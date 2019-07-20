TÜRK medyası sağlık, hayvan hakları, çevre, doğa gibi haberlerde bence çok başarılı sınavlar verdi.
Buna aile içi şiddeti de ekleyebilirim.
Toplumun bilinçlenmesinde, farkındalık yaratmasında medya üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı.
Ne kadar başarılı olduk; sorgulanabilir.
Ama bahsettiğim bu konularda toplumun daha bilinçli, duyarlı olduğunu gözlemliyorum.
***
Örnek mi?
Antalya’da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arın’ın hikayesi...
Haber yaptıktan hemen sonra Öykü için Türkiye seferber oldu.
Bazı okurlarımızın yakından takip ettiğini de biliyorum.
O yüzden Öykü’den gelen iyi haberleri sürekli paylaşıyor ve benzer öyküleri anlatmaya, yazmaya devam ediyoruz.
Son yıllarda çok sayıda hasta duyuyoruz.
Her biri için kampanya yapma şansımız elbette yok.
Ama çok sayıda hastanın kök hücre, organ nakli beklediğini biliyorum.
Bugün yeniden bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Bağışçı olun...
Kendiniz için olun, yakınlarınız için olun, sevdikleriniz için olun...
***
Unutmayın tanımasanız bile bağış yaparak bir canı kurtararak, hayata bağlayarak yeni bir kardeş daha edinmiş oluyorsunuz.
Ben toplumun çok duyarlı olduğunu biliyorum.
500 bin bağışçı var, 1 milyon nakil bekleyen hasta...
Demek ki; bizim bu sayıyı 10 katına çıkarmamız gerekir.
80 milyonluk bir ülkede yapabiliriz.
Yapmalıyız.
Ben de bağışçı olacağım.
Bu sefer İlayda
için kampanya yapalım
İLAYDA Güven için ilk yazımı 16 Haziran 2017’de yazmıştım.
Kardeşi Onur’u da, İlayda’yı da uzun yıllardır tanıyorum.
Her ikisi de muhteşem insanlardır.
İlayda’nın sağlığında bir bozulma oldu. Önce teşhis koyamadılar, sonra lösemi dediler.
Benim yazımdan sonra birçok insan gidip bağışçı oldu ama uyumlu bir donör bulunamadı.
Aslında yurtdışından bulundu ama bağışçı son dakika vazgeçti.
Bu arada sevindirici bir gelişme oldu; doktorları kendi kanından bir deneme yaptılar.
Sonucun olumlu olduğu görülünce nakil konusunda zaman kazandılar.
İlayda ile geçenlerde yine sohbet ettik, naklin zorunlu olduğunu söylemişler.
Morali iyi, umutlu ve şansın kendisine güleceğini düşünüyor.
Ben de aynı görüşteyim.
Öykü’ler, İlayda’lar, tanıdığım tanımadığım on binlerce insanımızın yüzü gülsün istiyorum.
Bağışı insanlar gözünde büyütüyor.
İnanın çok kolay bir işlem ve üç tüp kanla bir insanın hayatını değiştiriyorsunuz.
Hadi bu sefer İlayda için bir kampanya yapalım.
Ne kadar çok bağış
o kadar çok şifa
ONUR Güven’in bir çağrısı var. Diyor ki...
“Size illa kardeşim için kan verin demiyorum. Birilerini yeniden hayata bağlamak için kök hücre donörü olun diyorum. Üç tüp kan vermekle başlayın bu işe. Ne kadar çok kök hücre donörü kazanırsak o kadar çok lösemi hastası şifa bulacak. Belki o şifa bulanlardan biri de kardeşim olacak. Üstelik bu hastalığın yaşı yok. Kimi kardeşim gibi daha 30’larında hayatta tek evladından başka kimsesi yok; evladının da annesinden başka kimsesi yok. Kimi daha el kadar bebek...
Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.”
