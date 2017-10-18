650 Hintli turizmci haftaya Muğla’da



Bu pazarlardan biri de Hindistan.

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Birliği Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur’un bu konuda olağanüstü katkısı oldu.

Muğla Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş da projeyi destekledi.

TITC - Türk Hindistan Turizm Konseyi ve Turizm Bakanlığı’nı da unutmamak gerekir.

Geçen yıl Hindistan’ın sekiz şehrinde workshoplar yapılarak; bin 600 seyahat acentesine bölge tanıtıldı. 2017’nin Mayıs ayında bu sefer 45 tur operatörü ve gazeteciler Muğla’ya getirildi.

Turizm hareketinde yüzde 25’lik bir büyüme gözleri Hindistan’a çekiyor.

Tayland, Singapur, Dubai ve Malezya gibi ülkeler Hindistan’dan her yıl birer milyon turist çekiyor.

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Şimdi bu projede yeni bir aşamaya gelindi.

Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu TAFİ, iki yılda bir olağan kongrelerini; yine DOKTOB ve TITC işbirliği ile Dalaman’da gerçekleştirecek.

27 – 29 Ekim tarihlerindeki bu zirveye 650 acentenin katılması bekleniyor.

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur diyor ki...

“Kongre öncesi Kuşadası, Bodrum, Marmaris, kongre sonrası ise Antalya, Pamukkale, Konya, Kapadokya ve İstanbul’da inceleme gezileri yaptıracağız. Hindistan pazarından umutluyuz.”

Toplantılara Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un da katılması bekleniyor.

Okutur; projeye destek olan Başbakan Binali Yıldırım’ı davet ettiklerini, katılımlarını beklediklerini söylüyor.

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650 seyahat acentesini kendi ülkesi dışında ve Türkiye’de ağırlamak önemli bir başarıdır.

O yüzden iki başkan Yücel Okutur ve Bülent Karakuş’u tebrik ediyorum.



Spor festivallerini destekliyoruz

MUĞLA’da aynı tarihlerde, yani 28 – 29 Ekim’de, ikincisi yapılacak bir spor etkinliği de var.

Dikkat ettiyseniz, son dönemde doğa spor etkinliklerinde bir patlama var.

Çünkü talep var.

İnsanlar giderek daha fazla spor yapıyor ya da spora daha fazla vakit ayırıyor.

Spor turizmi de dolayısıyla Türkiye’nin yeni keşfettiği alanlardan biri...

Muğla’da Dalyan Caretta Run – Uluslararası Dalyan Yarı Maratonu yapılacak.

Yarıştan elde edilen gelirin bir kısmı, nesilleri tükenme tehlikesinde olan deniz kaplumbağalarının korunması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne aktarılacak.

Spor festivalleri gerçekten güzel oluyor.

Hem turizmi hareketlendiriyor, hem de organizasyonların yapıldığı kentlerin sosyal hayatına renk katıyor.

Destekliyoruz.



Ne Akhisar’mış

KABUSA bakar mısınız?

Önce Mustafa Reşit Akçay, sonra Vahid Halilhodziç, şimdi de Ersun Yanal; Akhisar yenilgilerinden sonra istifa etmek zorunda kalıyor.

Sadri Şener yönetimi de Trabzon’da olağanüstü kongre kararı alarak seçime gidiyor.

Bu Trabzon’un Akhisar’dan çektiğini nedir bilmiyorum ama bir ilçe takımının Süper Lig’de kalıcı olması büyük başarıdır.



Baykal’a acil şifalar

DENİZ Baykal’a geçmiş olsun diyorum.

Ben demokrasiye inanan, demokrasi için mücadele eden herkesi severim.

Hangi partiden olursa olsun, hangi görüşte olursa olsun; benim için bir siyasetçide aradığım ilk kriter demokrasiye bağlılıktır.

Elbette bu yetmez biliyorum ama demokrasi inancı her şeyin önündedir.

Baykal, siyasi birikimi ve nezaketiyle sevdiğim biridir.

Kendisine geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.



Tonu düşük siyaset

TÜRK siyaseti hastalıkta, vefatta bir araya gelmeyi becerebiliyor da; sağlıklı günlerde buluşmayı, konuşmayı bir türlü başaramıyor.

Bir gün bu da olur inşallah...

Deniz Baykal’ın rahatsızlandığını öğrenen bütün siyasiler hastaneye koştular ve güzel mesajlar verdiler.

Siyasette tonun birkaç gün için bile düşmüş olması içimi rahatlattı.