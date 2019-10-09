Artık kentlerin yarışı var

ARTIK kentlerin yarışı var.
New York ile Şangay yarışıyor.
Londra’yla Paris, Berlin bir yarış içinde...
Bu böyle devam edecek, öne çıkan kentler olacak ve kendini iyi anlatan şehirler kazanacak.
Elbette bunun için uzun vadeli stratejiler gerekli, bir de konumlanma...
Ben Türkiye’nin bazı şehirlerini bu yarışta şanslı görüyorum. İstanbul hiç kuşkusuz en büyük kozumuz. Hemen ardından İzmir geliyor. Ve uzun zamandır bir tema öneriyorum. Diyorum ki;
İzmir dijital dünyanın, yüksek teknolojinin, yazılımın merkezi olmalı.
Yani İzmir dijital kafalı bir şehir olabilir.
***
Benim gibi düşünen çok insan var. Bunların başında İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener geliyor. Oda olarak birçok konuya el attılar ama bana sorarsanız İzQ İzmir Girişimcilik Merkezi en çok öne çıkacak projelerin başında olacak.
Özgener, bu konuda çok ısrarlı ve İzmir’in bu konuya odaklanmasını istiyor.
Bunun için önemli kurumlarla bir araya geliyor ve işbirliklerini geliştiriyor.
Bunların başında dünyanın en iyi danışmanlık şirketlerinden biri olan PricewaterhouseCoopers da var.
PricewaterhouseCoopers İzmir’in dijital yatırımlar çekmesi için İzmir Ticaret Odası’na yardımcı olacak.
Biliyorsunuz; odanın eski binası Girişimcilik Merkezi’ne dönüşüyor.
Burası sadece oda üyelerine değil, herkese açık olacak. Yani her İzmirli ya da İzmir’de iş yapmak isteyen girişimciler burada konuşlanabilecek.
Projeyi destekliyorum ve gelişmeleri takip ediyorum.
Bakan Varank’tan tam destek
İZMİR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener geçen gün Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Heyette meclis üyeleri Şenol Aslanoğlu, Cahit Yaşar Eren, Girişimcilik Çalışma Grubu Üyesi Selçuk Borovalı, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile İş Geliştirme Müdürü Pınar Karayılanoğlu ve Girişimcilik Yönetmeni Övgü Pınar da vardı.
Ziyarete PricewaterhouseCoopers’un Ülke Direktörü Haluk Yalçın ve Kamu Sektörü Direktörü İdil Özdoğan da katıldı.
Ne mi anlattılar?
İzmir’i, bahsettiğim gibi İzmir’in bir dijital kente dönüşmesini...
Bakan Varank; sunumdan çok etkilendi, İzQ fikrini destekledi ve Girişimcilik Merkezi’ne bakanlık olarak destek vereceğini söyledi.
Özgener ile konuştuk.
Şöyle dedi.
“PricewaterhouseCoopers tarafından Türkiye inovasyon ekosisteminin genel çerçevesine yönelik bir sunum yaptı. Biz de İzQ Girişimcilik Merkezi, İnovasyon Merkezi, Gezici Dijital Karavan, Veri Merkezi projelerimizi anlattık. İzmir’in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürülmesine yönelik bir vizyonumuz var. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan da İzmir’in bu yönde konumlandırılması konusunda desteklerini istedik. Sayın Varank çok olumlu karşıladı, çok yönlü destek olacağını açıkladı.”
Böylesine geniş bir stratejiyi ve vizyonu devletin desteği olmadan yapamazsınız.
O yüzden Ankara’nın bakışını buraya çekmek çok önemli.
Şehir Fonu da geliyor
İZMİR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in bir fikri daha var. O da “Şehir Fonu” kurulması. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank bu fikri de desteklemiş.
Şehir Fonu, girişimcileri fonlamak üzere İzmir’deki kurumlar ve STK’larla birlikte kurulacak. Bakan Varank bunun üzerine “Fon fikri çok doğru. Özel sektör Türkiye’de çok fonlama yapmıyor, fonlar genelde kamu kaynaklı. O nedenle böyle bir fon kurulması çok doğru bir karar” demiş.
