24 saat bile siyasette uzundur

AZİZ Kocaoğlu’nun, “Aday olmayacağım” açıklamasıyla kartlar İzmir’de yeniden karılacak.
Şimdi hazırlanın, çok isim duyacaksınız.
Zaten Kocaoğlu’nun böyle bir karar vereceğini düşünenler bir süredir kulisleri yokluyorlardı.
İsim vermeyeceğim.
Ben sayının düşündüğünüzden de fazla olacağını düşünüyorum.
Dün de yazdım, yine tekrar etmek istiyorum.
Gazeteci olarak siyasete hep uzak durdum ama siyasetin akışını iyi izlediğimi düşünüyorum.
Ve bazen Demirel’in dediği gibi “24 saatin bile siyaset için çok uzun olduğu” birçok olaya tanıklık ettim.
Her şeyde olduğu gibi siyasi adımların da atılması gereken zamanlar var.
Olgunlaşmadan, zamanından önce ve zorlama bazı adımların siyasette geri teptiğini gördüm.
Suyun akışını izlemek lazım.
Özetle...
Aziz Kocaoğlu, CHP’nin en güçlü ismiydi.
Ve bazıları, “Adayım deseydi iş Genel Merkez’in kararına kalacaktı” diye düşünüyor.
Ben ise, “Aday değilim” demesine rağmen Genel Merkez’in Kocaoğlu ismini masadan kaldırmadığını düşünenlerdenim.
Bir şey duyduğum ya da bir kulis bilgisi olduğu için değil, siyasetin genel akışını iyi takip ettiğim için söylüyorum.
Peki, CHP Genel Merkezi ne yapacak?
Elbette olabilecek isimleri sırayla yazacaklardır.
Genel Merkez’in tercih ettiği isimler öne konacaktır.
Parti yönetiminin raporu, anket sonuçları konuşulacaktır.
Sonrasında kararı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu verecektir.
Bu kararı vermek de zordur.
İzmir’in CHP için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Kılıçdaroğlu’nun kararı ve alınacak sonuç inanın seçim akşamı kendi kaderini de etkileyecek kadar önemlidir.
Dolayısıyla Aziz Kocaoğlu ismi bana göre son ana kadar kulislerde konuşulmaya devam edilecektir.
AK Parti iddialı hazırlanıyor
BİR de AK Parti için düşünelim.
AK Partililerle konuştuğumda Aziz Kocaoğlu’nun bir dönem daha devam edeceğini düşünüyorlardı.
Belki de istiyorlardı.
Ama ben AK Parti’nin CHP’nin adayını beklemeden en geç aralık başında adayını netleştirip açıklayacağını düşünüyorum.
Bu sefer duyduğum ilçelerde de iddialı isimlerin peşinde oldukları yönünde.
Hatta bugüne kadar siyasete hiç girmemiş ama ilgi duyan, ilçelerinde tanınmış, bilinen isimlerden bir liste yapmayı arzu ediyorlar.
Diyorum ya...
Sürpriz isimlerin olacağı, ilginç bir seçim izleyeceğiz.
İttifak meselesi
MHP Lideri Devlet Bahçeli ittifakta ısrar ediyor. MHP’li yetkililerin açıklamaları da bu yönde.
Dikkat ediyorum, AK Partililer daha ihtiyatlı konuşuyor.
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben aday göstermemeyi tabanıma nasıl anlatırım?” şeklinde bir yorum da yaptı.
Dün grup toplantılarını dinlerken Bahçeli’nin bir yorumu dikkatimi çekti.
Dedi ki:
“İstanbul dışında her kentte, her ilçede MHP en iddialı adaylarıyla vatandaşımızın karşısına çıkacaktır.”
Peki o zaman düşünülen ittifak sadece İstanbul için mi?
Eğer İstanbul içinse buna ittifak denebilir mi?
O yüzden bu konuşmalar, gel gitler önümüzdeki günlerde de devam eder.
MHP’liler biraz daha ısrarcı, AK Partililer daha ihtiyatlı olmaya devam ederler.
Ta ki...
İki liderin buluşup konuşmaları gerçekleşinceye kadar...
Benim görüşüm şöyle:
MHP, İstanbul’un dışında da bir işbirliği arayışında, çünkü mevcut başkanlıkları korumak istiyor.
Ama bu kentlerde ve ilçelerde AK Parti’nin başarılı olabileceği düşünülüyor.
Zaten bir dönem MHP’de, bir dönem AK Parti’de olan yerler de var.
Az sayıda oy farklarıyla bir o partiye, bir bu partiye gitmiş belediye başkanlıkları buralar.
O yüzden zor bir karar.
Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi AK Parti tabanına aday göstermeyeceğini anlatmak iktidar partisi için her zaman zor olmuştur.
Kocaoğlu birini önerir mi?
KULİSLERDEe şöyle de konuşuluyor:
“Aziz Kocaoğlu aday değil ama yerine şunu öneriyor.”
Ben bu kulis bilgisinin doğru olmadığını düşünüyorum.
Tanıyabildiğim kadarıyla Kocaoğlu bunu yapmaz.
En azından şimdi yapmaz.
Tekrar edeyim.
CHP eğer bir kamuoyu anketi yaptıracaksa büyük ihtimal Kocaoğlu’nun ismini de koyup öyle bir yaptıracaktır.
