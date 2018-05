Ben gençlere güveniyorum

EGE’nin her yerinden gelen festival haberleri hoşuma gidiyor.

Bakıyorum, kendi değerlerini anlatmak isteyen her ilçe, her belde bir şeyler yapıyor. Her birinin Alaçatı, Urla gibi popüler olması da gerekmiyor. Sonuçta ilgi duyanlar, organizasyonları takip edenler festivalleri dolduruyor.

Göreceksiniz, İzmir, Ege kıyıları festivalleriyle konuşulan yerler olacak.

Bir şey daha dikkatimi çekiyor.

O da gençlerin kendi aralarında düzenledikleri festivaller...

Örnek mi?

Seçim takvimi girince yazamadım.

Bostanlı, Dokuz Eylül ve Kordon Interact Kulüpleri bir müzik yarışması düzenledi.

ActFest Müzik Yarışması’nın ilkinde İzmir çapında genç yeteneklerin kurmuş olduğu gruplar bir araya geldi.

Karşıyaka Bostanlı Suat Taşer Tiyatro Sahnesi müthiş bir müzik şölenine ev sahipliği yaptı.

Tamamını değil, ama birazını izleme fırsatım oldu.

İnanın içim açıldı.

Ne enerji, ne pozitif bir dünya...

Bakın arkadaşlar...

Türkiye’nin geleceğinden hiç umutsuz olmayın, bu dünyanın gidişatından hiç endişe duymayın.

Yeter ki, çocuklarımıza, gençlerimize eşit fırsatlar sunalım.

Bu festivalin geliri de çok anlamlı bir yere gitti.

Projenin hedefi; Rotary’nin dünya çapında ortak proje ilan ettiği ve bunu “End Polio Now” sloganıyla yürüttüğü çocuk felcinin silinmesi...

Rotary, dünyada çok başarılı sosyal projelere imza atıyor.

Ve bunu gençlerin üstlenmesi ayrıca önemli...

Gençlerimize önerim şu...

İlk festivalde bir deneyim kazandılar.

Bence bunu İzmir ili sınırlarının ötesine taşısınlar.

Belki bir zaman sonra uluslararası hale getirsinler.

Gençler buluşsun, bir araya gelsinler, dünyayı, dünyamızı konuşsunlar, beraber şarkılar söylesinler.

Eminim, bu dünya çok daha güzel olacaktır.



Kırmızıda ‘dur’ deyin

EGE Genç İşadamları Derneği’nin hoşuma giden bir projesi var.

Son zamanlarda tüm kamuoyunu üzüntüye boğan çocuk istismarlarına dikkat çekmek ve dur demek için bir tiyatro grubu kurdular.

Geliri Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın “Kırmızıda Dur De” projesine aktarılacak.

“Sevgili Doktor” oyununu 8 Mayıs’ta İzmir Sanat Merkezi’nde oynayacaklar.

Bu ekip Tiyatrohane ekibiyle sekiz ay çalışmış.

Anton Çehov’un öykülerinden Neil Simon’un oyunlaştırdığı “Sevgili Doktor” oyununu biliyorum, vaktiniz olursa seyredin derim.

Kimler mi var?

Hakan Pekin, Abdullah Külahçıoğlu, Dila Can, Ceren Şengüler, Sinan Keskin, Büşra Tanman, Nilgün Öztürk, Baskın Kocabaş, İlknur Gönülalan Yeşilyurt ve Pınar Şenol...

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter diyor ki...

“İlköğretim düzeyindeki çocuklara cinsel istismara karşı bilinçlendirme eğitimlerinin verileceği projeyi destekleme kararı aldık. Tiyatro oyunumuzdan elde edeceğimiz geliri bu projeye aktaracağız. Ülkemizde her gün artan çocuğa yönelik şiddet, istismar ve tecavüz vakaları hepimizi derinden yaralıyor. Çocuklara yönelik istismarın son bulması için caydırıcı yasalar çıkartılmalıdır. Biz de bu olaylara dur diyebilmek adına sosyal bir etkinlikle katkıda bulunmak istedik...”

Sosyal projeleri destekliyorum.





Pınar Şenol, İlknur Yeşilyurt, Büşra Tanman, Baskın Kocabaş, Abdullah Külahçıoğlu, Nilgün Öztürk, Dila Can, Sinan Keskin, Hakan Pekin









Ayaktakiler: Sinan Keskin, Baskın Kocabaş, Abdullah Külahçıoğlu, Hakan Pekin

Oturanlar: Büşra Tanman, İlknur Yeşilyurt, Nilgün Öztürk, Dila Can, Pınar Şenol





İzmir’in gerçek sahibi hangi takım

ALTAY’ı, Karşıyaka’yı, Menemen’i, Buca’yı, Altınordu’yu yazınca, Göztepeliler beni mail yağmuruna tuttu.

Oysa Göztepe’yi en çok yazan yazarlardan biriyim.

Göztepe’yi ve Mehmet Sepil’in yönetim anlayışını çok beğeniyor ve örnek gösteriyorum.

Göztepeli kardeşlerim diyor ki...

“İzmir’in gerçek sahibi Göztepe’dir. İzmir eşittir Göztepe’dir...”

Göztepe gerçekten de İzmir’in önemli bir değeridir.

Ancak, İzmir çok daha fazlasıdır.

Yani sadece Göztepe değildir.

Altay’ı, Karşıyaka’sı, İzmirspor’u, Altınordu’su, Bucaspor’u da önemli ve değerlidir.

Bugün oldukları yerler neresi olursa olsun, gönüllerdeki değeri asıl önemli olandır.

Biraz düşününce ne dediğimi anlayacaksınız.



Doğrusu listelerin üçte

ikisinin değişmesi

GEÇEN haftayı Cumhurbaşkanı adaylarının kimler olacağı konusunu konuşarak geçirdik.

Bu hafta ise listeleri konuşuruz.

Baktım, mevcut vekillerin tamamı aday...

Şaşırmadım tabii...

“Benim için yeter, başkalarının önünü açalım” diyen yok.

Doğrusu...

Her seçimde listelerin üçte ikisinin değişmesidir.

O günleri de göreceğiz inşallah...