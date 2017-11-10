Benim için de test olacak





Geçen gün hesapladık “Okula başladığından bu yana kaç kere sistem değişti?” diye...

Beş kere değişmiş.

Sonuncusuyla mı beş, yoksa son değişikliklerle altıncı mı oldu; inanın sormaya çekindim.

Çünkü gece gündüz ders çalışıyor.

Çocuklarımızı bir yarış atına döndürdük.

Gerçek bu...

Şimdi oğlum Atlas okula başlıyor.

Bu yıl hazırlık sınıfında, gelecek yıl ilköğretimde birinci sınıfa gidecek.

Benim için de bu bir test olacak.

Ediz’le izlemeye çalıştığım ama her seferinde anlamakta zorlandığım bu sistemi artık Atlas için takip edeceğim.

Bakalım kaç kere daha eğitim sistemimizi değiştireceğiz.

Her bakan değiştiğinde rötuşlanan, birkaç bakan sonrasında da yeni baştan düzenlenen bu sistemin artık oturması gerekiyor.

Aslında çok mu zordur, bir düzene oturtmak.

Dünyada başarılı ve sonuç almış modeller var.

Onların iyi yanlarını alsak, kendi ülkemizin gerçeklerine göre şekillendirsek iyi olmaz mı?

Elbette iyi yaptıklarımız da var, onları da geliştirsek ve milli eğitim sistemimizi oluşturup değiştirmesek...

Çok şey mi istiyorum.





Kocaman bir ders



BİRKAÇ gündür Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ı konuşuyoruz.

Türkiye böyle bir ülkedir.

Babası çocuğunu öldürür; bir dizi ihmaller ortadadır ama kimse üzerine almaz.

Çocuklar serviste unutulur ama hiç kimse “Bu benim hatam” demez.

Örnek çok, gariplikler de...

Ama biz ne olursa olsun; futbolu konuşmaya devam ederiz.

Milyon dolarlar havada uçuşur, yabancılara verilirken; amatör bir yıldızın hayallerini süslemeyi de beceremeyiz.

Neyse...

Aslında bugün yazmak istediğim Kocaman’ın açıklamalarından yola çıkarak iletişimin neden önemli olduğu anlatmak...

Hatırlayın Osmanlı maçından sonra Aykut Kocaman “Ciddi bir başarısızlık var ve bunun bir faturası var. Ben de kendi adıma üzerime düşeni yapacağım” dedi.

Bu cümlenin anlamı şudur.

“Başarısızlığı üstleniyorum ve görevimden ayrılıyorum...”

Bu kadar net...

Önceki gün Fenerbahçe’den resmi bir açıklama yapıldı ve Kocaman’ın görevinin başında olduğu, antrenmanlara çıkacağını duyurdu.

Kocaman da “Osmanlı maçından sonraki açıklamaların bu kadar ciddiye alınacağını tahmin etmemiştim” diye bir açıklamada daha bulundu.

***

Bence bütün bu gelişmeler iletişim fakültelerinde örnek olacak bir derstir.

Yani bir krizin nasıl yönetilemeyeceğini net gösteren güzel bir örnek...

Hep yazıyoruz.

Kamuoyunun önündeki kişiler ağızlarından çıkan sözleri tartarak konuşmalılar.

En sık duyduğumuz cümle “Yanlış anlaşıldım” dır.

Aslında birçok olayda yanlış anlaşılan bir durum sözkonusu değil.

İnsanlar “Pişmanım, ağzımdan öyle çıktı” diyemedikleri için “yanlış anlaşıldım” sözüne sığınıyorlar.

Hele hele futbolun çok konuşulduğu bir ülkede, Fenerbahçe’nin teknik direktörünün “Bu kadar ciddiye alınacağını tahmin etmemiştim” deme lüksü hiç bulunmuyor.





Şirketlere bir tavsiye



ALGIYI yönetmek gerçekten zor iştir.

Bizde şirketler genellikle iletişim meselesini çok basite alıyorlar.

Oysa ne ürettiğiniz kadar önemlidir iletişim...

Öyle basite alınacak, ortalama kadrolarla idare edilecek bir durum da değildir.

Ama genellikle fatura ödendikten sonra bu anlaşılıyor.

Tabii fatura da çok ağır oluyor.

Bir şirketin, grubun, holdingin algıyı yönetecek kişileri bir birimin yöneticisi olarak değil; yönetim kurulunun en önemli üyelerinden biri olarak görmesini tavsiye ediyorum.





Norm’dan global bakış



NORM Cıvata; İzmir’in yükselen gruplarından biri...

Bağlantı elemanları konusunda Türkiye’de lider, dünyanın da önemli oyuncuları arasında...

Aslında dünyanın en iyileriyle çalışıyorlar.

Ford, Volkswagen Group, AUDI, Porsche, Tesla, Jaguar, Land Rover, Fiat, Renault, Mercedes Benz Türk, Daimler Kamyon, MAN, Toyota, BMC, Türk Traktör, Volvo, Scania, PSA bunlardan biri...

Çünkü Norm savunma sanayinden otomotive, elektronikten mobilyaya kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Fatih Uysal’ın bu değişimde önemli bir payı var.

Grup şimdi önemli bir ismi CEO olarak şirketin başına getirdi.

TOFAŞ’tan tanıdığımız Kamil Başaran İzmir’e yerleşerek Norm’un CEO’luk görevini üstlendi.

Bu hem İzmir’e olan ilginin, hem de İzmirli şirketlerin Türkiye sınırlarını aşarak global oyuncu olduklarının bir göstergesi...