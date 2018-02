Amerikan filmlerine müzik yapan İzmirli

Siyasetin o gri havasından bir anda kurtarıp, rengarenk bir dünyanın içine sokuyor.

Bana yeniden hayaller kurduruyor.

Ve en önemlisi, geleceğe dönük iyi dileklerimi güçlendiriyor.

Bugün size genç, başarılı, bir İzmirli’den bahsedeceğim.

Adı Oğuz Can Özcanlı...

31 yaşında...

7 yaşında piyano çalmaya başlamış.

Okul hayatında müzikten kopmamış.

Çocukluk hayali olan Berklee College Of Music’i burslu kazanmış. 4 sene aranjörlük ve film müziği eğitimi almış. Berklee’de Arif Mardin, Diana Krall, Hiromi ve daha birçok müzik duayeninin hocası olan Ray Santisi ile piyano, Whitney Houston’un piyanisti Jetro Da Silva ile ensemble, Tony ödüllü besteci Bill Elliott ile orkestrasyon çalışmaları yapmış.





***

“Berklee’de okumak hayal gibiydi. Hem çok zorlu, hem de bir o kadar keyifliydi. Adeta bir filmin içine girmişim gibi hissetmiştim. Dünyanın dört bir yanından gelen insanların hayat görüşlerini ve müziklerini tecrübe etmek insanı baştan aşağı değiştiriyor” diyor Oğuz...

***

Berklee’yi bitirdikten sonra Los Angeles’a yerleşip, ünlü bir müzikal programında müzik direktörlüğü yapmaya başlamış.

Bu müzikalde Big Bang Theory ve Mom gibi dizilerde yer alan ünlü aktör Joey Rich ile bir yıl kadar beraber çalışma fırsatı bulmuş.

Bir yandan da Discovery Channel, History Channel ve FOX gibi kanallarda yayınlanan dizilerin müziklerini bestelemeye başlamış.

İlk çalıştığı dizi King Of Queens dizisinden tanınan Leah Remini’nin TLC kanalında yer alan dizisi, Leah Remini: It’s All Relative olmuş.

Daha sonra Kevin Costner’ın yapımcısı olduğu ve rol aldığı National Geographic belgeseli Billy The Kid: New Evidence’in müziklerini yapan takımda yer almış.





***

Sonrasında şov programları gelmiş...

“Rain Man” filminin yönetmeni Barry Levinson’ın yönetmenliğini yaptığı Discovery Channel’da yayınlanan Killing Fields (Cinayet Tarlaları) onlardan biri olmuş.

History Channel’da yayınlanan “Alone”, dünya güreş şampiyonu John Cena’nın FOX’da yayınlanan şovu American Grit de bu şovlar arasında yer almış.

***

Ondan fazla Amerikan dizisinin müziklerinde Oğuz Can Özcanlı’nın ismi var.

Oğuz, bu aralar İzmir ile Amerika arasında mekik dokuyor.

Artık dünya da değişti.

Nerede olduğunuzdan daha çok neyi iyi yaptığınız önemli...

Bir İzmir’de, bir Amerika’da...

Oğuz, son günlerde nelerle uğraştığını şöyle anlatıyor...

“Şu anda çalıştığım şirketler arasında Survivor, The Voice (O Ses Turkiye) programlarının yapımcısı Mark Burnett’in oğlu James Burnett’in müzik şirketi bulunuyor. Son çalışmalarım arasında 2018 Latin Jazz Grammy Ödülü sahibi Claudio Ragazzi ile bir proje yer alıyor. Aynı zamanda Amerika’daki çeşitli pop albümlerinde aranjörlük ve prodüktörlük yapıyorum.”

***

Türkiye’nin ve dünyanın geleceğiyle ilgili karamsarlığa kapıldığınızda bu gençleri düşünün.

Ben öyle yapıyorum.

Ve içim açılıyor.

Dünyaya yeniden farklı bakmaya başlıyorum.



Whitney Houston’un

piyanisti Silva’yla

albümü çıkacak

OĞUZ Can Özcanlı’ya geleçek planlarını sordum...

