Affetmekle her şey bitmiyor

GEÇMİŞE göre çok daha sağlıklı ve görselliği iyi konutlar yapılıyor. Bundan memnunum. En azından şehirlerimiz görsel bir zenginlik kazanıyor.
Tabii kendimizi kandırmayalım.
Bütün şehirlerimizin yarısı kaçak ve sağlıksız konutlardan oluşuyor.
Yani bunların yenilenmesi biraz zaman alacak.
Ama yine bir hata yaptığımızı düşünüyorum.
Çünkü yık yap değil; sosyal alanlarıyla kente nefes aldıracak projelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Yoksa kentsel dönüşümün hiçbir anlamı kalmaz.
Eskinin yerine yenisi yapmak bir çözüm değil bana göre...
İkincisi imar affıyla affedilmiş konutlar için devletin mutlaka yol gösterici olması lazım.
Ben aflardan her zaman çekinirim.
Devletin vatandaşıyla barışmasını istesem de, af gündeme gelince mutlaka bir takip mekanizmasının da geliştirilmesi gerekir.
Çünkü uzmanlarla konuştuğumda affa giren konutların çoğunda kentin siluetini bozan özellikler olduğunu, büyük bir kısmının da sağlıksız yapılar olduğunu söylüyorlar.
Yani imar barışını bir hak tesisi olarak görelim.
Sonrasında neler yapacağımıza bir bakalım.
Kentsel dönüşüme iyi örnek
GEÇEN gün Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve değerli meslektaşım Ünal Ersözlü’yle Bornova yolu üzerinde biten Folkart İncity projesini gezdim.
Bir kere söylemeliyim;
Kentsel dönüşüm yapılacaksa böyle yapılmalı.
İncity’nin bulunduğu alan depoların olduğu bir bölgeydi.
İzmir büyüyünce bu depolar kentin tam göbeğinde kaldı.
Bugünün kent yaşamında çok amaçlı salonların olduğu, farklı alışkanlıkları bir araya getiren projeler gerekiyor.
Herkesin zamanı kısıtlı ve her yere yetişmek istiyor.
Yani sosyal alanları olan ve farklı alternatifler sunan projeler lazım.
İncity öyle olmuş.
Kentin merkezinde kentsel dönüşüme örnek olabilecek bir proje yaratılmış.
Kentleri yönetirken bir güzellik yarattığınızda etrafı da kendine çeki düzen veriyor.
O yüzden doğru ve iyi örnekleri çoğaltmalıyız.
Karşıyakalılar bir
kez daha düşünün
BAKIN bir stat Göztepe’nin kaderini nasıl değiştirecek.
Yarım sezon için birkaç günde 16 bin kombine satıldı. Önümüzdeki sezon başında hedef en az 25 bin olacak. Bu da en az 40 milyon seyirci hasılatı demek...
Ticari alanlar, kira gelirleri, isim hakları gibi stat gelirlerini de koyduğunuzda yıllık 80 - 100 milyon demek...
Gider en kötümser 80 milyon, gelir ise en çok 15 milyon TL.
Bir şey daha söyleyeyim.
İlk konuşulan, ilk ihaleye çıkan, ilk kamuoyunda paylaşılan stat da Karşıyaka’ydı.
Ama Karşıyaka’nın durumunu görüyorsunuz.
Örnekköy belki er doğru yerdi, olmadı.
Olmayınca itirazlar başladı.
Ve bu noktaya gelindi.
Göztepe yılda 80 milyon gelir elde edecek, Karşıyaka’nın oynayacak bir stadı bile olmayacak.
Ben İzmir’in bütün kulüplerinin hak ettiği tesislere kavuşması gerektiğini düşünüyorum.
Karşıyaka da o kulüplerin en başında geliyor.
Bu büyük camianın bugünkü tabloyu önüne alıp bir kez daha düşünmesi gerekir.
Aralık’ta bu
hava normal mi?
DÜN bir ara sıcaklık 25 derecenin üzerine çıktı. Sokaktakiler memnundu, yaz gibi havanın keyfini çıkarıyorlardı.
Peki sizce normal mi?
Aralık ortasında kışı yaşamamak demek; yazın da geç gelmesi demektir.
Mevsimlerin kaydığı artık bir gerçek.
