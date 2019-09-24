Algıyı yönetmek için doğru sponsorluk

“ARAŞTIRMALAR gerçekleri vermez, algıları verir...”
Yorum Salim Kadıbeşegil’e ait...
İtibar yönetimi konusunda Türkiye’nin en iyisidir Kadıbeşegil...
Gazeteci ve iletişimci olarak algıyı yönetmenin ne kadar önemli ama bir o kadar da zor olduğunu çok iyi biliyorum.
İyi bir fikrin hayata geçmesi ve o projenin sürdürülebilir olması için çok farklı iletişim yöntemleri uygulamanız gerekir.
İşte sosyal sorumluluk projeleri en doğru yöntemlerden biridir.
Bunu doğru sponsorluklarla da güçlendirmeniz gerekir.
Türkiye’nin güçlü firmaları aslında çok başarılı iletişim kampanyaları yaptılar, yapıyorlar da...
Örneğin Türk Hava Yolları bir tez konusudur.
Bugün THY’yi hayatın her alanında görebilirsiniz.
Ve dünyanın herhangi bir yerinde karşınızda bulabilirsiniz.
THY’nin Barselona’yla yaptığı sponsorluk anlaşması elbette çok ses getirdi.
Ya da basketbolda Avrupa Ligi sponsorluğu çok konuşuldu.
Bu sponsorluklar dikkat çeken ve hedef kitleye uygun iletişim projeleriydi.
Örneğin THY’nin son imzası da Güney Amerika’da epey ses getirdi.
Arjantin’in ünlü futbol kulübü River Plate ile üç yıllık anlaşma yapıldı.
Güney Amerika’da yaşayan arkadaşlarım Arjantin’de herkesin THY’yi konuştuğunu söylüyor.
Demek ki, bu imzalar, sponsorluklar epey etkili oluyor.
Türk Hava Yolları yurt dışında ses getiren projelere imza attığı kadar yurt içinde uluslararası ölçekte projelere de desteğini esirgemiyor. En son Çeşme’de yapılan ve Türkiye’de bu yıl en çok katılımlı yat yarışı olan Aegean Link Regatta’da ana sponsor olarak desteğini hissettirmişti.
***
Geçenlerde İzmir’de açılan Picasso sergisinin de ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları üstlendi.
Paris-Picasso Ulusal Müzesi Müdürü Laurent Le Bon ile açılış sırasında konuştuk.
“Bizim için bu süreç o kadar önemlidir ki... Çok değerli ve önemli bu eserlerin taşınması en az sergiyi yapmak kadar önemli. Ve çok titiz bir çalışma ister” demişti.
Düşünsenize her parçası milyonlarca dolar olan bir sergiyi Paris’ten İzmir’e taşıyacaksınız.
Bu ayrı profesyonellik isteyen bir alan...
Ve biliyor musunuz; bu sergi gibi birçok sergiyi yine Türk Hava Yolları taşıyor.
Hem de bir Avrupa ülkesinden Türkiye’ye değil...
Dünyanın bir yerinden bir başka coğrafyaya...
Hiçbir şey tek başına olmuyor.
Arkas Sanat Merkezi Picasso’yu İzmir’e getirerek müthiş bir iş yaptı. Serginin ana sponsoru Türk Hava Yolları Picasso titizliğinde o eserleri Türkiye’ye getirdi.
Ve salıdan beri kuyruk bitmiyor.
Eminim bitmeyecek de...
Bu gösteri kaçmaz
İKLİM Tamkan; hem arkadaşım, hem de çok yakından takip ettiğim sanatçılardan...
Karşıyakalı, İzmirli, şimdi sınırları çoktan Türkiye’yi aşmış bir piyanist...
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Güherdal Çakırsoy ve Prof. İlhan Baran ile çalıştı. Sonra Dokuz Eylül’den Prof. Aykut Yafe; Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov ile devam etti.
Eğitimine Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde Prof. I.Hausler ile sürdürdü. Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde Prof. Walter Groppenberger’le çalıştı. Prof. Tadeusz Chmielewski, Prof. Bronislawa Kawalla ve Laurent Boullett gibi isimlerin ustalık sınıflarında oldu.
İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede resitaller ve oda müziği konserleri verdi. 2006 yılında Graz’da Eski Müzik Enstitüsü Klavsen Ana Sanat Dalı Solistlik Bölümü’ne birincilikle kabul edilip Prof. Jesper Boje Christensen’in öğrencisi oldu. Polonya Frederic Chopin Müzik Akademisi’nde piyano, İtalya Piccola Accademia di Montisi’de de klavsen ustalık sınıflarına seçildi.
Piyano dalında 2002 Uluslararası Valtidone Genç Yetenekler Yarışması’nda üçüncülüğe, klavsen dalında ise 2010 Kiwanis, 2010 ve 2012 yıllarında Martha Debelli ödüllerine layık görüldü.
***
İlk Atlas’ı dinlemişsinizdir.
Dinlemediyseniz de dijital müzik platformlarında var; mutlaka dinleyin.
Fazıl Say’ın prodüktörlüğünü yaptığı “İlk Atlas” albümüyle müthiş bir çıkış yaptı İklim...
Yanında ona eşlik eden Senem Demircioğlu vardı.
Şimdi ise yeni bir gösteri için İzmir’e geliyorlar.
“Yarına Davet Nazım Hikmet...”
Nazım Hikmet; Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri bir melodram ile sahneleniyor.
***
“Yarına Davet Nazım Hikmet” 28 Eylül Cumartesi akşamı İzmir Karşıyaka Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.
Kadınlarımızı kutluyorum
KADINLARIMIZI kutluyorum. Bisikletlerine binip yüzlerce mesaj verdiler. Demokrasi dediler, özgürlük dediler, eşitlik dediler. Ve bütün dünyaya çok güzel görüntüler gönderdiler. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir’den çıkıp, bütün Türkiye’ye yayılmış güzel bir organizasyon. Bir markadır. İzmir’in Türkiye’ye kazandırdığı markalardan biri olmuştur.
Algıyı yönetmek için doğru sponsorluk
“ARAŞTIRMALAR gerçekleri vermez, algıları verir...”
Yorum Salim Kadıbeşegil’e ait...
İtibar yönetimi konusunda Türkiye’nin en iyisidir Kadıbeşegil...
Gazeteci ve iletişimci olarak algıyı yönetmenin ne kadar önemli ama bir o kadar da zor olduğunu çok iyi biliyorum.
İyi bir fikrin hayata geçmesi ve o projenin sürdürülebilir olması için çok farklı iletişim yöntemleri uygulamanız gerekir.
İşte sosyal sorumluluk projeleri en doğru yöntemlerden biridir.
Bunu doğru sponsorluklarla da güçlendirmeniz gerekir.
Türkiye’nin güçlü firmaları aslında çok başarılı iletişim kampanyaları yaptılar, yapıyorlar da...
Örneğin Türk Hava Yolları bir tez konusudur.
Bugün THY’yi hayatın her alanında görebilirsiniz.
Ve dünyanın herhangi bir yerinde karşınızda bulabilirsiniz.
THY’nin Barselona’yla yaptığı sponsorluk anlaşması elbette çok ses getirdi.
Ya da basketbolda Avrupa Ligi sponsorluğu çok konuşuldu.
Bu sponsorluklar dikkat çeken ve hedef kitleye uygun iletişim projeleriydi.
Örneğin THY’nin son imzası da Güney Amerika’da epey ses getirdi.
Arjantin’in ünlü futbol kulübü River Plate ile üç yıllık anlaşma yapıldı.
Güney Amerika’da yaşayan arkadaşlarım Arjantin’de herkesin THY’yi konuştuğunu söylüyor.
Demek ki, bu imzalar, sponsorluklar epey etkili oluyor.
Türk Hava Yolları yurt dışında ses getiren projelere imza attığı kadar yurt içinde uluslararası ölçekte projelere de desteğini esirgemiyor. En son Çeşme’de yapılan ve Türkiye’de bu yıl en çok katılımlı yat yarışı olan Aegean Link Regatta’da ana sponsor olarak desteğini hissettirmişti.
