GERÇEKTEN böyle düşünüyorum.
Bazen bir karşılaşma, bir buluşma, bir fikir sizi bambaşka bir noktaya götürebilir.
Örnek mi?
Dün satış haberi anons edilen iyzico...
***
2010 yılında Almanya’da başlayan bir dostluk, bir sene sonra bir akşam yemeğinde iş ortaklığına dönüşüyor.
Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın; “Ne istediğimizi, ne yapacağımızı ve hepsinden önemlisi nerede yapacağımızı biliyorduk. İyi olacak, işimizi iyi yapacak, iyi insanlarla bir arada olacak, iyi bilinecek ve en güzel hali ile Türkiye’de devam edecektik. 2012 yılının ekim ayı bizim için ortak hayallerimizin ve bugünkü iyzico’nun başlangıcı oldu” diyor.
***
Peki iyzico ne yapıyor?
iyzico, 2012 yılında, farklı alanlarda hizmet veren çeşitli büyüklüklerdeki e-ticaret şirketlerine, kolay ve güvenli ödeme yönetim platformu sunma amacıyla kuruluyor.
Şirket bugün 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlıyor.
iyzico’yu satın alan PayU ise bir dünya devi...
PayU; dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde ve 17 ülkede faaliyet gösteriyor.
Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan iyzico, uzun görüşmelerin ardından PayU’ya 165 milyon dolara satıldı.
Bu satın almayla beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi.
***
Ben tesadüflere inanırım.
Ve insanların ayaklarına kadar gelen şansı iyi kullanmaları gerektiğini düşünürüm.
Gerçek gündem bu olmalı
BAKIN yeni kurulan dijital bir şirket iyzico ve tam 165 milyon dolara satıldı.
Belki biraz daha pastayı büyütüp daha büyük bir satış yapabilirlerdi.
Bilemiyorum.
Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın herhalde yüzlerce kere düşünmüşlerdir.
Bir fikirle doğup büyüyen bir şirket 6 - 7 yıl gibi bir sürede bu büyüklüğe ulaşabiliyor.
Türkiye’nin birçok sanayi şirketinden daha değerli hale gelebiliyor.
O yüzden hep diyoruz ya; Türkiye gerçek gündemine artık dönmeli diye...
Bizim gündemimiz bu olmalı. Ekonomi, eğitim, sanat, spor olmalı...
Bakın bizde herşey var.
Yeterli insan kaynağımız mevcut, altyapımız iyi, şirketlerimiz dinamik, kentlerimiz canlı...
Bizi siyaset aşağıya çekiyor.
Siyasetin gündeminden bir türlü kurtulamıyoruz.
Oysa iyi şeyler de oluyor.
iyzico gibi iyi ve çok sayıda şirketimiz var.
Dijital kafalı bir kent
VE İzmir...
İzmir dijital kafalı bir şehir olmalı.
Ne yayıp edip, yüksek teknolojinin adresi olmalı.
Türkiye’de bence ikinci bir adres yok.
Bunun merkezi İzmir’dir.
Bakın silikon vadisine, bakın teknoloji üreten şehirlere ortak özellikler bulursunuz.
İzmir’de fazlasının olduğunu görürsünüz.
Kuş Cenneti’nde tonlarca çöp
BEN körfez geçiş projesini destekliyorum.
Ve her fırsatta da yazıyorum.
Çünkü bunun belki bugün değil ama yarın ihtiyaç olacağını görüyorum.
O yüzden bugünden projelendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bazı insanların tereddütleri var. Onları anlıyorum, çünkü geçmişin yanlışları onları ürkütüyor.
Ben de diyorum ki; çevreyle barışık projeler yapmak artık mümkün...
Körfez projesini istemeyenlerin en büyük gerekçeleri kuş cenneti...
Teknik insanlar çalıştılar, biraz daha çalışsınlar, gerekli önlemleri de alsınlar.
Bakın Çiğli Belediyesi bir temizlik çalışması yapmış.
Çıkanları gördünüz mü?
Bakın o cennet nasıl bir çöplüğe dönüşmüş.
Tonlarca çöpün arasında flamingolar...
Size bir şey söyleyeyim mi; çevrecilik sözle değil, eylemle olur.
Çevrecilik kirletmemekle olur.
Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğaya yaptıklarımıza bakın.
