Bazen bir filmden ötesidir

FİLM ve reklam dünyasının neredeyse yarısı İzmir’den.
Ya İzmirli ya da yolu bu kentten geçmiştir.
İki sektörde de müthiş işler yapılıyor.
Türk filmlerinin görüntü ve senaryo kalitesi her geçen gün artıyor. Dizilerimizi artık ihraç ediyoruz. Oyuncularımızın ziyaretleri o ülkelerde olay oluyor.
Aynı şekilde reklamda da benzer bir tablo var. Çok başarılı prodüksiyonlar yapılıyor.
Ben yurtdışı kanallarını çok sık izliyorum.
Özellikle Fransız, Alman ve İngiliz kanallarını...
Takip ediyor ve görüyorum ki; bizim reklamcılarımız çok daha yaratıcılar...
***
İzmirli bir ajans geçenlerde BMC Tuğra’nın lansman filmini yaptı.
PlatinCOmmnunication’u Oya Tüzün yönetiyor.
Oya’yı uzun yıllardır tanıyorum.
Son dönemde sadece İzmir’de değil, İstanbul’dan da ismini duyuyorum.
Tuğra; BMC’nin yeni kamyon ailesi...
Tuğra’nın çıkışı gönüllere dokunacak bir filmle anlatıldı.
Fonda tanıdık bir müzik vardı.
“Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin jenerik müziği...
Yönetmen Atıf Yılmaz, senaryo Ali Özgentürk, müzik Cahit Berkay’ındı.
Başrollerde de Türkan Şoray ve Kadir İnanır vardı hatırlarsanız...
BMC Tuğra’nın reklam filmi televizyonlarda dönüyor.
İsteyenler internetten de bulup izleyebilir.
Klasik bir filmdi; “Selvi Boylum Al Yazmalım...”
Benim için, hepimiz için...
Bu reklam filminde belki Türkan Şoray, Kadir İnanır yok ama o senaryonun içindeki Anadolu var, Anadolu insanı var, sevgimiz, değerlerimiz var.
CHP’de son durum
BUGÜN cuma; ayın 25’i...
CHP’de 26’sında, 27’sinde Parti Meclisi var.
İzmir adayı muhtemelen buradan çıkar.
“Çıkmaz”, “Şubat başı olabilir” diyenler de var.
Büyük ihtimal isim belli...
Önceki gün yazdığım gibi Kemal Kılıçdaroğlu; İstanbul ve Ankara’da uyguladığı stratejiyi İzmir’de de sergileyecek.
Bu arada söyleyeyim.
Yeni bir anket daha yaptırıldı.
Parti yöneticilerinden bazıları İzmir’de temaslarda bulundu, yoğun bir telefon trafiği yapıldı.
Aziz Kocaoğlu’nun son hamlesinin karşılık bulmaması mümkün değil; onu söyleyeyim.
Denklemin içinde mutlaka Kocaoğlu ismi var.
İzmir’de, özellikle kentin çeperlerinde Kocaoğlu’nun büyük ağırlığı olduğu biliniyor.
Ama sonuçta Kocaoğlu olur mu, olmaz mı göreceğiz.
Ve kulislere son konuşulan şu...
Kılıçdaroğlu; birkaç ismi bugün ve yarın Ankara’ya çağırıp konuşacak.
Parti Meclisi’ne de bu diplomasiyi yaparak girecek.
Kim çıkar?
Şapkadan tavşan çıkmaz; hiç konuşulmayan bir isim çıkmaz.
İzmir farklıdır
RAKİP belli olmayınca seçim heyecanı tam sokağa yansıyamıyor. Gerçi Nihat Zeybekci 27 Kasım’dan bu yana sokaklarda...
Geçen gün buluştuğumuzda İzmirlilerin ilgisinden oldukça memnun olduğunu söyledi.
“İzmir başka” dedi.
Ve şöyle açıkladı.
“Kalabalıkların içine giriyorum. Bazılarının yüzünden bana oy vermeyeceklerini de anlıyorum. Ama öylesine samimi, sıcak karşılıyorlar ve koyu bir sohbet başlıyor ki... Bunu her yerde bulmak kolay değil. İzmir’in sıcaklığı, samimiyeti, insan ilişkilerine bakışı bambaşka...”
Katılıyorum.
İzmir farklıdır.
Demokrat bir şehir burası
GEÇEN gün Özay Şendir’in radyo programına katıldım. Tabii sorular seçimler, CHP’nin adayı, Nihat Zeybekci’nin performansı üzerineydi.
Son dönemde çok sık sorulan sorulardan biri de şu şekilde...
“İzmir kimin kalesi?”
Söyleyeyim.
Kimsenin değil.
Ama illa bir cevap vermek gerekirse; demokrasinin kalesi diyebiliriz.
Demokrat bir şehir burası...
