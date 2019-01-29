Başkan seçtiğimizi asla unutmayalım

Günlerce, aylarca konuşulur.
Ve bir gün, bir toplantı sonrasında bir isim telaffuz edilir.
Kulisleri heyecanlı ve hareketli yapan da budur.
Siyasetin doğası böyle...
***
İzmir’de konuşulan isimlerden biri oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu.
Daha doğrusu AK Parti Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci’nin rakibi Soyer oldu.
İzmir’de seçim asıl şimdi başlıyor.
Bundan sonra bence artık projeleri konuşalım.
Adayların hayallerini, yapmak istediklerini, önerdiklerini konuşalım.
***
Şunu da unutmayalım.
Kentlerimize, ilçelerimize belediye başkanı seçiyoruz.
Genel siyaset elbette günlük hayatımızın içinde her zaman var; o ayrı...
Ama 31 Mart’ta sandığa giderken milletvekillerimizi değil, büyükşehir belediye başkanlarımızı, ilçe belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerini seçeceğiz.
Soyer’de nasıl
karar kılındı
YAŞANANLARI bir özetleyelim.
1 Ekim’de Aziz Kocaoğlu çıkıp “Aday değilim” deyince; CHP’de çok sayıda aday adayı ortaya çıktı.
“Adayım” deseydi; kulislerde konuşulan birçok ismin geride duracağını düşünüyordum.
Kimler vardı?
Tunç Soyer ismi hep bir adım öndeydi.
Tuncay Özkan; yakından tanıdığımız bir isim... İddialı bir isimdi, Genel Başkan Yardımcısıydı, İzmir milletvekiliydi ve Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerden biriydi. Adaylar arasında en güçlü isimlerdendi.
Abdül Batur; Narlıdere’de uzun dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Piriştina’nın vefatından sonra da ismi büyükşehir için geçmişti. Kocaoğlu’nun itiraz etmeyeceği isimlerden biriydi. Bana göre denklemde son dakikaya kadar masada olan isimdi.
Murat Bakan; Parti Meclisi’nde, Merkez Yönetim Kurulu’nda etkisi olan isimlerdendi. Bakan da çok konuşuldu.
Ve Alaaddin Yüksel... Kocaoğlu’nun İzmir’de siyaset yaptığı en yakın isimlerdendi. Yüksel’e aday olması için çok baskı yapıldı.
Ve Kocaoğlu...
Başta “Adayım” deseydi; farklı olabilirdi. Çünkü Muğla ve Eskişehir’de CHP; mevcut başkanlarla devam kararı aldı, İzmir için de farklı bir durum olmayabilirdi.
Sonradan “Varım” demesi, diğer isimlerin şansını güçlendirdi.
Öyle anlaşılıyor ki; Kemal Kılıçdaroğlu meclis dengelerini düşünerek, dört yıl seçimin olmayacağını dikkate alarak hareket etti.
Vekillerden biri yerine İzmir kamuoyunun tanıdığı belediye başkanlarından birini tercih etti.
Şu da anlaşılıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, en başından beri adaylarını belirlemişti. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, İzmir’de Tunç Soyer bana göre önceden tespit edilmiş isimlerdi.
İnsanın ruhuna dokunan
projeler de bekliyorum
AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci ile konuştuğumuzda projelerini 4 Şubat’ta açıklayacağını söylemişti. Herkes gibi ben de bekliyorum. Aslında İzmir’in sorunları belli, çözümler de aşağı yukarı ortada... Ama her adayın bir yoğurt yiyişi olacak. Ben de o ayrıntılara bakıyorum. Bazen büyük projelerin yanında küçük rötuşlar bile kentin havasını değiştiriyor. Bizde hep büyük projeler öne çıkıyor, çıkarılıyor. Oysa kentin ruhunu o kentte yaşayan insanlar veriyor. O yüzden halka dokunan sosyal projeleri, en az altyapı yatırımları kadar önemsiyorum.
Başkan seçtiğimizi asla unutmayalım
BU işler böyledir.