“Şu anda Discovery Channel’deki Rain Man’in yönetmeni Barry Levinson’in yönettigi “Killing Fields” (Cinayet Tarlalari) şovunun müzikleriyle uğraşmaktayım. Aynı zamanda Los Angeles’ta 4 farklı şirkette kompozitor olarak çalışıyorum. Bu şirketlerin arasında Survivor’ın gerçek yapımcısı Mark Burnett’in oğlu James Burnett’in şirketi var. Yorucu, fakat keyifli işler yapıyoruz. Birkaç ay sonra Latin Grammy Ödülü sahibi Claudio Ragazzi ve Whitney Houston’un 10 yıllık piyanisti Jetro Da Silva ile kendi bestelerimden oluşan bir albümüm çıkacak. Bu konuda çok heyecanlıyım. Los Angeles müzik açısından çok rekabetli bir yer... Berklee’den mezun olmam bu ortamı sağlamamda çok etkili oldu. 2018’de Hans Zimmer’in takımına katılıp uzun metraj bir filmde çalışma planım var.”

***

Oğuz’un albümünü büyük bir heyecanla bekliyorum.

Oğuz’a söyledim.

Albüm çıkar çıkmaz bana yollayacak.

Ben de büyük bir gururla ve keyifle müzikleri dinleyeceğim.



Yaşadığımız yer

insana ilham verir

BEN yaratıcı insanlarda yaşadıkları yerin büyük etkisi olduğuna inanıyorum. İzmir de insana ilham veren bir yer... Ya da bana öyle geliyor.

Oğuz’a bunu sordum. Dedim ki...

“İzmirli olmanın senin müzik hayatında etkisi var mı?”

İşte cevabı...

“Bazen Amerika’da doğmadığım için seviniyorum. Türkiye’de büyümek farklı perspektifler kazanmamıza yol açtığını düşünüyorum. New York’ta doğan birine göre, doğu ve batı felsefesini, kültürünü çok daha özümsemiş olarak yetişiyoruz. İzmirli olmak ise ayrı bir şans benim için. Çok modern bir şehir ve toplum içinde yetiştiğim için çok şanslı hissediyorum. Aynı zamanda Los Angeles’ı hep Çeşme’ye benzetirim, özellikle de Santa Monica’yı...”



Yapay zeka artık

müzik endüstrisinde

YA gelecek...

Kasetler bitti, CD’lerde...

Şimdi dijital platformlarda herkes birer diskjokey oldu.

Ben eskisine göre çok daha fazla müzik dinler oldum.

Ve dünyanın herhangi bir yerinde çıkan albümü izler hale geldim.

Ünlenmiş, popüler sanatçılar dışında kendini tanıtamamış, hatta yerel kalmış müzisyenleri bile artık bilir oldum.

Bu müthiş bir zenginlik...

Ve bunun keyfini çıkarıyorum.

Oğuz’a “müzikte neler oluyor, neler olacak” dedim.

Şöyle yanıtladı...

“Müzik yaratmak için laptop ya da bilgisayar kullanmak günümüzde bir enstrüman çalmanın yerine geçiyor. Maalesef bunu kabul etmeyen müzisyenlerle tanışıyorum. Şöyle örnek verebilirim. Bethooven’ın zamanında en teknolojik alet kemandı. Şu anda ise teknoloji... Artifical intelligence (yapay zeka) artık müzik teknolojilerinde de yerini göstermeye başladı. Şu anda dünyaya gelen bir bebek 30 yaşına geldiğinde müzik yaratmak için nasıl bir teknoloji kullanacağını hayal bile edemiyorum.”

Gençlerimiz hayal kursun

OĞUZ Can Özcanlı’yla tanıştığıma çok mutlu oldum.

Ben gençlere, genç kalanlara hep güveniyorum.

Türkiye’nin geleceğinde hep bu insanların imzası olacak.

Hep söylüyorum.

Hayal kuran çocuklar, gençler yetiştirelim.

Onlar hayal kurdukça dünyamız çok daha güzel olacak.

Buna yürekten inanıyorum.