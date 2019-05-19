Benim için 19 Mayıs demek

ATATÜRK’ü okudukça hayranlığım daha da artıyor.
Ve anladıkça, Türk insanına olan inancım daha da güçleniyor, bu coğrafyaya, Anadolu’ya olan aşkım kabarıyor.
Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır.
“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir...”
Ve yine diyor ki...
“Gençler... Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler... Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum...”
Atatürk benim için cesarettir, sabırdır, insan sevgisidir, demokrasidir, bilimdir, eğitimdir, ilkelerdir, gelecektir, hayal etmektir, hayallerin peşinden koşmaktır, idealizmdir.
Aslında birçok şeydir.
***
19 Mayıs’ın anlamı nedir?
İnsanın kendi gücüne inanması ve toplumsal dayanışmanın yaratılmasıdır, yani halka, halkın değerlerine, kaynaklarına inilmesidir.
O yüzden ulusal bağımsızlık savaşımız ve onu izleyen yıllarda halk için halkla birlikteliğin tohumları 19 Mayıs 1919’da atılmıştır.
İşte bunun içindir ki, 19 Mayıs yalnızca bir savaşın kronolojisinde ilk halka değildir. Bu savaşın getirdiği ulusal dayanışma, ulusal onur, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık gibi temel kavramların da doğuş ve çıkış noktasıdır.
***
Dediğim gibi Atatürk’ü dinledikçe, okudukça, anladıkça ve onun değerlerini içimde hissettikçe Türkiye’ye, insanlığa olan inancım kat ve kat artıyor.
Çok şanslıyız ve kıymetini bilmeliyiz.
Atatürk’ü Sağtürk oynadı
Dilek makyajını yaptı
SİZE İzmirli bir makyaj sanatçısından bahsetmek istiyorum. Aslında birçok dizide, filmde, belgeselde onun imzası var. Yazmak için 19 Mayıs’ı bekledim.
Adı Dilek Mutlutürk; 4. Murat, Zübeyde Hanım karakter makyajlarını da o yaptı.
Şimdi çok heyecanlı çünkü Atatürk makyajı için aylardır çalışıyordu.
Mücadele yıllarını anlatan “Bitmeyen Yolculuk - 1919” isimli eser Samsun’daki özel etkinlikte bugün sahnelenecek.
Atatürk’ün Bandırma Vapuru’ndan Samsun’a ayak basmasının bire bir canlandırılacağı gösteride Mustafa Kemal Atatürk’ü ünlü balet Tan Sağtürk canlandıracak.
Öncesinde hazırlanan belgesel filminde Tan Sağtürk’ün canlandırdığı Atatürk karakter makyajını da Dilek yaptı.
Atatürk makyajında plastik değil kozmetik makyaj yapıldı çünkü yüzdeki karakteristik özellikler gölge ışık uygulamasıyla verildi. Makyajın tamamlanması 1.5 saat sürdü.
Projede Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi, Devlet Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu da yer aldı. Prodüksiyonda 450 kişi sahneye çıkacak.
Her sanatçı için Atatürk ile ilgili bir projede yer almak mutluluk ve gurur verici bir şey olsa gerek.
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
ESKİ besteler, eski müzikler yok sanki...
Şarkıların sözleri de bugünün dünyasına uydular çoktan...
Ben bazen eskilere dalıyorum; çok eskilere hem de...
O zaman hayatı yeniden yorumluyorum.
Elbette takılıp kalmıyorum ama eskinin saflıklarını, insan ilişkilerini özlüyorum.
İşte mırıldandığım o sözlerden, şarkılardan biri...
“Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan... Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hâli bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin... Ah bu şarkıların gözü kör olsun...”
Zeki Müren müthiş söylerdi bu şarkıyı; Muazzez Abacı da... Ve pek çok sanatçı da...
Bu sözlerin bestecisi Şahin Çandır’ı geçen gün kaybettik.
İzmirli Şahin Çandır’ın bu unutulmaz sözlerinin bestesini yine İzmirli Avni Anıl yapmıştı.
İnsanlar ölür, fikirler yaşar.
Elbette şarkılar da...
Yıllarca söylenmeye devam eder.
Bir gün siz de tadacaksınız
BİR gün herkes trollerin hışmına uğrayacak.
Evet; siz hala böyle bir şeyle karşılaşmadınız mı?
İsterseniz küçük bir deneme yapın.
Herhangi bir toplumsal gelişmeyle ilgili sosyal medyadan görüşlerinizi paylaşın.
Ve göreceksiniz ki; saniyeler içinde sizin gibi düşünmeyenler bir araya gelecek ve birkaç dakika içinde bir ordu size saldıracak.
İnanmıyor musunuz?
Denemek bedava...
Bizler yani her gün yazı yazanlar bununla sürekli karşı karşıyayız.
Beğenmeyen eleştirmiyor; hakaret ediyor, hakaret etmekle kalmıyor adam asmaca oynuyor.
Kendilerini öyle tatmin ediyorlar.
Ve şimdilerde bakıyorum.
Hayatı sadece instagramdan ibaret zannedenler bu durumdan fena halde şikayetçiler...
Onlara diyorum ki; ya biraz sosyal medya detoksu yapın ya da gerçeğe dönün.
Zaten troller de gerçek değil.