Ve eklemiş.
“Girişimciliği öğretmek, yanı sıra melek yatırımcıda da yatırım yapma zihniyeti oluşturmak çok önemli. Bakanlık olarak bu fonu biz de destekleriz.”
Bir de “Model Fabrika” projesi var.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle İzmir Ticaret Odası ve EBSO işbirliğinde “Model Fabrika” projesi gerçekleşecek.
Özgener; kurulacak merkezlerde teknoparklara sağlanan teşvik ve desteklerin sağlanması konusunda destek beklediklerini söylemiş. Bakan Varank da mevzuatla ilgili bir çalışma başlatacaklarını ifade etmiş.
İzmir’i düşünenler
projelere ortak
İZMİR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’le Ankara ziyaretinden sonra konuştum. Odanın vizyonunu ilgili bakanlıklara anlattıklarını ve çok ilgi gördüklerini söyleyip şunları ekledi;
“İnovasyon Merkezi projemiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan toplam 7 milyon 350 bin lira destek alınacak. Bunun için AB Bölgesel Güven Fonu (MADAD) kapsamında desteklenen Türkiye Dayanıklılık Projesi çerçevesinde; Odamız, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında İzmir’de ‘İşletmeler ve girişimciler için yenilik, inovasyon merkezi’ kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün ilgili tarafları ise Odamız, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) şeklinde. İzQ Girişimcilik Merkezi projemiz için İzmir Kalkınma Ajansı’ndan fizibilite desteği alındı. Projenin yüzde 80’i İZKA tarafından desteklenecek. İzQ Girişimcilik Merkezi projemizin ‘Güdümlü Proje’ desteği alması konusundaki süreç de devam ediyor. Gezici Dijital Karavan projesi kapsamında da yine İzmir Kalkınma Ajansı’nın ‘Özel Sektörün Güçlendirilmesi ve Rekabet Edebilirliği Mali Destek Programı’na başvuru yaptık, sonuçlarını bekliyoruz.”
Artık kentlerin yarışı var
ARTIK kentlerin yarışı var.
New York ile Şangay yarışıyor.
Londra’yla Paris, Berlin bir yarış içinde...
Bu böyle devam edecek, öne çıkan kentler olacak ve kendini iyi anlatan şehirler kazanacak.
Elbette bunun için uzun vadeli stratejiler gerekli, bir de konumlanma...
Ben Türkiye’nin bazı şehirlerini bu yarışta şanslı görüyorum. İstanbul hiç kuşkusuz en büyük kozumuz. Hemen ardından İzmir geliyor. Ve uzun zamandır bir tema öneriyorum. Diyorum ki;
İzmir dijital dünyanın, yüksek teknolojinin, yazılımın merkezi olmalı.
Yani İzmir dijital kafalı bir şehir olabilir.
***
Benim gibi düşünen çok insan var. Bunların başında İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener geliyor. Oda olarak birçok konuya el attılar ama bana sorarsanız İzQ İzmir Girişimcilik Merkezi en çok öne çıkacak projelerin başında olacak.
Özgener, bu konuda çok ısrarlı ve İzmir’in bu konuya odaklanmasını istiyor.
Bunun için önemli kurumlarla bir araya geliyor ve işbirliklerini geliştiriyor.
Bunların başında dünyanın en iyi danışmanlık şirketlerinden biri olan PricewaterhouseCoopers da var.
PricewaterhouseCoopers İzmir’in dijital yatırımlar çekmesi için İzmir Ticaret Odası’na yardımcı olacak.
Biliyorsunuz; odanın eski binası Girişimcilik Merkezi’ne dönüşüyor.
Burası sadece oda üyelerine değil, herkese açık olacak. Yani her İzmirli ya da İzmir’de iş yapmak isteyen girişimciler burada konuşlanabilecek.
Projeyi destekliyorum ve gelişmeleri takip ediyorum.