Affetmekle her şey bitmiyor
GEÇMİŞE göre çok daha sağlıklı ve görselliği iyi konutlar yapılıyor. Bundan memnunum. En azından şehirlerimiz görsel bir zenginlik kazanıyor.
Tabii kendimizi kandırmayalım.
Bütün şehirlerimizin yarısı kaçak ve sağlıksız konutlardan oluşuyor.
Yani bunların yenilenmesi biraz zaman alacak.
Ama yine bir hata yaptığımızı düşünüyorum.
Çünkü yık yap değil; sosyal alanlarıyla kente nefes aldıracak projelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Yoksa kentsel dönüşümün hiçbir anlamı kalmaz.
Eskinin yerine yenisi yapmak bir çözüm değil bana göre...
İkincisi imar affıyla affedilmiş konutlar için devletin mutlaka yol gösterici olması lazım.
Ben aflardan her zaman çekinirim.
Devletin vatandaşıyla barışmasını istesem de, af gündeme gelince mutlaka bir takip mekanizmasının da geliştirilmesi gerekir.
Çünkü uzmanlarla konuştuğumda affa giren konutların çoğunda kentin siluetini bozan özellikler olduğunu, büyük bir kısmının da sağlıksız yapılar olduğunu söylüyorlar.
Yani imar barışını bir hak tesisi olarak görelim.
Sonrasında neler yapacağımıza bir bakalım.
Kentsel dönüşüme iyi örnek
GEÇEN gün Folkart’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ve değerli meslektaşım Ünal Ersözlü’yle Bornova yolu üzerinde biten Folkart İncity projesini gezdim.
Bir kere söylemeliyim;
Kentsel dönüşüm yapılacaksa böyle yapılmalı.
İncity’nin bulunduğu alan depoların olduğu bir bölgeydi.
İzmir büyüyünce bu depolar kentin tam göbeğinde kaldı.
Bugünün kent yaşamında çok amaçlı salonların olduğu, farklı alışkanlıkları bir araya getiren projeler gerekiyor.
Herkesin zamanı kısıtlı ve her yere yetişmek istiyor.
Yani sosyal alanları olan ve farklı alternatifler sunan projeler lazım.
İncity öyle olmuş.
Kentin merkezinde kentsel dönüşüme örnek olabilecek bir proje yaratılmış.
Kentleri yönetirken bir güzellik yarattığınızda etrafı da kendine çeki düzen veriyor.
O yüzden doğru ve iyi örnekleri çoğaltmalıyız.
Karşıyakalılar bir
kez daha düşünün
BAKIN bir stat Göztepe’nin kaderini nasıl değiştirecek.
Yarım sezon için birkaç günde 16 bin kombine satıldı. Önümüzdeki sezon başında hedef en az 25 bin olacak. Bu da en az 40 milyon seyirci hasılatı demek...
Ticari alanlar, kira gelirleri, isim hakları gibi stat gelirlerini de koyduğunuzda yıllık 80 - 100 milyon demek...
Gider en kötümser 80 milyon, gelir ise en çok 15 milyon TL.
Bir şey daha söyleyeyim.
İlk konuşulan, ilk ihaleye çıkan, ilk kamuoyunda paylaşılan stat da Karşıyaka’ydı.
Ama Karşıyaka’nın durumunu görüyorsunuz.
Örnekköy belki er doğru yerdi, olmadı.
Olmayınca itirazlar başladı.
Ve bu noktaya gelindi.
Göztepe yılda 80 milyon gelir elde edecek, Karşıyaka’nın oynayacak bir stadı bile olmayacak.
Ben İzmir’in bütün kulüplerinin hak ettiği tesislere kavuşması gerektiğini düşünüyorum.
Karşıyaka da o kulüplerin en başında geliyor.
Bu büyük camianın bugünkü tabloyu önüne alıp bir kez daha düşünmesi gerekir.
Aralık’ta bu
hava normal mi?
DÜN bir ara sıcaklık 25 derecenin üzerine çıktı. Sokaktakiler memnundu, yaz gibi havanın keyfini çıkarıyorlardı.
Peki sizce normal mi?
Aralık ortasında kışı yaşamamak demek; yazın da geç gelmesi demektir.
Mevsimlerin kaydığı artık bir gerçek.