Benim için 19 Mayıs demek
ATATÜRK’ü okudukça hayranlığım daha da artıyor.
Ve anladıkça, Türk insanına olan inancım daha da güçleniyor, bu coğrafyaya, Anadolu’ya olan aşkım kabarıyor.
Atatürk’ün şu sözleri hepimiz için bir rehber olmalıdır.
“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir...”
Ve yine diyor ki...
“Gençler... Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler... Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum...”
Atatürk benim için cesarettir, sabırdır, insan sevgisidir, demokrasidir, bilimdir, eğitimdir, ilkelerdir, gelecektir, hayal etmektir, hayallerin peşinden koşmaktır, idealizmdir.
Aslında birçok şeydir.
***
19 Mayıs’ın anlamı nedir?
İnsanın kendi gücüne inanması ve toplumsal dayanışmanın yaratılmasıdır, yani halka, halkın değerlerine, kaynaklarına inilmesidir.
O yüzden ulusal bağımsızlık savaşımız ve onu izleyen yıllarda halk için halkla birlikteliğin tohumları 19 Mayıs 1919’da atılmıştır.
İşte bunun içindir ki, 19 Mayıs yalnızca bir savaşın kronolojisinde ilk halka değildir. Bu savaşın getirdiği ulusal dayanışma, ulusal onur, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık gibi temel kavramların da doğuş ve çıkış noktasıdır.
***
Dediğim gibi Atatürk’ü dinledikçe, okudukça, anladıkça ve onun değerlerini içimde hissettikçe Türkiye’ye, insanlığa olan inancım kat ve kat artıyor.
Çok şanslıyız ve kıymetini bilmeliyiz.
Atatürk’ü Sağtürk oynadı
Dilek makyajını yaptı
SİZE İzmirli bir makyaj sanatçısından bahsetmek istiyorum. Aslında birçok dizide, filmde, belgeselde onun imzası var. Yazmak için 19 Mayıs’ı bekledim.
Adı Dilek Mutlutürk; 4. Murat, Zübeyde Hanım karakter makyajlarını da o yaptı.
Şimdi çok heyecanlı çünkü Atatürk makyajı için aylardır çalışıyordu.
Mücadele yıllarını anlatan “Bitmeyen Yolculuk - 1919” isimli eser Samsun’daki özel etkinlikte bugün sahnelenecek.
Atatürk’ün Bandırma Vapuru’ndan Samsun’a ayak basmasının bire bir canlandırılacağı gösteride Mustafa Kemal Atatürk’ü ünlü balet Tan Sağtürk canlandıracak.
Öncesinde hazırlanan belgesel filminde Tan Sağtürk’ün canlandırdığı Atatürk karakter makyajını da Dilek yaptı.
Atatürk makyajında plastik değil kozmetik makyaj yapıldı çünkü yüzdeki karakteristik özellikler gölge ışık uygulamasıyla verildi. Makyajın tamamlanması 1.5 saat sürdü.
Projede Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi, Devlet Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu da yer aldı. Prodüksiyonda 450 kişi sahneye çıkacak.
Her sanatçı için Atatürk ile ilgili bir projede yer almak mutluluk ve gurur verici bir şey olsa gerek.
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
ESKİ besteler, eski müzikler yok sanki...
Şarkıların sözleri de bugünün dünyasına uydular çoktan...
Ben bazen eskilere dalıyorum; çok eskilere hem de...
O zaman hayatı yeniden yorumluyorum.
Elbette takılıp kalmıyorum ama eskinin saflıklarını, insan ilişkilerini özlüyorum.
İşte mırıldandığım o sözlerden, şarkılardan biri...
“Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni, çoktan... Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin? Goncadır ilk hâli bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin... Ah bu şarkıların gözü kör olsun...”
Zeki Müren müthiş söylerdi bu şarkıyı; Muazzez Abacı da... Ve pek çok sanatçı da...
Bu sözlerin bestecisi Şahin Çandır’ı geçen gün kaybettik.
İzmirli Şahin Çandır’ın bu unutulmaz sözlerinin bestesini yine İzmirli Avni Anıl yapmıştı.
İnsanlar ölür, fikirler yaşar.
Elbette şarkılar da...
Yıllarca söylenmeye devam eder.
Bir gün siz de tadacaksınız
BİR gün herkes trollerin hışmına uğrayacak.
Evet; siz hala böyle bir şeyle karşılaşmadınız mı?
İsterseniz küçük bir deneme yapın.
Herhangi bir toplumsal gelişmeyle ilgili sosyal medyadan görüşlerinizi paylaşın.
Ve göreceksiniz ki; saniyeler içinde sizin gibi düşünmeyenler bir araya gelecek ve birkaç dakika içinde bir ordu size saldıracak.
İnanmıyor musunuz?
Denemek bedava...
Bizler yani her gün yazı yazanlar bununla sürekli karşı karşıyayız.
Beğenmeyen eleştirmiyor; hakaret ediyor, hakaret etmekle kalmıyor adam asmaca oynuyor.
Kendilerini öyle tatmin ediyorlar.
Ve şimdilerde bakıyorum.
Hayatı sadece instagramdan ibaret zannedenler bu durumdan fena halde şikayetçiler...
Onlara diyorum ki; ya biraz sosyal medya detoksu yapın ya da gerçeğe dönün.
Zaten troller de gerçek değil.