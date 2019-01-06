AK Parti İzmir’de iddialı

DÜN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir’deydi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’yi daha önce açıklamıştı.
30 ilçe açıklanarak, tam anlamıyla seçim startı verilmiş oldu.
***
Öncelikle salonun havasını anlatayım.
İl teşkilatı iyi hazırlanmıştı.
Tribünler bugüne kadar gördüğüm en coşkulu halindeydi.
Nihat Zeybekci, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı ayrı filmler hazırlanmıştı.
Filmleri başarılı buldum.
Salonda coşkunun artmasında bu filmlerin de etkisi oldu.
Özellikle Yıldırım yine duygulu anlar yaşadı.
İzmir için hazırlanan özel filmi Erdoğan seslendirmişti.
Bu da AK Parti’nin İzmir’de iddialı olduğunu gösteriyordu.
***
Erdoğan’ın bütün kent ziyaretlerini izlemiş biri olarak Cumhurbaşkanı’nın en iyi İzmir konuşmalarından biri olduğunu söyleyebilirim.
Bir kere İzmir’i neden önemsediğini, İzmir’i neden farklı yere koyduğunu, Türkiye için, demokrasi için, İzmir’in ne anlama geldiğini anlattı.
Bununla da kalmadı, örnekler verdi.
Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne bir tarihsel özet yaptı.
Atatürk’e, özellikle de Zübeyde Hanım vurgusu yaptı.
Atatürk’ün manevi emanetinin, annesinin İzmir’de olduğunu ve bunu çok önemsediklerini söyledi.
***
“İzmir’i tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz” sözü önemlidir.
“İzmir’in hudutları bu güzel birliğimizin fiziki coğrafyasıyla izah edilemeyecek genişlikte, derinliktedir” sözü de önemlidir.
“İzmir, sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir” sözü de...
***
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde İzmir’i kazanacakları iddiasını yine güçlü bir şekilde dile getirdi.
Özetle adaylar açıklandı, kampanyalar başlıyor.
Gelelim listeye
30 ilçenin adayları dün netleşti.
Baştan söyleyeyim.
AK Parti kendi içinde dengeli bir liste yapmış.
Aslında ideal bir liste yapmak gerçekten zordur.
Genel Merkez’in istekleri masanın üzerindedir, yerel dengeler vardır, bir de bu sefer olduğu gibi bir de ittifak olunca liste yapmak gerçekten zorlaşıyor.
İzmir listesinde dikkat çeken ayrıntılar var.
***
Örneğin ilçe başkanı olarak görev yapmış 9 isim belediye başkan adayı olarak gösterildi.
Bu, İzmir teşkilatının kampanyayı daha kuvvetli yapabilmesi için elinde önemli bir argümandır.
İlçeleri tanıyan, zaten halkın içinde olan ve bölgeyi iyi tanıyan isimlerin aday gösterilmesi bir avantaj olarak görülmüş gözüküyor.
***
Yine MHP’nin önceki seçimlerde ikinci parti konumunda olduğu yerlerde MHP’li adayların listede olması da dikkat çekiciydi.
Narlıdere, Çeşme, Dikili, Foça örneğin...
Aliağa’da zaten MHP’li bir belediye başkanı var.
Listede dikkatimi çeken bir diğer ayrıntı...
Kadın aday sayısının fazla oluşu...
AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Kiraz’de kadın adaylarla seçim yarışına giriyor.
***
Bir başka ayrıntı ise aday listesinin gençleşmiş olması...
30’lu yaşlarda çok sayıda başkan adayı var.
Ve bazılarının ismini siyasette ilk defa duyuyoruz.
Projeler yarışmalı
ŞU bir gerçek...
Yerel seçimler gerçekten önemli...
Bunun değerini AK Parti iyi biliyor.
Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı’na taşıyan yol, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’yla oldu.
Yine o dönemdeki yakın çalışma arkadaşları siyasette de onunlaydı.
O yüzden AK Parti seçimlere iddialı hazırlanıyor.
Tabii, sonuçta bu bir seçim, sandık vatandaşın önüne konacak ve seçmen kararını verecek.
Önemli olan bir hizmet yarışı, daha doğrusu projelerin yarışması...
Nihat Zeybekci ismi kamuoyuyla paylaşıldığı günden bu yana sürekli toplantılar yaparak, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek projeler hazırladığını ve bazılarını revize ettiğini biliyorum.
Binali Yıldırım “35 İzmir, 35 Proje” diyerek yola çıkmıştı.
Bakalım Zeybekci, hangi slogan ve projelerle İzmir kamuoyunun karşısına çıkacak.
CHP ne zaman belli olur
4 Ocak’taki Parti Meclisi’nde İzmir adayının açıklanabileceği söylenmişti. Ama olmadı. Şimdi ocak ayının ikinci yarısındaki bir Parti Meclisi toplantısında açıklanabileceği söyleniyor. Bir bilgi daha... İzmir ile ilgili anket çalışmalarının devam ettiği yönünde... Kulislerin hareketli olduğunu söyleyebilirim. Açıklama ocak sonunu bile bulabilir.