(Onur’a ulaşmanız için bir mail adresi veriyorum. onrgvn@gmail.com Ve bir de telefon... 0533-648 42 74)
Ben de bağışçı olacağım
TÜRK medyası sağlık, hayvan hakları, çevre, doğa gibi haberlerde bence çok başarılı sınavlar verdi.
Buna aile içi şiddeti de ekleyebilirim.
Toplumun bilinçlenmesinde, farkındalık yaratmasında medya üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptı.
Ne kadar başarılı olduk; sorgulanabilir.
Ama bahsettiğim bu konularda toplumun daha bilinçli, duyarlı olduğunu gözlemliyorum.
***
Örnek mi?
Antalya’da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arın’ın hikayesi...
Haber yaptıktan hemen sonra Öykü için Türkiye seferber oldu.
Bazı okurlarımızın yakından takip ettiğini de biliyorum.
O yüzden Öykü’den gelen iyi haberleri sürekli paylaşıyor ve benzer öyküleri anlatmaya, yazmaya devam ediyoruz.
Son yıllarda çok sayıda hasta duyuyoruz.
Her biri için kampanya yapma şansımız elbette yok.
Ama çok sayıda hastanın kök hücre, organ nakli beklediğini biliyorum.
Bugün yeniden bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Bağışçı olun...
Kendiniz için olun, yakınlarınız için olun, sevdikleriniz için olun...
***
Unutmayın tanımasanız bile bağış yaparak bir canı kurtararak, hayata bağlayarak yeni bir kardeş daha edinmiş oluyorsunuz.
Ben toplumun çok duyarlı olduğunu biliyorum.
500 bin bağışçı var, 1 milyon nakil bekleyen hasta...
Demek ki; bizim bu sayıyı 10 katına çıkarmamız gerekir.
80 milyonluk bir ülkede yapabiliriz.
Yapmalıyız.
Ben de bağışçı olacağım.
Bu sefer İlayda
için kampanya yapalım
İLAYDA Güven için ilk yazımı 16 Haziran 2017’de yazmıştım.
Kardeşi Onur’u da, İlayda’yı da uzun yıllardır tanıyorum.
Her ikisi de muhteşem insanlardır.
İlayda’nın sağlığında bir bozulma oldu. Önce teşhis koyamadılar, sonra lösemi dediler.
Benim yazımdan sonra birçok insan gidip bağışçı oldu ama uyumlu bir donör bulunamadı.
Aslında yurtdışından bulundu ama bağışçı son dakika vazgeçti.
Bu arada sevindirici bir gelişme oldu; doktorları kendi kanından bir deneme yaptılar.
Sonucun olumlu olduğu görülünce nakil konusunda zaman kazandılar.
İlayda ile geçenlerde yine sohbet ettik, naklin zorunlu olduğunu söylemişler.
Morali iyi, umutlu ve şansın kendisine güleceğini düşünüyor.
Ben de aynı görüşteyim.
Öykü’ler, İlayda’lar, tanıdığım tanımadığım on binlerce insanımızın yüzü gülsün istiyorum.
Bağışı insanlar gözünde büyütüyor.
İnanın çok kolay bir işlem ve üç tüp kanla bir insanın hayatını değiştiriyorsunuz.
Hadi bu sefer İlayda için bir kampanya yapalım.
Ne kadar çok bağış
o kadar çok şifa
ONUR Güven’in bir çağrısı var. Diyor ki...
“Size illa kardeşim için kan verin demiyorum. Birilerini yeniden hayata bağlamak için kök hücre donörü olun diyorum. Üç tüp kan vermekle başlayın bu işe. Ne kadar çok kök hücre donörü kazanırsak o kadar çok lösemi hastası şifa bulacak. Belki o şifa bulanlardan biri de kardeşim olacak. Üstelik bu hastalığın yaşı yok. Kimi kardeşim gibi daha 30’larında hayatta tek evladından başka kimsesi yok; evladının da annesinden başka kimsesi yok. Kimi daha el kadar bebek...
Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum.”
(Onur’a ulaşmanız için bir mail adresi veriyorum. onrgvn@gmail.com Ve bir de telefon... 0533-648 42 74)