Bazen bir filmden ötesidir
FİLM ve reklam dünyasının neredeyse yarısı İzmir’den.
Ya İzmirli ya da yolu bu kentten geçmiştir.
İki sektörde de müthiş işler yapılıyor.
Türk filmlerinin görüntü ve senaryo kalitesi her geçen gün artıyor. Dizilerimizi artık ihraç ediyoruz. Oyuncularımızın ziyaretleri o ülkelerde olay oluyor.
Aynı şekilde reklamda da benzer bir tablo var. Çok başarılı prodüksiyonlar yapılıyor.
Ben yurtdışı kanallarını çok sık izliyorum.
Özellikle Fransız, Alman ve İngiliz kanallarını...
Takip ediyor ve görüyorum ki; bizim reklamcılarımız çok daha yaratıcılar...
***
İzmirli bir ajans geçenlerde BMC Tuğra’nın lansman filmini yaptı.
PlatinCOmmnunication’u Oya Tüzün yönetiyor.
Oya’yı uzun yıllardır tanıyorum.
Son dönemde sadece İzmir’de değil, İstanbul’dan da ismini duyuyorum.
Tuğra; BMC’nin yeni kamyon ailesi...
Tuğra’nın çıkışı gönüllere dokunacak bir filmle anlatıldı.
Fonda tanıdık bir müzik vardı.
“Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin jenerik müziği...
Yönetmen Atıf Yılmaz, senaryo Ali Özgentürk, müzik Cahit Berkay’ındı.
Başrollerde de Türkan Şoray ve Kadir İnanır vardı hatırlarsanız...
BMC Tuğra’nın reklam filmi televizyonlarda dönüyor.
İsteyenler internetten de bulup izleyebilir.
Klasik bir filmdi; “Selvi Boylum Al Yazmalım...”
Benim için, hepimiz için...
Bu reklam filminde belki Türkan Şoray, Kadir İnanır yok ama o senaryonun içindeki Anadolu var, Anadolu insanı var, sevgimiz, değerlerimiz var.
CHP’de son durum
BUGÜN cuma; ayın 25’i...
CHP’de 26’sında, 27’sinde Parti Meclisi var.
İzmir adayı muhtemelen buradan çıkar.
“Çıkmaz”, “Şubat başı olabilir” diyenler de var.
Büyük ihtimal isim belli...
Önceki gün yazdığım gibi Kemal Kılıçdaroğlu; İstanbul ve Ankara’da uyguladığı stratejiyi İzmir’de de sergileyecek.
Bu arada söyleyeyim.
Yeni bir anket daha yaptırıldı.
Parti yöneticilerinden bazıları İzmir’de temaslarda bulundu, yoğun bir telefon trafiği yapıldı.
Aziz Kocaoğlu’nun son hamlesinin karşılık bulmaması mümkün değil; onu söyleyeyim.
Denklemin içinde mutlaka Kocaoğlu ismi var.
İzmir’de, özellikle kentin çeperlerinde Kocaoğlu’nun büyük ağırlığı olduğu biliniyor.
Ama sonuçta Kocaoğlu olur mu, olmaz mı göreceğiz.
Ve kulislere son konuşulan şu...
Kılıçdaroğlu; birkaç ismi bugün ve yarın Ankara’ya çağırıp konuşacak.
Parti Meclisi’ne de bu diplomasiyi yaparak girecek.
Kim çıkar?
Şapkadan tavşan çıkmaz; hiç konuşulmayan bir isim çıkmaz.
İzmir farklıdır
RAKİP belli olmayınca seçim heyecanı tam sokağa yansıyamıyor. Gerçi Nihat Zeybekci 27 Kasım’dan bu yana sokaklarda...
Geçen gün buluştuğumuzda İzmirlilerin ilgisinden oldukça memnun olduğunu söyledi.
“İzmir başka” dedi.
Ve şöyle açıkladı.
“Kalabalıkların içine giriyorum. Bazılarının yüzünden bana oy vermeyeceklerini de anlıyorum. Ama öylesine samimi, sıcak karşılıyorlar ve koyu bir sohbet başlıyor ki... Bunu her yerde bulmak kolay değil. İzmir’in sıcaklığı, samimiyeti, insan ilişkilerine bakışı bambaşka...”
Katılıyorum.
İzmir farklıdır.
Demokrat bir şehir burası
GEÇEN gün Özay Şendir’in radyo programına katıldım. Tabii sorular seçimler, CHP’nin adayı, Nihat Zeybekci’nin performansı üzerineydi.
Son dönemde çok sık sorulan sorulardan biri de şu şekilde...
“İzmir kimin kalesi?”
Söyleyeyim.
Kimsenin değil.
Ama illa bir cevap vermek gerekirse; demokrasinin kalesi diyebiliriz.
Demokrat bir şehir burası...