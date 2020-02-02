Bir başarı öyküsü PayTR

SİZE bugün İzmir’den Türkiye’ye yayılan bir başarı öyküsü anlatacağım. Aslında uzun zamandır işlediğim bir tezi de güçlendiren bir örnek...Şirketin ismi PayTR...
İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli bir yazılım şirketi...
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de eğitim gören genç girişimci Yiğit Cengiz, 2009’da Türkiye’nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR firmasını kurdu ve BDDK’dan yetki aldı.
Firma, 2018’de TOBB tarafından açıklanan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi.
Güzel olan bu hız devam ediyor.
5 Şubat günü İzmir Ticaret Odası’nın evsahipliğinde yapılacak toplantıda bu ödülü yine alacaklar.
Önceki dönem Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bu törende olacak.
İzmir’de faaliyet gösterip bu listede yer alan 6 şirketten birisi PayTR.
Ve yeni dünyaya hazırlık yapan şirketlere örnek olabilecek bir performans gösteriyor.
Sessiz ama hızlılar; mütevazı ama iddialılar...
Bizler geleceği sorgularken onlar bizim adımıza tasarlıyorlar.
Tüketim alışkanlıklarını değiştirecek projelere imza atıyorlar.
Ve PayTR; İzmir’de...
Hep söylüyorum; İzmir dijital kafalı bir şehir olmalı...
Açık bankacılık geliyor
alışkanlıklar değişiyor
İSTANBUL Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de eğitim gören genç girişimci Yiğit Cengiz, bir süre yazılım sektöründe çalıştıktan sonra alıcı ile satıcı arasındaki ödeme hizmetlerini sağlayacak yerli ve güvenilir bir yazılım sistemi bulunmadığını görerek proje geliştirir. İşinden ayrılarak babasına ait emlak ofisinde yazılımlar geliştirir. Sonra yolu Tarık Tombul ile kesişir. Tombul şu an PayTr’ın genel müdürü...
Tarık Tombul, sektörün deneyimli isimlerinden, kendisine sorular sordum, cevaplarını sizlerle paylaşayım.
* 6493 sayılı kanunda yapılan değişiklilerle birlikte hangi gelişmelere tanıklık edeceğiz? Ödeme sistemleri için PSD2 ne ifade ediyor?
2013’te yürürlüğe giren 6493 sayılı kanun, ilk lisansların verildiği 2016 yılından beri ülkemizde fiilen uygulanıyor. Teknolojik değişimler, tüketici beklentileri ve ödeme direktifleri kurallarının Avrupa Birliği’nde kullanılmaya başlanması, kanunda değişiklikler yapılmasını elzem duruma getirdi. Düzenleme ve denetleme yetkileri, Merkez Bankası çatısı altında birleşiyor. Bu gelişmenin sektörün güvenli bir şekilde hızla büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.
* Peki Avrupa’da uygulanan açık bankacılık kavramı Türkiye’de de gelişir mi?
PSD2 olarak adlandırılan bu kanunda kullanılmakta olan “Açık Bankacılık” uygulamalarının ülkemizde de kullanılmaya başlanacağını görüyoruz. Bu gelişme ile bankalar, ödeme sistemleri işleticileri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları API’lerini kullanıma açmak zorunda kalacaklar. Bu da özellikle tüketicinin finansal sistemlere daha hızlı, daha kolay ve belki de daha az maliyetle erişmesini sağlayacak. Ek olarak tüketicinin tek bir fintek ya da banka uygulaması üzerinden tüm banka, ödeme, elektronik para kuruluşunun yanı sıra diğer finansal kuruluşlardaki tüm varlıklarını ve borçlarını görebilmesine ve bu uygulama üzerinden ödeme hizmeti başlatabilmesine imkan tanıyacak.
* Açık bankacılık ticareti de demokratikleştiriyor diyebilir miyiz?
Açık bankacılık uygulaması, dijitalleşmenin önünü açan, finansal hizmetlere erişim özgürlüğü ve adil rekabet imkanı sunan fevkalade bir uygulama. Meclis’te kabul edilen kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip TCMB’nin 1 yıl içinde alt yönetmelik ve tebliğleri yayımlayacağını düşünüyorum. Ülkemizde de bu geçişin Avrupa Birliği’nde olduğu gibi 2-3 yıl süreceğini düşünüyorum.
