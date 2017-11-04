Başkan doğrusunu yaptı



İster sessiz, ister bazen sesli...

Sokaklarımız, caddelerimiz daha renkli olmaz mı, bir görsel şölene dönüşmez mi?

Ne var bunda...

Hem de İzmir’de, Karşıyaka’da...

Hem de komik bir ceza verilmiş.

Sessiz bir gösteride gürültü yaptığı için cezalandırılmış İlker Kılıçer...

82 lira ceza kesilmiş.

Kılıçer de bunu sanatına yapılan bir saygısızlık olarak algılamış ve ödememiş.

Bizim bürokrasimiz de; kayıtdışına giden milyar dolarların değil, kayıt altına alınmış 82 liranın peşine düşmüşler.

Hemen haciz işlemlerini başlatmışlar.

Tam eve haciz işlemi için gidilecekken; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar olaya el koymuş.

Akpınar doğrusu yaptı; hem cezayı ödedi, hem de özür diledi.

Kendisinden de önce olsa başkan olarak bunu yapması doğrusu hoşuma gitti.

Sanatı, sanatçıyı yüceltmeliyiz.

Teşvik etmeliyiz.

Salonlarımızı, sokaklarımızı, caddelerimizi sanatla doldurmalıyız.

Sanata destek veren herkese bir teşekkür borcumuz var.



Paris böyle yapmış

Biz ne yapıyoruz

2024 Yaz Olimpiyatları Paris’te yapılacak.

Kent daha şimdiden bu organizasyona hazırlanıyor.

Macron Fransa Devlet Başkanı seçildiğinden bu yana; hükümet özellikle Paris’ten başlamak üzere çevreci adımlar atmaya çalışıyor.

Örneğin Fransa Devlet ve Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot, dizel ve benzinli motorlu araçların satışlarını 2040 yılına kadar kaldıracaklarını duyurdu.

Ama önlemler Paris için öne çekilmiş durumda…

Yetkililer bu yasağın Paris’te 2030 yılında başlayacağını söylediler.

2024’teki yaz olimpiyatları öncesinde de dizel araçların Paris’e girişine izin verilmeyeceğini açıkladılar.

Bunun da gerekçesi olarak dünyanın en çok ziyaret edilen şehri olan Paris’te, egzoz kaynaklı hava kirliliğinin üst düzeye ulaşması nedeniyle sık sık geçici yasaklar yoluyla bu kirliliğin önüne geçilmeye çalışılması olarak gösterdiler.

Yani biz şehirlerimizde kentsel dönüşümü nasıl yapalım, yaparız filan diye tartışa duralım; Paris “2040’ın planlarını nasıl erkene çekeriz” diye kafa yoruyorlar.



İzmir EXPO şansını yine denemeli

Paris dünyanın en turistik kenti...

Ve bu yollardır böyle...

En fazla turist Paris’e gidiyor, en fazla organizasyon Paris’te yapılıyor.

Peki öyleyse Paris niye hala Yaz Olimpiyatları’nın peşinden koşuyor?

Çünkü her seferinde bunu kenti yenileme, tanıtma fırsatına çeviriyorlar.

Kendilerini anlatmak için her türlü aktiviteyi kullanıyorlar.

Paris’i dünyanın gündeminden düşürmüyorlar.

Hep söylüyorum.

Bizim kentlerimizin en büyük eksikliği bu...

Uluslararası büyük organizasyonlara talip olmamız lazım.

O yüzden EXPO; İzmir için önemli bir projeydi.

İki kere kaybetmiş olmamız İzmir’in ideal bir EXPO kenti olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bir kez daha şansımızı denemeliyiz.



Bizim kentlerimiz de

hedeflerini açıklasın

Bir gerçek daha ortaya çıktı ki, artık araçlarda hibrit ve elektrikli dönem geliyor.

Paris şimdiden fitili ateşledi, tarih bile verdi.

Türkiye kendi otomobilini elektrikli yapacak.

Ve Paris’in yaptığı gibi Türkiye’nin kalabalık şehirleri de kendilerine yeni hedefler seçmeliler.

Bunu İzmir yapabilir.

İzmir öncülük edebilir, kent merkeziyle ilgili trafik düzenlemelerini şimdiden açıklayabilir.

Belki bu Paris kadar ideal olmayabilir.

Olsun...

Yine de hedef belirlemek önemlidir.



İzmir trafiği de şahane bu arada

Bu arada İstanbul kadar değil ama İstanbul’a yakın bir İzmir trafiğimiz oldu.

İzmir’e taşınmak isteyenlere, İzmir ile ilgili hayal kuranlara, İstanbul trafiğinden kaçmak isteyenlere duyurulur.