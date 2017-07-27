“İzmir’de FETÖ’nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı” diye...

Haberde FETÖ üyesi yüz küsur kişinin toplantı halinde yakalandığı da ayrıntılar arasındaydı.

Geçmişte yaptıkları birçok şey deşifre edilmiş, devleti ele geçirme planları artık netleşmiş, akla gelmeyecek yöntemler izleyerek toplumu kandırmış, demokrasiyi kendine göre kullanmış bir terör örgütü için hala insanlar toplanıyor, bir araya geliyor, bir şeyler yapma çabası içinde oluyorsa ne demeli bilemiyorum.

Allah akıl fikir versin...

Gerçekten anlamakta zorlanıyorum.

Aklını kiraya veriyorsun, hatta satıyorsun.

Ruhunu teslim ediyorsun adeta varlığını yok sayıyorsun.

Devletin, toplumun tepkisi belli, yaşanan acılar ortada...

Ve hala o yolda gidiyorsun.

Bir de yeni yapılanma içine giriyorsun.

Allah akıl fikir versin...



Motorculara selam

Oldum olası motosikletten çekinmişimdir.

Kullananları kıskanırım kıskanmasına ama binme cesaretini bir türlü bulamamışımdır.

“Altın elbiseli adam” Barkın Bayoğlu’nu duyardım ama bu kadar sevildiğini bilmezdim.

Dün cenaze töreninde onlarca değil, yüzlerce değil, binlerce motorlu vardı.

Vefalılar, sevdalılar...

Cesaretliler, bir aradalar...

Uyumlular, müthiş bir dayanışma içindeler...

Motora binmem ama motorcu ruhuna şapka çıkarırım.



Ses ver Pınar Karşıyaka

Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil’e kulübü devraldığı dönemde taraftardan üç konuda büyük baskı vardı.

Birincisi futbol takımının Süper Lig’e çıkmasıydı. Göztepe bu hedefine ulaştı, taraftardan daha mutlusu yoktur herhalde...

İkinci istek; bir basketbol takımıydı. Rakibi Karşıyaka’nın en istikrarlı şubesi basketboldu. Ve Göztepe’nin de arayı kapatması gerekiyordu. Mehmet Sepil bu isteği baştan reddetti. “Pınar Karşıyaka gibi bir takım var. Artık başarısı kanıtlanmış, istikrarı olan bir takım” dedi ve kestirip attı.

Hatta Karşıyaka’nın o günkü başkanı Ali Erten’in davetini kırmayarak Barselona maçına bile gitti.

Üçüncü istek; bir erkek voleybol takımıydı. Sepil bunu da reddetti. Çünkü Avrupa şampiyonu olmuş bir Arkas vardı.

Göztepe hentbole, yelkene yöneldi.

Doğrusu buydu.

Taraftarlık bence böyle bir şey; sadece gönül verdiğin renkler için değil, o kentin spor dünyası için de düşüneceksin.

Sepil bunu yaptı, en iyisini yaptı.



***



Arkas, her yıl olduğu gibi iddialı... Artık altyapıdan gençler de geliyor. Milli takımın büyük bölümü Arkas’tan yetişme gençlerden oluşuyor. Bu arada ligde de zirve yarışı devam ediyor. Bu anlayışla devam da eder.

Fakat...

Karşıyaka da derin bir sessizlik var.

Camiayı bu kadar iyi tanıyan ben bile bu sessizliğin arkasından ne geleceğini merak ediyorum.

Futbolu ayrı bir yere koyuyorum, dertler çok...

Ama ya basket...

Takımın neredeyse bütün yabancıları gitti.

Başarılı yerli oyuncular da gitti.

“Ön transfer görüşmeleri yapıldı” deniyor, “Sorun yok” deniyor.

Dilerim öyledir.

Yoksa Karşıyaka’nın tek istikrarlı branşı için bu yıl hiç de kolay geçmez.



Çeşme’nin susuzluğu

Bazı okurlarımız diyor ki...

“Şu Çeşme’nin susuzluğunu yaz, bir de elektrik kesintilerini...”

Çok sayıda haber yaptık, demek ki bizim de yazmamızı istiyorlar.

Bu sene ben de çok kişiden benzer şikayetleri duydum.

Çeşme’nin bazı bölümlerinde sular akmıyor ya da o kadar az akıyor ki, kimse işini göremiyor.

Bunun bir altyapı meselesi olduğu kesin.

Nitekim büyükşehir 250 milyon liralık bir yatırıma başlanacağını açıkladı.

Bu yatırıma yaz biter bitmez başlanmalı ve gelecek yaza kimse su problemi yaşamamalı.

Elektrik konusunda da benzer bir sıkıntı var.

Ama insanlar rahat edecekleri iki ayda; hem susuzluk, hem de elektriksizlik yaşayınca cinnet geçiriyor.