Artık yerellik değerli

AYVALIK Hasat Günleri’nin 15’incisi yapıldı.
İlk toplantıdan 15’e kadar herhalde birkaç tanesi hariç hepsine katıldım.
Sadece hasat günlerinde gelmedim tabii Körfez bölgesine...
Bir kere çok sevdiğim ve çok inandığım bir coğrafya burası...
Doğası müthiş, zenginlikleri çok fazla, alternatifleri çeşitli...
Ayvalık ayrı güzel, Edremit ayrı güzel, Akçay ayrı...
Kazdağları’nı, Asos’u hiç anlatmıyorum.
Türkiye’nin bu zenginliklerini daha iyi anlatması lazım.
Dün Ayvalık’ta yapılan konuşmaları da büyük bir dikkatle dinledim.
Balıkesir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ayvalık Belediye Başkanı, Ticaret ve Ziraat Odaları Başkanları hep aynı vurguyu yaptı.
Aslında 15 yıldır benzer yorumları dinliyorum.
Hep daha iyisini yapma çabası var.
Önemli olan bu konuşulanları, anlatılanları belli bir plan çerçevesinde hayata geçirmek.
Bunun için yerel yönetimler devlet tarafından mutlaka desteklenmeli.
Artık yerel güçlerin rekabeti olacak.
Şehirler yarışacak.
Lezzetler çarpışacak.
Ve bu konuda gerçekten de Türkiye’nin önemli artıları bulunuyor.
Ayvalık, Körfez Bölgesi de onlardan biri...
İspanya’nın çok gerisindeyiz
ZEYTİN ve zeytinyağında büyük atılım yaptığımız kesin ama hala İspanya’nın 10’da biri olduğumuz gerçeğini unutmayalım.
İspanya’nın bir sonraki yıla devrettiği stok bile Türkiye’nin üretiminin üç katı...
İspanya ve İtalya’nın markalı ürünlerde dünya raflarında olduğu da bir başka gerçek...
İşte ne kadar atılım yaparsak yapalım, ben buna razı olmak istemiyorum.
O yüzden hep Türkiye daha iyisini yapabilir diyorum.
Kooperatifleri önemseyelim
TÜRKİYE kooperatiflere uzun yıllar hep yan gözle baktı. Oysa İtalya ve İspanya yerel ürünlerini kooperatifler kanalıyla dünyaya pazarladı. Biz ise kooperatiflere eski yapılar gibi baktık. Oysa kooperatifler canlı organizasyonlar ve hala dünyanın gündeminde... Siz eğer bu organizasyonları bugünün ekonomisine uygun hale getirirseniz; o zaman daha işlevsel olurlar. Ben ısrarla diyorum ki; Türkiye’de kooperatiflere her zaman yer var.
Ve zeytinyağı gibi güçlü olduğumuz ürünlerde kooperatifler çok daha iyi işler yapabilirler.
Güngör Uras olmadan bir hasat daha
GÜNGÖR Uras; Ayvalık Hasat Günleri’nin sembol ismiydi. Her yıl buluştuğumuz Ayvalık, Güngör abiyle bir başka güzel geçerdi. Herkesi etrafına toplar, kendine özgü üslubuyla müthiş lezzetli sohbetler yapardık. İki yıl önce aramızdan ayrıldı ve biz onu çok özlüyoruz. Ayvalık yine güzeldi ama Güngör Uras’sız biraz daha tatsız olduğunu söyleyebilirim.
Harika bir sonbahar
MÜTHİŞ bir sonbahar oldu bu sene... Geçen hasatı hatırlıyorum; donmuştum. Yazı aratmayan bir sonbaharda, ben de uzun yürüyüşler yaptım. Cunda’nın biraz keyfini çıkardım. Ayvalık’ın içinde, Çamlık’ta o oksijeni içime çektim. Müthişti, Ayvalık her zaman müthiş...
Ortak hasat yapılabilir mi?
HASATLARIN sayısı arttı. Önce Ayvalık’tı, sonra Akhisar, Milas, Aydın da devreye girdi. Türkiye’nin başka yerlerinde de yapılıyor. Hepsine gitmeye çalışıyorum. Çünkü yerel ürünleri destekliyor ve bu çabaların boşa çıkmasını istemiyorum. Hepsinin farklı organizasyonlar yapmasını da anlıyorum, çünkü her bölgenin ayrı lezzetleri ve özellikleri var. Ama şöyle de düşünmeden edemiyorum. Acaba bir kere de ortak bir organizasyon olabilir mi? Daha fazla ses getirir mi? Bilemiyorum... Ama tartışılmasını istiyorum.
