 Altınordu tavsiyesi Cumhurbaşkanı’ndan

Bir fotoğraf gördüm.

Altınordu Kulübü’nün Başkanı Seyit Mehmet Özkan heyecanlı bir şekilde konuşma yapıyor.

Bir antrenman sahasının ortası elinde bir plan; anlatıyor da anlatıyor.

Baktım, çekildiği yer Rize...

Arkada Çaykur’un kocaman bir ilanı var.

“Çaylar bizden” diyor.

Arayıp sordum; “Hayrola ne oluyor” diye...

Meğerse işin aslı başkaymış.

Çaykur Rizespor’un başına bir ay önce geçen Hasan Kemal Yardımcı’ya bir tavsiyede bulunulmuş.

Tavsiye eden kişi Recep Tayyip Erdoğan...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı...

Erdoğan Rizeli, futbolla ilgisini herkes biliyor, Rize’nin yeni seçilen başkanına önerisi “Git, Altınordu modelini incele” olmuş.

***

Bir de bu ara yabancı oyuncu sayısı tartışmaları yapılıyor.

Bizzat bu konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım da girdi.

Altınordu’da malum yabancı oyuncu olmadığı gibi ligde mücadele eden takımın yaş ortalaması da 20.8...

21 bile değil...

Üstelik; hepsi Altınordu’nun yetiştirdiği, çocukluk dönemini bile bildiği gençler...

***

Çaykur Rizespor’un Başkanı Kemal Yardımcı önce İzmir’e gelip Torbalı Metin Oktay Tesisleri’ni gezmiş ve bilgi almış.

Sonra da Mehmet Seyit Özkan’ı Rize’deki tesislerde ağırlamış.

Valla hoşuma gitti.

Çünkü Altınordu modelinin Türk futbolunun kurtuluşundaki en önemli örneklerden biri olduğunu uzun zamandır söylüyorum.

Ben yabancı oyuncuya karşı değilim.

Ancak sayıları ve nitelikleri konusunda bir düzenlemeye kesin gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.

***

Galiba Mehmet Seyit Özkan bu gidişle bütün Türkiye’yi gezecek.

Çünkü Rize’den sonra ikinci davet Şanlıurfa’dan gelmiş.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın fikir önderliğinde toplanacak Urfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun toplantısında Özkan’dan bir konuşma istenmiş.

Altınordu yönetimi tam kadro sunum yapmak üzere pazartesi günü Urfa’ya gidecek.

Konu elbette belli; “Sporda Altınordu modeli” olacakmış.

Özkan’ı bir kez daha tebrik ediyorum.

Bizim dikkatimizi çekmişti.

Demek ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dikkatini çekmiş.

Karşıyaka böyle gidemez

Diyorum ki...

Mehmet Seyit Özkan ile Karşıyakalılar bir buluşsa, bir araya gelse, biraz vakit geçirse...

Sonra da gidip “Arkadaş biz bugüne kadar nerelerde yanlışlar yaptık” deseler...

Ben bugünkü yönetimi kastetmiyorum.

Bugünkü tablonun ortaya çıkmasında Karşıyaka’nın mevcut yönetiminin en az rolü vardır.

Ama...

Bu yönetimin de yapması gereken işleri zamanında yapamadığı görüyorum.

Sıkıntıları görüyorum.

Camiayı çok yakından tanıyorum.

Zorlukları en az onlar kadar biliyorum.

Ama şunu söylüyorum.

Karşıyaka bu haliyle yönetilemez.

Ben camia önderlerinin yönetime daha fazla destek vermesi gerektiğini ve gerekirse yeniden bir kongre yapıp sorunları masaya yatırması gerektiğini düşünüyorum.

Karşıyakalılar mutlu musunuz?

Karşıyaka’nın borcu ne kadar?

Herkes bir şey söylüyor.

50 milyon diyen de var, 60 diyen de, 70 diyen de...

Neyse...

Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 60 bin Euro için koskoca Karşıyaka’nın silinmiş olan üç puanına ilave bir üç puanının daha silineceğini biliyorum.

Bu işin bununla da kalmayacağını biliyorum.

Belki 6, belki 9 puanı daha silinecek.

Bakın beyler...

Bu bir spor yazısı değildir.

Bu İzmir’i, dolayısıyla İzmir’in yarısını ilgilendiren sosyolojik bir olaydır.

Cumhuriyet tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka iflas noktasındadır.

Yakında kapısına vurulacak kilit; öyle basit bir kilit de değildir.

O kilit İzmirlilerin anılarına, geçmişine, gelecek hayallerine vurulacak kilittir.

Çözüm var mıdır?

Elbette vardır.

Ama bugünkü gibi günü kurtararak, dün yapıldığı gibi soruları yokmuş gibi yaparak çözüm üretemezsiniz.

Altınordu gibi bitmiş, tükenmiş bir kulüp; iyi bir yönetimle birkaç yılda ayağa kalkmıştır.

Örnek mi?

Altınordu kadrolarında beş yılda üçü A Milli olmak üzere 34 milli oyuncu verdi.

Çağlar Söyüncü FC Freiburg’da Alman Bundesliga ekibinde, Cengiz Ünder AS Roma’da İtalya Serie A’da oynuyor.

U17 Dünya Şampiyonası için Hindistan’da bulunan Milli Takım’ın kalesindeki Berke Özer ise Manchester City’nin gözetiminde... Sezon sonu büyük olasılıkla transferi gerçekleşecek.

Son beş yıldaki bu yetiştiriciliğiyle ülkeye 17 milyon Euro döviz sokmuş Altınordu...

Bu da Karşıyaka’nın borçlarına eşit demektir.

Arkadaşlar; Karşıyaka’yı bu hale getirenler, öyle seyirci gibi olayları izlemesinler.

Kolları sıvayıp bir zahmet üzerlerine düşeni yapsınlar.

Karşıyakalılar bu gidişattan memnun musunuz?

Ben fazlasıyla üzgün, mutsuzum.

Ama umutsuz değilim...

Haydi beyler...