Günlerce, aylarca konuşulur.
Ve bir gün, bir toplantı sonrasında bir isim telaffuz edilir.
Kulisleri heyecanlı ve hareketli yapan da budur.
Siyasetin doğası böyle...
***
İzmir’de konuşulan isimlerden biri oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu.
Daha doğrusu AK Parti Büyükşehir adayı Nihat Zeybekci’nin rakibi Soyer oldu.
İzmir’de seçim asıl şimdi başlıyor.
Bundan sonra bence artık projeleri konuşalım.
Adayların hayallerini, yapmak istediklerini, önerdiklerini konuşalım.
***
Şunu da unutmayalım.
Kentlerimize, ilçelerimize belediye başkanı seçiyoruz.
Genel siyaset elbette günlük hayatımızın içinde her zaman var; o ayrı...
Ama 31 Mart’ta sandığa giderken milletvekillerimizi değil, büyükşehir belediye başkanlarımızı, ilçe belediye başkanlarımızı ve meclis üyelerini seçeceğiz.
Soyer’de nasıl
karar kılındı
YAŞANANLARI bir özetleyelim.
1 Ekim’de Aziz Kocaoğlu çıkıp “Aday değilim” deyince; CHP’de çok sayıda aday adayı ortaya çıktı.
“Adayım” deseydi; kulislerde konuşulan birçok ismin geride duracağını düşünüyordum.
Kimler vardı?
Tunç Soyer ismi hep bir adım öndeydi.
Tuncay Özkan; yakından tanıdığımız bir isim... İddialı bir isimdi, Genel Başkan Yardımcısıydı, İzmir milletvekiliydi ve Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki isimlerden biriydi. Adaylar arasında en güçlü isimlerdendi.
Abdül Batur; Narlıdere’de uzun dönem belediye başkanlığı yapmıştı. Piriştina’nın vefatından sonra da ismi büyükşehir için geçmişti. Kocaoğlu’nun itiraz etmeyeceği isimlerden biriydi. Bana göre denklemde son dakikaya kadar masada olan isimdi.
Murat Bakan; Parti Meclisi’nde, Merkez Yönetim Kurulu’nda etkisi olan isimlerdendi. Bakan da çok konuşuldu.
Ve Alaaddin Yüksel... Kocaoğlu’nun İzmir’de siyaset yaptığı en yakın isimlerdendi. Yüksel’e aday olması için çok baskı yapıldı.
Ve Kocaoğlu...
Başta “Adayım” deseydi; farklı olabilirdi. Çünkü Muğla ve Eskişehir’de CHP; mevcut başkanlarla devam kararı aldı, İzmir için de farklı bir durum olmayabilirdi.
Sonradan “Varım” demesi, diğer isimlerin şansını güçlendirdi.
Öyle anlaşılıyor ki; Kemal Kılıçdaroğlu meclis dengelerini düşünerek, dört yıl seçimin olmayacağını dikkate alarak hareket etti.
Vekillerden biri yerine İzmir kamuoyunun tanıdığı belediye başkanlarından birini tercih etti.
Şu da anlaşılıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, en başından beri adaylarını belirlemişti. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, İzmir’de Tunç Soyer bana göre önceden tespit edilmiş isimlerdi.
İnsanın ruhuna dokunan
projeler de bekliyorum
AK Parti’nin İzmir adayı Nihat Zeybekci ile konuştuğumuzda projelerini 4 Şubat’ta açıklayacağını söylemişti. Herkes gibi ben de bekliyorum. Aslında İzmir’in sorunları belli, çözümler de aşağı yukarı ortada... Ama her adayın bir yoğurt yiyişi olacak. Ben de o ayrıntılara bakıyorum. Bazen büyük projelerin yanında küçük rötuşlar bile kentin havasını değiştiriyor. Bizde hep büyük projeler öne çıkıyor, çıkarılıyor. Oysa kentin ruhunu o kentte yaşayan insanlar veriyor. O yüzden halka dokunan sosyal projeleri, en az altyapı yatırımları kadar önemsiyorum.