24 saat bile siyasette uzundur
AZİZ Kocaoğlu’nun, “Aday olmayacağım” açıklamasıyla kartlar İzmir’de yeniden karılacak.
Şimdi hazırlanın, çok isim duyacaksınız.
Zaten Kocaoğlu’nun böyle bir karar vereceğini düşünenler bir süredir kulisleri yokluyorlardı.
İsim vermeyeceğim.
Ben sayının düşündüğünüzden de fazla olacağını düşünüyorum.
Dün de yazdım, yine tekrar etmek istiyorum.
Gazeteci olarak siyasete hep uzak durdum ama siyasetin akışını iyi izlediğimi düşünüyorum.
Ve bazen Demirel’in dediği gibi “24 saatin bile siyaset için çok uzun olduğu” birçok olaya tanıklık ettim.
Her şeyde olduğu gibi siyasi adımların da atılması gereken zamanlar var.
Olgunlaşmadan, zamanından önce ve zorlama bazı adımların siyasette geri teptiğini gördüm.
Suyun akışını izlemek lazım.
Özetle...
Aziz Kocaoğlu, CHP’nin en güçlü ismiydi.
Ve bazıları, “Adayım deseydi iş Genel Merkez’in kararına kalacaktı” diye düşünüyor.
Ben ise, “Aday değilim” demesine rağmen Genel Merkez’in Kocaoğlu ismini masadan kaldırmadığını düşünenlerdenim.
Bir şey duyduğum ya da bir kulis bilgisi olduğu için değil, siyasetin genel akışını iyi takip ettiğim için söylüyorum.
Peki, CHP Genel Merkezi ne yapacak?
Elbette olabilecek isimleri sırayla yazacaklardır.
Genel Merkez’in tercih ettiği isimler öne konacaktır.
Parti yönetiminin raporu, anket sonuçları konuşulacaktır.
Sonrasında kararı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu verecektir.
Bu kararı vermek de zordur.
İzmir’in CHP için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Kılıçdaroğlu’nun kararı ve alınacak sonuç inanın seçim akşamı kendi kaderini de etkileyecek kadar önemlidir.
Dolayısıyla Aziz Kocaoğlu ismi bana göre son ana kadar kulislerde konuşulmaya devam edilecektir.
AK Parti iddialı hazırlanıyor
BİR de AK Parti için düşünelim.
AK Partililerle konuştuğumda Aziz Kocaoğlu’nun bir dönem daha devam edeceğini düşünüyorlardı.
Belki de istiyorlardı.
Ama ben AK Parti’nin CHP’nin adayını beklemeden en geç aralık başında adayını netleştirip açıklayacağını düşünüyorum.
Bu sefer duyduğum ilçelerde de iddialı isimlerin peşinde oldukları yönünde.
Hatta bugüne kadar siyasete hiç girmemiş ama ilgi duyan, ilçelerinde tanınmış, bilinen isimlerden bir liste yapmayı arzu ediyorlar.
Diyorum ya...
Sürpriz isimlerin olacağı, ilginç bir seçim izleyeceğiz.
İttifak meselesi
MHP Lideri Devlet Bahçeli ittifakta ısrar ediyor. MHP’li yetkililerin açıklamaları da bu yönde.
Dikkat ediyorum, AK Partililer daha ihtiyatlı konuşuyor.
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben aday göstermemeyi tabanıma nasıl anlatırım?” şeklinde bir yorum da yaptı.
Dün grup toplantılarını dinlerken Bahçeli’nin bir yorumu dikkatimi çekti.
Dedi ki:
“İstanbul dışında her kentte, her ilçede MHP en iddialı adaylarıyla vatandaşımızın karşısına çıkacaktır.”
Peki o zaman düşünülen ittifak sadece İstanbul için mi?
Eğer İstanbul içinse buna ittifak denebilir mi?
O yüzden bu konuşmalar, gel gitler önümüzdeki günlerde de devam eder.
MHP’liler biraz daha ısrarcı, AK Partililer daha ihtiyatlı olmaya devam ederler.
Ta ki...
İki liderin buluşup konuşmaları gerçekleşinceye kadar...
Benim görüşüm şöyle:
MHP, İstanbul’un dışında da bir işbirliği arayışında, çünkü mevcut başkanlıkları korumak istiyor.
Ama bu kentlerde ve ilçelerde AK Parti’nin başarılı olabileceği düşünülüyor.
Zaten bir dönem MHP’de, bir dönem AK Parti’de olan yerler de var.
Az sayıda oy farklarıyla bir o partiye, bir bu partiye gitmiş belediye başkanlıkları buralar.
O yüzden zor bir karar.
Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi AK Parti tabanına aday göstermeyeceğini anlatmak iktidar partisi için her zaman zor olmuştur.
Kocaoğlu birini önerir mi?
KULİSLERDEe şöyle de konuşuluyor:
“Aziz Kocaoğlu aday değil ama yerine şunu öneriyor.”
Ben bu kulis bilgisinin doğru olmadığını düşünüyorum.
Tanıyabildiğim kadarıyla Kocaoğlu bunu yapmaz.
En azından şimdi yapmaz.
Tekrar edeyim.
CHP eğer bir kamuoyu anketi yaptıracaksa büyük ihtimal Kocaoğlu’nun ismini de koyup öyle bir yaptıracaktır.