Ben tesadüflere inanırım
GERÇEKTEN böyle düşünüyorum.
Bazen bir karşılaşma, bir buluşma, bir fikir sizi bambaşka bir noktaya götürebilir.
Örnek mi?
Dün satış haberi anons edilen iyzico...
***
2010 yılında Almanya’da başlayan bir dostluk, bir sene sonra bir akşam yemeğinde iş ortaklığına dönüşüyor.
Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın; “Ne istediğimizi, ne yapacağımızı ve hepsinden önemlisi nerede yapacağımızı biliyorduk. İyi olacak, işimizi iyi yapacak, iyi insanlarla bir arada olacak, iyi bilinecek ve en güzel hali ile Türkiye’de devam edecektik. 2012 yılının ekim ayı bizim için ortak hayallerimizin ve bugünkü iyzico’nun başlangıcı oldu” diyor.
***
Peki iyzico ne yapıyor?
iyzico, 2012 yılında, farklı alanlarda hizmet veren çeşitli büyüklüklerdeki e-ticaret şirketlerine, kolay ve güvenli ödeme yönetim platformu sunma amacıyla kuruluyor.
Şirket bugün 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlıyor.
iyzico’yu satın alan PayU ise bir dünya devi...
PayU; dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde ve 17 ülkede faaliyet gösteriyor.
Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan iyzico, uzun görüşmelerin ardından PayU’ya 165 milyon dolara satıldı.
Bu satın almayla beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi.
***
Ben tesadüflere inanırım.
Ve insanların ayaklarına kadar gelen şansı iyi kullanmaları gerektiğini düşünürüm.
Gerçek gündem bu olmalı
BAKIN yeni kurulan dijital bir şirket iyzico ve tam 165 milyon dolara satıldı.
Belki biraz daha pastayı büyütüp daha büyük bir satış yapabilirlerdi.
Bilemiyorum.
Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın herhalde yüzlerce kere düşünmüşlerdir.
Bir fikirle doğup büyüyen bir şirket 6 - 7 yıl gibi bir sürede bu büyüklüğe ulaşabiliyor.
Türkiye’nin birçok sanayi şirketinden daha değerli hale gelebiliyor.
O yüzden hep diyoruz ya; Türkiye gerçek gündemine artık dönmeli diye...
Bizim gündemimiz bu olmalı. Ekonomi, eğitim, sanat, spor olmalı...
Bakın bizde herşey var.
Yeterli insan kaynağımız mevcut, altyapımız iyi, şirketlerimiz dinamik, kentlerimiz canlı...
Bizi siyaset aşağıya çekiyor.
Siyasetin gündeminden bir türlü kurtulamıyoruz.
Oysa iyi şeyler de oluyor.
iyzico gibi iyi ve çok sayıda şirketimiz var.
Dijital kafalı bir kent
VE İzmir...
İzmir dijital kafalı bir şehir olmalı.
Ne yayıp edip, yüksek teknolojinin adresi olmalı.
Türkiye’de bence ikinci bir adres yok.
Bunun merkezi İzmir’dir.
Bakın silikon vadisine, bakın teknoloji üreten şehirlere ortak özellikler bulursunuz.
İzmir’de fazlasının olduğunu görürsünüz.
Kuş Cenneti’nde tonlarca çöp
BEN körfez geçiş projesini destekliyorum.
Ve her fırsatta da yazıyorum.
Çünkü bunun belki bugün değil ama yarın ihtiyaç olacağını görüyorum.
O yüzden bugünden projelendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bazı insanların tereddütleri var. Onları anlıyorum, çünkü geçmişin yanlışları onları ürkütüyor.
Ben de diyorum ki; çevreyle barışık projeler yapmak artık mümkün...
Körfez projesini istemeyenlerin en büyük gerekçeleri kuş cenneti...
Teknik insanlar çalıştılar, biraz daha çalışsınlar, gerekli önlemleri de alsınlar.
Bakın Çiğli Belediyesi bir temizlik çalışması yapmış.
Çıkanları gördünüz mü?
Bakın o cennet nasıl bir çöplüğe dönüşmüş.
Tonlarca çöpün arasında flamingolar...
Size bir şey söyleyeyim mi; çevrecilik sözle değil, eylemle olur.
Çevrecilik kirletmemekle olur.
Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve doğaya yaptıklarımıza bakın.