Artık ekonomiye odaklanmalıyız

MASAMIN üzerindeki özgeçmişler artmaya başladı. Genç bir nüfusumuz var ve üniversite oranlarımız her geçen yıl artıyor. Dolayısıyla her yeni mezun kendisine iyi bir gelecek kurmak için iş arayışına giriyor.
Bir süredir İstanbul’a, yurtdışına gitme hayali kuranların sayısında keskin bir düşüş görüyordum.
Bu trend değişmiş değil.
İzmir’de çalışmak isteyenlerin daha çok olduğunu görüyorum.
Hatta İstanbul’da büyüyüp okuyup, İzmir’de bir gelecek hayali kuranların sayısında da bir artış var.
Bunlar iyi haberler...
Türkiye’nin yatırımlarının bütün bölgeye, ülkeye yayılması gerekir.
İstanbul’dan sonra gelen ikinci adres de hiç kuşkusuz İzmir oluyor.
***
Dün işsizlik rakamları açıklandı.
Görülüyor ki; önümüzdeki birkaç yıl kolay olmayacak.
İşsizlik son 10 yılın en yüksek oranına ulaştı; yüzde 14.7 oldu.
Özellikle genç işsiz yüzde 25’lerde...
Hep diyoruz ya; Türkiye gerçek gündemine dönmeli diye...
İşte bu rakamlar da bunu kanıtlıyor.
Türkiye’nin daha çok ekonomi, daha çok demokrasi konuşması gerekir.
O yüzden uzun bir süre ”seçim” sözünü ağzımıza almamamız gerekiyor.
Türkiye daha iyisini yapabilir.
Yeter ki; ekonomiye odaklanabilelim.
Çiçek yerine kitap
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, tebrik çiçeği yerine Gültepe’deki kütüphane için kitap bağışı istemiş. Ve 10 bin kitap toplanmış.
Çok doğru yapmış.
Ben bu uygulamanın devam etmesi ve yaygınlaşması taraftarıyım.
Keşke bütün sivil toplum örgütleri bunu yapabilse...
Hatta yaklaşan düğün sezonunda evlenen çiftler çiçek yerine kitap bağışı isteseler.
Bana her gün farklı yerlerden kütüphane talepleri geliyor.
Demek ki; gençlerimiz okumak istiyor.
Gençlerimize yardımcı olalım, onlara kütüphaneler hediye edelim.
Böyle bir dönemde
sendikasyon önemli
ARKAS; Türkiye’de en çok beğendiğim şirketlerin başında geliyor. Çünkü sektör yaratan, sektör geliştiren bir mantıkları var.
Üstelik artık uluslararası bir oyuncu olduklarından attıkları her adım dünyada takip ediliyor.
Örneğin İstanbul havalimanının taşınmasını Arkas üstlendi.
Böylesine büyük bir taşınmayı sorunsuz, zamanından önce yapmak gerçekten uzmanlık ister.
Bunu da Arkas’tan başkası yapamazdı.
Arkas’ın başardığı bir başka konu da sistem geliştirmesi...
Yani sizin nerede üretim yapıyor olmanızın bir önemi de bulunmuyor.
Yakınınızda deniz, liman olmasa da size denizi ve limanı getiriyor olmaları.
Bazen karayolu, bazen demiryolu, bazen de havayoluyla malınızın karşı tarafa teslim olacağını biliyorsunuz.
Yani bir sistem öneriyorlar.
Arkas Holding bankalardan 800 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisi kullandı.
Böyle bir dönemde imzalanan bu anlaşma Türkiye için de, Arkas için de önemli...
EGİAD Think Tank iyi fikir
DAHA çok düşünmeye, daha çok fikre ve daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Bunun için sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor. Ege Genç İş İnsanları Derneği benim çok beğendiğim STK’ların başında geliyor.
Bir kere ekonomi odaklılar, geçmiş değil gelecekle ilgililer, Türkiye’yi çok seviyorlar, dünyadaki gelişmelerin çok farkındalar.
Şimdi de EGİAD Think Tank’i hayata geçiriyorlar.
Ağırlıklı olarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefliyorlar.
Birçok grupla, insanla bir araya gelecekler ve topluma yeni şeyler söyleyecekler.
Bugün için de en çok ihtiyacımız olan şey bu aslında...
Yeni şeyler duymak istiyoruz.