* Şirketiniz özelinde hedef ve beklentileriniz neler? Planladığınız, gündeminizde olan yeni proje ve yatırım hedefleriniz var mı?
2019’u bir fragman olarak değerlendirdik. “Bize göre asıl oyun 2020’de başlıyor” dedik ve daha ikinci haftada dördüncü kez Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdik. Fragmanı ve başlangıcı harika olan bu oyundan beklentiler de haliyle yüksek. Yeni ürün ve hizmetlerimizle 2020’de de hızla büyümeye ve sektördeki etkimizi artırmaya devam edeceğiz.
Djital dönüşümün
adresi İzmir olacak
Ve Yiğit Cengiz; PayTR’ın kurucusu ve başkanı... Ona da sorular sordum, işte cevapları;
* PayTR ne zaman ve nasıl kuruldu? Şirketiniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de olduğum dönemde Türkiye’de bu alanda bir boşluk olduğunu fark ettim ve “Ülkem için bir şeyler yapmalıyım” düşüncesiyle Türkiye’ye dönüp bir yıl İstanbul’da kurumsal hayatı deneyimledim. Daha sonra bir girişimci olarak doğduğum ve büyüdüğüm kent olan İzmir’e gelip 14 metrekarelik bir ofiste henüz 23 yaşındayken PayTR’nin temellerini attım.
* Yani milli ve yerli ilk girişim sermayesi şirketi diyebilir miyiz size?
Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen çözümler sunan ve yüzde 100 yerli girişim sermayesi ile ilk lisans alan kuruluşlardan biri olmak motivasyonumuzu artırdı. Devamında da ciddi bir büyüme yakaladık.
10’uncu yılı geride bırakırken 15 binin üzerindeki işletmeye online ödeme hizmeti sunuyoruz. Pazar yerleri için ödeme, abonelik modelleri için tekrarlayan ödeme, tek tıkla ödeme (kart saklama), link ile ödeme alma ve QR ile ödemenin yanı sıra 2 saat içinde POS aktivasyonu ve ertesi gün tahsilat gibi sadece bizim sunduğumuz çözümlerle işletmeler ve tüketicilerin hayatını kolaylaştırırken, yeni nesil dijital ödemeler konusunda da inovatif atılımlarda bulunuyoruz.
* Sadece sizin geliştirdiğiniz, size özel ne yenilikler var?
Son olarak OVO dijital ile birlikte yaptığımız Apple ve Android cüzdanların içerisinden uygulama indirmeye ihtiyaç duymadan ödemelerin tamamen dijital ortamda alınmasını sağlayan yine sadece bizim sunduğumuz hizmetlerimiz ve Göztepe Spor Kulübü’nün yeni stadı için Nakitsiz Stat çözümlerimiz oldukça ses getiriyor.
* İzmir’in PayTR için önemi nedir? İzmir’de nasıl bir potansiyel var?
İzmir limanı nasıl yıllar boyunca bu toprakların ürünlerinin dünyaya açılan penceresi olduysa, dijital dönüşüm çağında da İzmir aynı görevi yazılımın ve teknolojinin merkezi olarak üstlenecek. PayTR olarak önce bölgesel, sonra ulusal, bunun bir sonucu olarak da uluslararası ekosistemler yaratmak istiyoruz.
* Hangi ödülleri kazandınız?
Yıllardır TOBB Türkiye 100 listesinde yer alıyoruz ancak 2019 bizim için ödüllerle dolu bir yıl oldu. Kazandığımız ödüller arasında Fintech Forum 19’un “Türkiye’nin En Çok Ciro Yapan 3. Fintech Şirketi” ve PSM Awards’un “En İnovatif Ürün” ödülleri yer alıyor. Hızlı büyümemiz sayesinde 14 Ocak 2020’de duyurulanla birlikte üst üste dört senedir Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde yer buluyoruz. Böylece 2020’nin ilk ödülümüzü de almış olduk.
