir müfettiş gibi hizmetleri denetleyeceksiniz.

Tabii kolay bir şey değil.

Çünkü 24 saat denetleme var.

Eksik, yanlış bir şey olduğunda “gölge vatandaş” telefonun bir ucunda olacak.

Ama ne olursa olsun; faydalı bir proje diye düşünüyorum.

Böylece gören gözler, duyan kulaklar artacak; çözüm bulmak daha kolay olacak.

Bu uygulamayı başlatmak bir belediye için de özgüven demektir.

O yüzden büyükşehir belediyesini de tebrik ederim.





Bir de eleştiri



“Gölge vatandaş” uygulaması için nasıl tebrik ediyorsam; bir eleştirimi de yine burada yazmak isterim.

Tramvay inşaatı son sürat devam ediyor.

Karşıyaka bitti, çok da güzel oldu.

Güzel olacağını biliyordum.

Hele Bostanlı bir Avrupa kentinden farksız oldu.

Şimdi sıra karşıda; Konak tarafında...

Ama sıkıntı büyük, her yerde şantiye görüntüsü var.

Trafik berbat, kentin tamamında bir sıkışıklık var.

Geçtiğimiz yıllarda yazın rahat olan sokaklarda şimdi kış yoğunluğu var.

Elbette bu sıkıntının ardından Karşıyaka’daki gibi güzel şeyler olacak.

Ama anlıyorum ki, sadece tramvay inşaatı yok, paralelinde başka imalatlar da yapılıyor.

Böyle olunca bir yerden kurtulup diğerine yakalanıyorsunuz.

Örneğin geçen gün gazeteden çıkıp Çeşme’ye iki buçuk saatte gittim.

Normalde bu sürede Marmaris’e gidersiniz.

Yani insanlar biraz isyanda...

Bilginiz olsun.