Bakan Varank’tan tam destek
İZMİR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener geçen gün Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti. Heyette meclis üyeleri Şenol Aslanoğlu, Cahit Yaşar Eren, Girişimcilik Çalışma Grubu Üyesi Selçuk Borovalı, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile İş Geliştirme Müdürü Pınar Karayılanoğlu ve Girişimcilik Yönetmeni Övgü Pınar da vardı.
Ziyarete PricewaterhouseCoopers’un Ülke Direktörü Haluk Yalçın ve Kamu Sektörü Direktörü İdil Özdoğan da katıldı.
Ne mi anlattılar?
İzmir’i, bahsettiğim gibi İzmir’in bir dijital kente dönüşmesini...
Bakan Varank; sunumdan çok etkilendi, İzQ fikrini destekledi ve Girişimcilik Merkezi’ne bakanlık olarak destek vereceğini söyledi.
Özgener ile konuştuk.
Şöyle dedi.
“PricewaterhouseCoopers tarafından Türkiye inovasyon ekosisteminin genel çerçevesine yönelik bir sunum yaptı. Biz de İzQ Girişimcilik Merkezi, İnovasyon Merkezi, Gezici Dijital Karavan, Veri Merkezi projelerimizi anlattık. İzmir’in inovasyon ve girişimcilik kentine dönüştürülmesine yönelik bir vizyonumuz var. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan da İzmir’in bu yönde konumlandırılması konusunda desteklerini istedik. Sayın Varank çok olumlu karşıladı, çok yönlü destek olacağını açıkladı.”
Böylesine geniş bir stratejiyi ve vizyonu devletin desteği olmadan yapamazsınız.
O yüzden Ankara’nın bakışını buraya çekmek çok önemli.
Şehir Fonu da geliyor
İZMİR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in bir fikri daha var. O da “Şehir Fonu” kurulması. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank bu fikri de desteklemiş.
Şehir Fonu, girişimcileri fonlamak üzere İzmir’deki kurumlar ve STK’larla birlikte kurulacak. Bakan Varank bunun üzerine “Fon fikri çok doğru. Özel sektör Türkiye’de çok fonlama yapmıyor, fonlar genelde kamu kaynaklı. O nedenle böyle bir fon kurulması çok doğru bir karar” demiş.
Ve eklemiş.
“Girişimciliği öğretmek, yanı sıra melek yatırımcıda da yatırım yapma zihniyeti oluşturmak çok önemli. Bakanlık olarak bu fonu biz de destekleriz.”
Bir de “Model Fabrika” projesi var.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle İzmir Ticaret Odası ve EBSO işbirliğinde “Model Fabrika” projesi gerçekleşecek.
Özgener; kurulacak merkezlerde teknoparklara sağlanan teşvik ve desteklerin sağlanması konusunda destek beklediklerini söylemiş. Bakan Varank da mevzuatla ilgili bir çalışma başlatacaklarını ifade etmiş.
İzmir’i düşünenler
projelere ortak
İZMİR Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’le Ankara ziyaretinden sonra konuştum. Odanın vizyonunu ilgili bakanlıklara anlattıklarını ve çok ilgi gördüklerini söyleyip şunları ekledi;
“İnovasyon Merkezi projemiz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan toplam 7 milyon 350 bin lira destek alınacak. Bunun için AB Bölgesel Güven Fonu (MADAD) kapsamında desteklenen Türkiye Dayanıklılık Projesi çerçevesinde; Odamız, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında İzmir’de ‘İşletmeler ve girişimciler için yenilik, inovasyon merkezi’ kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün ilgili tarafları ise Odamız, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) şeklinde. İzQ Girişimcilik Merkezi projemiz için İzmir Kalkınma Ajansı’ndan fizibilite desteği alındı. Projenin yüzde 80’i İZKA tarafından desteklenecek. İzQ Girişimcilik Merkezi projemizin ‘Güdümlü Proje’ desteği alması konusundaki süreç de devam ediyor. Gezici Dijital Karavan projesi kapsamında da yine İzmir Kalkınma Ajansı’nın ‘Özel Sektörün Güçlendirilmesi ve Rekabet Edebilirliği Mali Destek Programı’na başvuru yaptık, sonuçlarını bekliyoruz.”