Bir başarı öyküsü PayTR
SİZE bugün İzmir’den Türkiye’ye yayılan bir başarı öyküsü anlatacağım. Aslında uzun zamandır işlediğim bir tezi de güçlendiren bir örnek...Şirketin ismi PayTR...
İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli bir yazılım şirketi...
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de eğitim gören genç girişimci Yiğit Cengiz, 2009’da Türkiye’nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR firmasını kurdu ve BDDK’dan yetki aldı.
Firma, 2018’de TOBB tarafından açıklanan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi.
Güzel olan bu hız devam ediyor.
5 Şubat günü İzmir Ticaret Odası’nın evsahipliğinde yapılacak toplantıda bu ödülü yine alacaklar.
Önceki dönem Meclis Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bu törende olacak.
İzmir’de faaliyet gösterip bu listede yer alan 6 şirketten birisi PayTR.
Ve yeni dünyaya hazırlık yapan şirketlere örnek olabilecek bir performans gösteriyor.
Sessiz ama hızlılar; mütevazı ama iddialılar...
Bizler geleceği sorgularken onlar bizim adımıza tasarlıyorlar.
Tüketim alışkanlıklarını değiştirecek projelere imza atıyorlar.
Ve PayTR; İzmir’de...
Hep söylüyorum; İzmir dijital kafalı bir şehir olmalı...
Açık bankacılık geliyor
alışkanlıklar değişiyor
İSTANBUL Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de eğitim gören genç girişimci Yiğit Cengiz, bir süre yazılım sektöründe çalıştıktan sonra alıcı ile satıcı arasındaki ödeme hizmetlerini sağlayacak yerli ve güvenilir bir yazılım sistemi bulunmadığını görerek proje geliştirir. İşinden ayrılarak babasına ait emlak ofisinde yazılımlar geliştirir. Sonra yolu Tarık Tombul ile kesişir. Tombul şu an PayTr’ın genel müdürü...
Tarık Tombul, sektörün deneyimli isimlerinden, kendisine sorular sordum, cevaplarını sizlerle paylaşayım.
* 6493 sayılı kanunda yapılan değişiklilerle birlikte hangi gelişmelere tanıklık edeceğiz? Ödeme sistemleri için PSD2 ne ifade ediyor?
2013’te yürürlüğe giren 6493 sayılı kanun, ilk lisansların verildiği 2016 yılından beri ülkemizde fiilen uygulanıyor. Teknolojik değişimler, tüketici beklentileri ve ödeme direktifleri kurallarının Avrupa Birliği’nde kullanılmaya başlanması, kanunda değişiklikler yapılmasını elzem duruma getirdi. Düzenleme ve denetleme yetkileri, Merkez Bankası çatısı altında birleşiyor. Bu gelişmenin sektörün güvenli bir şekilde hızla büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyorum.
* Peki Avrupa’da uygulanan açık bankacılık kavramı Türkiye’de de gelişir mi?
PSD2 olarak adlandırılan bu kanunda kullanılmakta olan “Açık Bankacılık” uygulamalarının ülkemizde de kullanılmaya başlanacağını görüyoruz. Bu gelişme ile bankalar, ödeme sistemleri işleticileri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları API’lerini kullanıma açmak zorunda kalacaklar. Bu da özellikle tüketicinin finansal sistemlere daha hızlı, daha kolay ve belki de daha az maliyetle erişmesini sağlayacak. Ek olarak tüketicinin tek bir fintek ya da banka uygulaması üzerinden tüm banka, ödeme, elektronik para kuruluşunun yanı sıra diğer finansal kuruluşlardaki tüm varlıklarını ve borçlarını görebilmesine ve bu uygulama üzerinden ödeme hizmeti başlatabilmesine imkan tanıyacak.
* Açık bankacılık ticareti de demokratikleştiriyor diyebilir miyiz?
Açık bankacılık uygulaması, dijitalleşmenin önünü açan, finansal hizmetlere erişim özgürlüğü ve adil rekabet imkanı sunan fevkalade bir uygulama. Meclis’te kabul edilen kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip TCMB’nin 1 yıl içinde alt yönetmelik ve tebliğleri yayımlayacağını düşünüyorum. Ülkemizde de bu geçişin Avrupa Birliği’nde olduğu gibi 2-3 yıl süreceğini düşünüyorum.
