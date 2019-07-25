Allianz İzmir’e taşınarak çok doğru bir karar verdi

Dün Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ve Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin ile beraberdik.
“Elbette genel bir performans artışımız var ama bunda İzmir’in itici gücü var” dediler.
Hangi rakamlar?
Örnek vereyim.
Müşteri şikayet oranında yüzde 38 iyileşme kaydedilmiş. Müşteri memnuniyetinde yüzde 30’luk artış sağlanmış. Acentelere verilen hizmet seviyesi de yüzde 20 artmış.
Bu rakamlar Avrupa’yla karşılaştırıldığında çok çarpıcı ve anlamlı hale geliyor.
Tolga Gürkan İzmir tercih nedenlerini bir kez daha tekrarladı.
“İzmir’in kalifiye işgücü potansiyeli, sanayisi, ulaşım alternatifleri, yüksek yaşam standartları, ulusal ve uluslararası yatırımın çekim noktası olmasından dolayı İzmir’i çok seviyoruz...”
***
Allianz’ın bu kararını ben de en başından beri destekliyorum. Çünkü benim yıllardır işlediğim bir tezi Allianz yaptı.
Türkiye’nin bazı yatırımları yapması gerekir.
Bunun birçok nedeni var.
İstanbul giderek insanların birinci tercihi olmaktan çıkıyor.
Çünkü hayat zorlaşıyor.
Bir ülke büyüklüğündeki bir kentte yaşamanın maliyeti de, psikolojik zorlukları da artıyor.
O yüzden Türkiye İstanbul dışında alternatifler üretmek zorunda...
İzmir ve özellikle Batı Anadolu yatırım için oldukça uygun bölgeler...
İzmir’in hizmet sektöründe öne çıkması gerektiğini savunuyorum.
Sigortacılık da bu alanlardan biri...
Rakamlar da bunu kanıtlıyor.
İzmir iş gücü kalitesi olarak gerçekten fark yaratan bir yer...
Allianz’ın kampüsü açılışı birinci yılında ve Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan fark yaratan bu rakamları açıklarken oldukça gururluydu.
Ben de yıllardır bu konuyu işlediğim için haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum.
İzmir’i izlemeye devam edin
ELBETTE bir gerçeğimiz daha var; o da deprem...
Körfez depreminin yaralarını sarmak uzun zaman aldı.
Bırakın ekonomisini psikolojik travmalarını atlatmak gerçekten zor oldu.
Şimdi İstanbul biraz sallansa herkes bir paniğe giriyor.
Haklı herkes...
Çünkü İstanbul’da 7 üzerinde büyük bir deprem bekleniyor.
Uzun zamandır da senaryolar yapılıyor, yazılıyor.
Allianz, Türkiye’ye 1 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı, yapmaya da devam ediyor.
Türkiye’nin geleceğine inandıkları ortada ve kalıcılar...
Bir sigorta şirketi de gelecek planları yaparken riskleri minimize etmek zorunda...
Çünkü bizim adımıza risk yönetiyorlar.
Allianz’ın İzmir operasyonu temel konularda hizmet veriyor.
Hala İstanbul’da önemli bir kadroları bulunuyor.
Ancak riski İzmir kampüsüyle azaltmış oldular, yakında diğer operasyonları da İzmir’e taşıma düşüncesindeler.
IT yani sistem altyapısı da onlardan biri...
Yani İzmir giderek Allianz için bir merkez haline dönüşüyor.
Bunun anlamı sadece İzmir, Türkiye’yle de sınırlı değil. Belki de İzmir’den Avrupa’nın birçok ülkesinin hizmetini üretmek mümkün olacak.
O yüzden benim tezim kuvvetli; İzmir’i izlemeye devam edin.
Vaktiniz olursa
Allianz kampüsü
mutlaka gezin
İNSANIN çalıştığı ortamın kalitesi gerçekten önemli... Kurumlarımız çoğu zaman bu detayları atlıyor ya da masraf diye bakıyorlar. Oysa geri dönüşler o işletmeler için çok daha iyi olacaktır. Bu da bir vizyon işi işte... Her Allianz kampüse gittiğimde bunu fark ediyorum. Çalışanların spor yapacakları tesisler, hobilerine zaman ayıracakları mekanlar, dostluk geliştirebilecekleri ortamlar ve daha önemlisi işi büyütebilecekleri platformlar kurmuşlar. Bunu yaparken sosyal sorumluluk projelerini de ihmal etmemişler. Örneğin genç yetenekli sanatçıları bulup destekliyorlar. Kampüsteki tablolar tanımış değil ama çok iyi eserler... Yine genç müzisyenler de destekleniyor. Çalışanların çocukları unutulmuyor, beraber vakit geçirecekleri aktivitelerin biri bitiyor, diğeri başlıyor.
Yani ben böyle ortamları seviyorum.
Ve işlerini büyütecek sanayicilerin gezmelerini özellikle tavsiye ediyorum.
Çalışanların yüzde 61’i kadın
ALLİANZ Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin bir rakam daha verdi. İzmir kampüste çalışanların yüzde 61’i kadın, yüzde 39’u erkekmiş. Yani kadınların hakim olduğu bir kampüs... Bu oranlar da Türkiye’ye örnek olsun. Kadın çalışanları destekleyenleri biz de destekliyoruz.