Artık yerellik değerli
AYVALIK Hasat Günleri’nin 15’incisi yapıldı.
İlk toplantıdan 15’e kadar herhalde birkaç tanesi hariç hepsine katıldım.
Sadece hasat günlerinde gelmedim tabii Körfez bölgesine...
Bir kere çok sevdiğim ve çok inandığım bir coğrafya burası...
Doğası müthiş, zenginlikleri çok fazla, alternatifleri çeşitli...
Ayvalık ayrı güzel, Edremit ayrı güzel, Akçay ayrı...
Kazdağları’nı, Asos’u hiç anlatmıyorum.
Türkiye’nin bu zenginliklerini daha iyi anlatması lazım.
Dün Ayvalık’ta yapılan konuşmaları da büyük bir dikkatle dinledim.
Balıkesir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Ayvalık Belediye Başkanı, Ticaret ve Ziraat Odaları Başkanları hep aynı vurguyu yaptı.
Aslında 15 yıldır benzer yorumları dinliyorum.
Hep daha iyisini yapma çabası var.
Önemli olan bu konuşulanları, anlatılanları belli bir plan çerçevesinde hayata geçirmek.
Bunun için yerel yönetimler devlet tarafından mutlaka desteklenmeli.
Artık yerel güçlerin rekabeti olacak.
Şehirler yarışacak.
Lezzetler çarpışacak.
Ve bu konuda gerçekten de Türkiye’nin önemli artıları bulunuyor.
Ayvalık, Körfez Bölgesi de onlardan biri...
İspanya’nın çok gerisindeyiz
ZEYTİN ve zeytinyağında büyük atılım yaptığımız kesin ama hala İspanya’nın 10’da biri olduğumuz gerçeğini unutmayalım.
İspanya’nın bir sonraki yıla devrettiği stok bile Türkiye’nin üretiminin üç katı...
İspanya ve İtalya’nın markalı ürünlerde dünya raflarında olduğu da bir başka gerçek...
İşte ne kadar atılım yaparsak yapalım, ben buna razı olmak istemiyorum.
O yüzden hep Türkiye daha iyisini yapabilir diyorum.
Kooperatifleri önemseyelim
TÜRKİYE kooperatiflere uzun yıllar hep yan gözle baktı. Oysa İtalya ve İspanya yerel ürünlerini kooperatifler kanalıyla dünyaya pazarladı. Biz ise kooperatiflere eski yapılar gibi baktık. Oysa kooperatifler canlı organizasyonlar ve hala dünyanın gündeminde... Siz eğer bu organizasyonları bugünün ekonomisine uygun hale getirirseniz; o zaman daha işlevsel olurlar. Ben ısrarla diyorum ki; Türkiye’de kooperatiflere her zaman yer var.
Ve zeytinyağı gibi güçlü olduğumuz ürünlerde kooperatifler çok daha iyi işler yapabilirler.
Güngör Uras olmadan bir hasat daha
GÜNGÖR Uras; Ayvalık Hasat Günleri’nin sembol ismiydi. Her yıl buluştuğumuz Ayvalık, Güngör abiyle bir başka güzel geçerdi. Herkesi etrafına toplar, kendine özgü üslubuyla müthiş lezzetli sohbetler yapardık. İki yıl önce aramızdan ayrıldı ve biz onu çok özlüyoruz. Ayvalık yine güzeldi ama Güngör Uras’sız biraz daha tatsız olduğunu söyleyebilirim.
Harika bir sonbahar
MÜTHİŞ bir sonbahar oldu bu sene... Geçen hasatı hatırlıyorum; donmuştum. Yazı aratmayan bir sonbaharda, ben de uzun yürüyüşler yaptım. Cunda’nın biraz keyfini çıkardım. Ayvalık’ın içinde, Çamlık’ta o oksijeni içime çektim. Müthişti, Ayvalık her zaman müthiş...
Ortak hasat yapılabilir mi?
HASATLARIN sayısı arttı. Önce Ayvalık’tı, sonra Akhisar, Milas, Aydın da devreye girdi. Türkiye’nin başka yerlerinde de yapılıyor. Hepsine gitmeye çalışıyorum. Çünkü yerel ürünleri destekliyor ve bu çabaların boşa çıkmasını istemiyorum. Hepsinin farklı organizasyonlar yapmasını da anlıyorum, çünkü her bölgenin ayrı lezzetleri ve özellikleri var. Ama şöyle de düşünmeden edemiyorum. Acaba bir kere de ortak bir organizasyon olabilir mi? Daha fazla ses getirir mi? Bilemiyorum... Ama tartışılmasını istiyorum.