***
Geçenlerde İzmir’de açılan Picasso sergisinin de ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları üstlendi.
Paris-Picasso Ulusal Müzesi Müdürü Laurent Le Bon ile açılış sırasında konuştuk.
“Bizim için bu süreç o kadar önemlidir ki... Çok değerli ve önemli bu eserlerin taşınması en az sergiyi yapmak kadar önemli. Ve çok titiz bir çalışma ister” demişti.
Düşünsenize her parçası milyonlarca dolar olan bir sergiyi Paris’ten İzmir’e taşıyacaksınız.
Bu ayrı profesyonellik isteyen bir alan...
Ve biliyor musunuz; bu sergi gibi birçok sergiyi yine Türk Hava Yolları taşıyor.
Hem de bir Avrupa ülkesinden Türkiye’ye değil...
Dünyanın bir yerinden bir başka coğrafyaya...
Hiçbir şey tek başına olmuyor.
Arkas Sanat Merkezi Picasso’yu İzmir’e getirerek müthiş bir iş yaptı. Serginin ana sponsoru Türk Hava Yolları Picasso titizliğinde o eserleri Türkiye’ye getirdi.
Ve salıdan beri kuyruk bitmiyor.
Eminim bitmeyecek de...
Bu gösteri kaçmaz
İKLİM Tamkan; hem arkadaşım, hem de çok yakından takip ettiğim sanatçılardan...
Karşıyakalı, İzmirli, şimdi sınırları çoktan Türkiye’yi aşmış bir piyanist...
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Güherdal Çakırsoy ve Prof. İlhan Baran ile çalıştı. Sonra Dokuz Eylül’den Prof. Aykut Yafe; Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov ile devam etti.
Eğitimine Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde Prof. I.Hausler ile sürdürdü. Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi’nde Prof. Walter Groppenberger’le çalıştı. Prof. Tadeusz Chmielewski, Prof. Bronislawa Kawalla ve Laurent Boullett gibi isimlerin ustalık sınıflarında oldu.
İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede resitaller ve oda müziği konserleri verdi. 2006 yılında Graz’da Eski Müzik Enstitüsü Klavsen Ana Sanat Dalı Solistlik Bölümü’ne birincilikle kabul edilip Prof. Jesper Boje Christensen’in öğrencisi oldu. Polonya Frederic Chopin Müzik Akademisi’nde piyano, İtalya Piccola Accademia di Montisi’de de klavsen ustalık sınıflarına seçildi.
Piyano dalında 2002 Uluslararası Valtidone Genç Yetenekler Yarışması’nda üçüncülüğe, klavsen dalında ise 2010 Kiwanis, 2010 ve 2012 yıllarında Martha Debelli ödüllerine layık görüldü.
***
İlk Atlas’ı dinlemişsinizdir.
Dinlemediyseniz de dijital müzik platformlarında var; mutlaka dinleyin.
Fazıl Say’ın prodüktörlüğünü yaptığı “İlk Atlas” albümüyle müthiş bir çıkış yaptı İklim...
Yanında ona eşlik eden Senem Demircioğlu vardı.
Şimdi ise yeni bir gösteri için İzmir’e geliyorlar.
“Yarına Davet Nazım Hikmet...”
Nazım Hikmet; Yetkin Dikinciler, Senem Demircioğlu ve İklim Tamkan’ın şiir ve müziği birleştirdikleri bir melodram ile sahneleniyor.
***
“Yarına Davet Nazım Hikmet” 28 Eylül Cumartesi akşamı İzmir Karşıyaka Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.
Kadınlarımızı kutluyorum
KADINLARIMIZI kutluyorum. Bisikletlerine binip yüzlerce mesaj verdiler. Demokrasi dediler, özgürlük dediler, eşitlik dediler. Ve bütün dünyaya çok güzel görüntüler gönderdiler. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu İzmir’den çıkıp, bütün Türkiye’ye yayılmış güzel bir organizasyon. Bir markadır. İzmir’in Türkiye’ye kazandırdığı markalardan biri olmuştur.