Allianz İzmir’e taşınarak çok doğru bir karar verdi
NEDEN Mİ?
Dün Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ve Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin ile beraberdik.
“Elbette genel bir performans artışımız var ama bunda İzmir’in itici gücü var” dediler.
Hangi rakamlar?
Örnek vereyim.
Müşteri şikayet oranında yüzde 38 iyileşme kaydedilmiş. Müşteri memnuniyetinde yüzde 30’luk artış sağlanmış. Acentelere verilen hizmet seviyesi de yüzde 20 artmış.
Bu rakamlar Avrupa’yla karşılaştırıldığında çok çarpıcı ve anlamlı hale geliyor.
Tolga Gürkan İzmir tercih nedenlerini bir kez daha tekrarladı.
“İzmir’in kalifiye işgücü potansiyeli, sanayisi, ulaşım alternatifleri, yüksek yaşam standartları, ulusal ve uluslararası yatırımın çekim noktası olmasından dolayı İzmir’i çok seviyoruz...”
***
Allianz’ın bu kararını ben de en başından beri destekliyorum. Çünkü benim yıllardır işlediğim bir tezi Allianz yaptı.
Türkiye’nin bazı yatırımları yapması gerekir.
Bunun birçok nedeni var.
İstanbul giderek insanların birinci tercihi olmaktan çıkıyor.
Çünkü hayat zorlaşıyor.
Bir ülke büyüklüğündeki bir kentte yaşamanın maliyeti de, psikolojik zorlukları da artıyor.
O yüzden Türkiye İstanbul dışında alternatifler üretmek zorunda...
İzmir ve özellikle Batı Anadolu yatırım için oldukça uygun bölgeler...
İzmir’in hizmet sektöründe öne çıkması gerektiğini savunuyorum.
Sigortacılık da bu alanlardan biri...
Rakamlar da bunu kanıtlıyor.
İzmir iş gücü kalitesi olarak gerçekten fark yaratan bir yer...
Allianz’ın kampüsü açılışı birinci yılında ve Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan fark yaratan bu rakamları açıklarken oldukça gururluydu.
Ben de yıllardır bu konuyu işlediğim için haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum.
İzmir’i izlemeye devam edin
ELBETTE bir gerçeğimiz daha var; o da deprem...
Körfez depreminin yaralarını sarmak uzun zaman aldı.
Bırakın ekonomisini psikolojik travmalarını atlatmak gerçekten zor oldu.
Şimdi İstanbul biraz sallansa herkes bir paniğe giriyor.
Haklı herkes...
Çünkü İstanbul’da 7 üzerinde büyük bir deprem bekleniyor.
Uzun zamandır da senaryolar yapılıyor, yazılıyor.
Allianz, Türkiye’ye 1 milyar Euro’dan fazla yatırım yaptı, yapmaya da devam ediyor.
Türkiye’nin geleceğine inandıkları ortada ve kalıcılar...
Bir sigorta şirketi de gelecek planları yaparken riskleri minimize etmek zorunda...
Çünkü bizim adımıza risk yönetiyorlar.
Allianz’ın İzmir operasyonu temel konularda hizmet veriyor.
Hala İstanbul’da önemli bir kadroları bulunuyor.
Ancak riski İzmir kampüsüyle azaltmış oldular, yakında diğer operasyonları da İzmir’e taşıma düşüncesindeler.
IT yani sistem altyapısı da onlardan biri...
Yani İzmir giderek Allianz için bir merkez haline dönüşüyor.
Bunun anlamı sadece İzmir, Türkiye’yle de sınırlı değil. Belki de İzmir’den Avrupa’nın birçok ülkesinin hizmetini üretmek mümkün olacak.
O yüzden benim tezim kuvvetli; İzmir’i izlemeye devam edin.
Vaktiniz olursa
Allianz kampüsü
mutlaka gezin
İNSANIN çalıştığı ortamın kalitesi gerçekten önemli... Kurumlarımız çoğu zaman bu detayları atlıyor ya da masraf diye bakıyorlar. Oysa geri dönüşler o işletmeler için çok daha iyi olacaktır. Bu da bir vizyon işi işte... Her Allianz kampüse gittiğimde bunu fark ediyorum. Çalışanların spor yapacakları tesisler, hobilerine zaman ayıracakları mekanlar, dostluk geliştirebilecekleri ortamlar ve daha önemlisi işi büyütebilecekleri platformlar kurmuşlar. Bunu yaparken sosyal sorumluluk projelerini de ihmal etmemişler. Örneğin genç yetenekli sanatçıları bulup destekliyorlar. Kampüsteki tablolar tanımış değil ama çok iyi eserler... Yine genç müzisyenler de destekleniyor. Çalışanların çocukları unutulmuyor, beraber vakit geçirecekleri aktivitelerin biri bitiyor, diğeri başlıyor.
Yani ben böyle ortamları seviyorum.
Ve işlerini büyütecek sanayicilerin gezmelerini özellikle tavsiye ediyorum.
Çalışanların yüzde 61’i kadın
ALLİANZ Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Aytekin bir rakam daha verdi. İzmir kampüste çalışanların yüzde 61’i kadın, yüzde 39’u erkekmiş. Yani kadınların hakim olduğu bir kampüs... Bu oranlar da Türkiye’ye örnek olsun. Kadın çalışanları destekleyenleri biz de destekliyoruz.