AK Parti İzmir’de iddialı
DÜN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir’deydi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci’yi daha önce açıklamıştı.
30 ilçe açıklanarak, tam anlamıyla seçim startı verilmiş oldu.
***
Öncelikle salonun havasını anlatayım.
İl teşkilatı iyi hazırlanmıştı.
Tribünler bugüne kadar gördüğüm en coşkulu halindeydi.
Nihat Zeybekci, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı ayrı filmler hazırlanmıştı.
Filmleri başarılı buldum.
Salonda coşkunun artmasında bu filmlerin de etkisi oldu.
Özellikle Yıldırım yine duygulu anlar yaşadı.
İzmir için hazırlanan özel filmi Erdoğan seslendirmişti.
Bu da AK Parti’nin İzmir’de iddialı olduğunu gösteriyordu.
***
Erdoğan’ın bütün kent ziyaretlerini izlemiş biri olarak Cumhurbaşkanı’nın en iyi İzmir konuşmalarından biri olduğunu söyleyebilirim.
Bir kere İzmir’i neden önemsediğini, İzmir’i neden farklı yere koyduğunu, Türkiye için, demokrasi için, İzmir’in ne anlama geldiğini anlattı.
Bununla da kalmadı, örnekler verdi.
Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne bir tarihsel özet yaptı.
Atatürk’e, özellikle de Zübeyde Hanım vurgusu yaptı.
Atatürk’ün manevi emanetinin, annesinin İzmir’de olduğunu ve bunu çok önemsediklerini söyledi.
***
“İzmir’i tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz” sözü önemlidir.
“İzmir’in hudutları bu güzel birliğimizin fiziki coğrafyasıyla izah edilemeyecek genişlikte, derinliktedir” sözü de önemlidir.
“İzmir, sadece İzmirlilerin değil 81 milyonun şehridir” sözü de...
***
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde İzmir’i kazanacakları iddiasını yine güçlü bir şekilde dile getirdi.
Özetle adaylar açıklandı, kampanyalar başlıyor.
Gelelim listeye
30 ilçenin adayları dün netleşti.
Baştan söyleyeyim.
AK Parti kendi içinde dengeli bir liste yapmış.
Aslında ideal bir liste yapmak gerçekten zordur.
Genel Merkez’in istekleri masanın üzerindedir, yerel dengeler vardır, bir de bu sefer olduğu gibi bir de ittifak olunca liste yapmak gerçekten zorlaşıyor.
İzmir listesinde dikkat çeken ayrıntılar var.
***
Örneğin ilçe başkanı olarak görev yapmış 9 isim belediye başkan adayı olarak gösterildi.
Bu, İzmir teşkilatının kampanyayı daha kuvvetli yapabilmesi için elinde önemli bir argümandır.
İlçeleri tanıyan, zaten halkın içinde olan ve bölgeyi iyi tanıyan isimlerin aday gösterilmesi bir avantaj olarak görülmüş gözüküyor.
***
Yine MHP’nin önceki seçimlerde ikinci parti konumunda olduğu yerlerde MHP’li adayların listede olması da dikkat çekiciydi.
Narlıdere, Çeşme, Dikili, Foça örneğin...
Aliağa’da zaten MHP’li bir belediye başkanı var.
Listede dikkatimi çeken bir diğer ayrıntı...
Kadın aday sayısının fazla oluşu...
AK Parti Balçova, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Kiraz’de kadın adaylarla seçim yarışına giriyor.
***
Bir başka ayrıntı ise aday listesinin gençleşmiş olması...
30’lu yaşlarda çok sayıda başkan adayı var.
Ve bazılarının ismini siyasette ilk defa duyuyoruz.
Projeler yarışmalı
ŞU bir gerçek...
Yerel seçimler gerçekten önemli...
Bunun değerini AK Parti iyi biliyor.
Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı’na taşıyan yol, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’yla oldu.
Yine o dönemdeki yakın çalışma arkadaşları siyasette de onunlaydı.
O yüzden AK Parti seçimlere iddialı hazırlanıyor.
Tabii, sonuçta bu bir seçim, sandık vatandaşın önüne konacak ve seçmen kararını verecek.
Önemli olan bir hizmet yarışı, daha doğrusu projelerin yarışması...
Nihat Zeybekci ismi kamuoyuyla paylaşıldığı günden bu yana sürekli toplantılar yaparak, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek projeler hazırladığını ve bazılarını revize ettiğini biliyorum.
Binali Yıldırım “35 İzmir, 35 Proje” diyerek yola çıkmıştı.
Bakalım Zeybekci, hangi slogan ve projelerle İzmir kamuoyunun karşısına çıkacak.
CHP ne zaman belli olur
4 Ocak’taki Parti Meclisi’nde İzmir adayının açıklanabileceği söylenmişti. Ama olmadı. Şimdi ocak ayının ikinci yarısındaki bir Parti Meclisi toplantısında açıklanabileceği söyleniyor. Bir bilgi daha... İzmir ile ilgili anket çalışmalarının devam ettiği yönünde... Kulislerin hareketli olduğunu söyleyebilirim. Açıklama ocak sonunu bile bulabilir.