* Şirketiniz özelinde hedef ve beklentileriniz neler? Planladığınız, gündeminizde olan yeni proje ve yatırım hedefleriniz var mı?
2019’u bir fragman olarak değerlendirdik. “Bize göre asıl oyun 2020’de başlıyor” dedik ve daha ikinci haftada dördüncü kez Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girdik. Fragmanı ve başlangıcı harika olan bu oyundan beklentiler de haliyle yüksek. Yeni ürün ve hizmetlerimizle 2020’de de hızla büyümeye ve sektördeki etkimizi artırmaya devam edeceğiz.
Djital dönüşümün
adresi İzmir olacak
Ve Yiğit Cengiz; PayTR’ın kurucusu ve başkanı... Ona da sorular sordum, işte cevapları;
* PayTR ne zaman ve nasıl kuruldu? Şirketiniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de olduğum dönemde Türkiye’de bu alanda bir boşluk olduğunu fark ettim ve “Ülkem için bir şeyler yapmalıyım” düşüncesiyle Türkiye’ye dönüp bir yıl İstanbul’da kurumsal hayatı deneyimledim. Daha sonra bir girişimci olarak doğduğum ve büyüdüğüm kent olan İzmir’e gelip 14 metrekarelik bir ofiste henüz 23 yaşındayken PayTR’nin temellerini attım.
* Yani milli ve yerli ilk girişim sermayesi şirketi diyebilir miyiz size?
Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen çözümler sunan ve yüzde 100 yerli girişim sermayesi ile ilk lisans alan kuruluşlardan biri olmak motivasyonumuzu artırdı. Devamında da ciddi bir büyüme yakaladık.
10’uncu yılı geride bırakırken 15 binin üzerindeki işletmeye online ödeme hizmeti sunuyoruz. Pazar yerleri için ödeme, abonelik modelleri için tekrarlayan ödeme, tek tıkla ödeme (kart saklama), link ile ödeme alma ve QR ile ödemenin yanı sıra 2 saat içinde POS aktivasyonu ve ertesi gün tahsilat gibi sadece bizim sunduğumuz çözümlerle işletmeler ve tüketicilerin hayatını kolaylaştırırken, yeni nesil dijital ödemeler konusunda da inovatif atılımlarda bulunuyoruz.
* Sadece sizin geliştirdiğiniz, size özel ne yenilikler var?
Son olarak OVO dijital ile birlikte yaptığımız Apple ve Android cüzdanların içerisinden uygulama indirmeye ihtiyaç duymadan ödemelerin tamamen dijital ortamda alınmasını sağlayan yine sadece bizim sunduğumuz hizmetlerimiz ve Göztepe Spor Kulübü’nün yeni stadı için Nakitsiz Stat çözümlerimiz oldukça ses getiriyor.
* İzmir’in PayTR için önemi nedir? İzmir’de nasıl bir potansiyel var?
İzmir limanı nasıl yıllar boyunca bu toprakların ürünlerinin dünyaya açılan penceresi olduysa, dijital dönüşüm çağında da İzmir aynı görevi yazılımın ve teknolojinin merkezi olarak üstlenecek. PayTR olarak önce bölgesel, sonra ulusal, bunun bir sonucu olarak da uluslararası ekosistemler yaratmak istiyoruz.
* Hangi ödülleri kazandınız?
Yıllardır TOBB Türkiye 100 listesinde yer alıyoruz ancak 2019 bizim için ödüllerle dolu bir yıl oldu. Kazandığımız ödüller arasında Fintech Forum 19’un “Türkiye’nin En Çok Ciro Yapan 3. Fintech Şirketi” ve PSM Awards’un “En İnovatif Ürün” ödülleri yer alıyor. Hızlı büyümemiz sayesinde 14 Ocak 2020’de duyurulanla birlikte üst üste dört senedir Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde yer buluyoruz. Böylece 2020’nin ilk ödülümüzü de almış olduk.