Artık ekonomiye odaklanmalıyız
MASAMIN üzerindeki özgeçmişler artmaya başladı. Genç bir nüfusumuz var ve üniversite oranlarımız her geçen yıl artıyor. Dolayısıyla her yeni mezun kendisine iyi bir gelecek kurmak için iş arayışına giriyor.
Bir süredir İstanbul’a, yurtdışına gitme hayali kuranların sayısında keskin bir düşüş görüyordum.
Bu trend değişmiş değil.
İzmir’de çalışmak isteyenlerin daha çok olduğunu görüyorum.
Hatta İstanbul’da büyüyüp okuyup, İzmir’de bir gelecek hayali kuranların sayısında da bir artış var.
Bunlar iyi haberler...
Türkiye’nin yatırımlarının bütün bölgeye, ülkeye yayılması gerekir.
İstanbul’dan sonra gelen ikinci adres de hiç kuşkusuz İzmir oluyor.
***
Dün işsizlik rakamları açıklandı.
Görülüyor ki; önümüzdeki birkaç yıl kolay olmayacak.
İşsizlik son 10 yılın en yüksek oranına ulaştı; yüzde 14.7 oldu.
Özellikle genç işsiz yüzde 25’lerde...
Hep diyoruz ya; Türkiye gerçek gündemine dönmeli diye...
İşte bu rakamlar da bunu kanıtlıyor.
Türkiye’nin daha çok ekonomi, daha çok demokrasi konuşması gerekir.
O yüzden uzun bir süre ”seçim” sözünü ağzımıza almamamız gerekiyor.
Türkiye daha iyisini yapabilir.
Yeter ki; ekonomiye odaklanabilelim.
Çiçek yerine kitap
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, tebrik çiçeği yerine Gültepe’deki kütüphane için kitap bağışı istemiş. Ve 10 bin kitap toplanmış.
Çok doğru yapmış.
Ben bu uygulamanın devam etmesi ve yaygınlaşması taraftarıyım.
Keşke bütün sivil toplum örgütleri bunu yapabilse...
Hatta yaklaşan düğün sezonunda evlenen çiftler çiçek yerine kitap bağışı isteseler.
Bana her gün farklı yerlerden kütüphane talepleri geliyor.
Demek ki; gençlerimiz okumak istiyor.
Gençlerimize yardımcı olalım, onlara kütüphaneler hediye edelim.
Böyle bir dönemde
sendikasyon önemli
ARKAS; Türkiye’de en çok beğendiğim şirketlerin başında geliyor. Çünkü sektör yaratan, sektör geliştiren bir mantıkları var.
Üstelik artık uluslararası bir oyuncu olduklarından attıkları her adım dünyada takip ediliyor.
Örneğin İstanbul havalimanının taşınmasını Arkas üstlendi.
Böylesine büyük bir taşınmayı sorunsuz, zamanından önce yapmak gerçekten uzmanlık ister.
Bunu da Arkas’tan başkası yapamazdı.
Arkas’ın başardığı bir başka konu da sistem geliştirmesi...
Yani sizin nerede üretim yapıyor olmanızın bir önemi de bulunmuyor.
Yakınınızda deniz, liman olmasa da size denizi ve limanı getiriyor olmaları.
Bazen karayolu, bazen demiryolu, bazen de havayoluyla malınızın karşı tarafa teslim olacağını biliyorsunuz.
Yani bir sistem öneriyorlar.
Arkas Holding bankalardan 800 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisi kullandı.
Böyle bir dönemde imzalanan bu anlaşma Türkiye için de, Arkas için de önemli...
EGİAD Think Tank iyi fikir
DAHA çok düşünmeye, daha çok fikre ve daha çok üretmeye ihtiyacımız var. Bunun için sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor. Ege Genç İş İnsanları Derneği benim çok beğendiğim STK’ların başında geliyor.
Bir kere ekonomi odaklılar, geçmiş değil gelecekle ilgililer, Türkiye’yi çok seviyorlar, dünyadaki gelişmelerin çok farkındalar.
Şimdi de EGİAD Think Tank’i hayata geçiriyorlar.
Ağırlıklı olarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı hedefliyorlar.
Birçok grupla, insanla bir araya gelecekler ve topluma yeni şeyler söyleyecekler.
Bugün için de en çok ihtiyacımız olan şey bu aslında...
Yeni şeyler duymak istiyoruz.