2030’da 6.2 milyonluk İzmir

Kentin nüfusunu bugün 4.5 milyon kabul edersek, belediyenin ulaşım master planına göre nüfus 2030’da 6 milyon 200 bine çıkacak.

Bu da her yıl 100 binin üzerinde yeni İzmirli anlamına geliyor.

Araç sayısının ise 650 binlerden 1 milyon 443 bine ulaşması bekleniyor.

Yani anlayacağınız; bugünden tedbirler alınmazsa trafikte daha fazla vakit geçirmek zorunda kalacağız.

Aslında uzunca bir süredir köşemde yazmaya, bu konuya dikkat çekmeye çalışıyorum.

Ana arterlerdeki yoğunluk eskiden sadece sabah ve eve dönüş saatlerinde yaşanıyordu.

Artık günün her anında belli bir yoğunluk var.

Zaten rakamlar da yalan söylemiyor.

İzmir’e olan ilgi her açıdan kendini gösteriyor.

Kent birkaç yıldır en fazla yatırım çeken kentlerin başında gösteriliyor.

Gayrimenkul şirketlerinin yatırımları da bunu kanıtlıyor.

Sonuç...

İyi ve güzel bir İzmir için şimdiden çalışmak gerekiyor.

Bunun için zamanımız yok ama avantajlarımız var.

İyi bir kentsel dönüşümle ve modern, akıllı trafik modellemesiyle örnek bir kent yaratabiliriz.

Zaten İzmir yapmayacaksa kim yapacak?





Merkezi hükümet ve yerel

yönetim birlikte çalışmalı



DÜN İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım master sunumuna katıldım.

Plan toplu ulaşıma ağırlık veriyor, kent içi trafiğine yeni düzenlemeler, yayaların daha güvenli olabileceği bir İzmir vaat ediyor.

Hep yazıyorum.

Büyük kentlerimizi planlarken merkezi hükümetlerle yerel yönetimler birlikte çalışmalı.

İzmir’de güzel bir örnek de var.

O da İZBAN...

Rakamlar başarıyı zaten kanıtlıyor.

Sinyalizasyon sisteminin modernleştirilmesiyle mevcut yolcu sayısı iki katına çıkabilir, bu da 700 bin kişinin seyahat etmesi demek...

Tren seferlerinin artırılması için sinyalizasyon mutlaka yenilenmeli.

İkincisi belediye kaynaklarının yetişmediği yerlerde merkezi hükümet metrolar için devreye girmeli.

İstanbul ve Ankara’da yapılmış güzel örnekler olduğuna göre İzmir’in de kent içi trafiğini rahatlatacak metro yatırımlarına mutlaka destek verilmeli.





Küçük rötuşlar da gerekir



ULAŞIM master planında destek verdiğim çok ayrıntı var.

Örneğin bisiklet yollarının artırılması, otopark alternatiflerinin yaratılması, özellikle de deniz ulaşımına ağırlık verilmesi.

Ama şunu da unutmamak gerekiyor.

Bazen küçük bir rötuş bile kentler için büyük çözümler getirebiliyor.

O yüzden bir takım kavşak düzenlemelerini hemen yapmak, zaman kaybetmemek gerekir.





Körfez geçiş meselesi



BU planda körfez geçiş projesine yer verilmemiş.

Başkan Aziz Kocaoğlu, “Ulaşım master planını yapan bilim insanları 2030 projeksiyonunda Körfez Geçişi’ni uygun bulmuyorsa, fizibıl bulmuyorsa, biz onu birilerinin gönlü olsun diye master planına koyamayız” dedi.

Ben işin uzmanı değilim.

Ama bu geçişin körfezi iki yakaya ayırdığı kenti rahatlatacağını düşünenlerdenim.

Çünkü veriler gösteriyor ki; İzmir beklenenden de fazla büyüyecek.

Ve körfezi tamamen geçmek yerine denizden (elbette doğru bir projeyle) geçmenin daha doğru olacağını görüyorum.





Toplu ulaşım tek çare gözüküyor



GÜZEL haber şu...

Karşıyaka tarafında başlayacak tramvay seferleri bir ay sonra karşı kıyıda deneme seferleriyle başlayacak.

Bakalım; trafikte biraz olsun bir rahatlama olacak mı?

Ama ulaşım master planını dinleyince anladık ki, çok olmayacak.

Geçici bir rahatlama olabilir ama bugünkü araç sayısını 12 yılda iki katından fazlaya çıkaracak bir İzmir’de toplu ulaşımdan başka bir çare gözükmüyor.





Şunları da yapsak



BÜTÜN bunları konuşurken şunları da unutmasak.

* Garın önünü yerin altına alsak.

* Karşıyaka iskelesinin önünü yerin altına alıp, oraya bir meydan kazandırsak.

* Marinalar yapsak.

* Yeraltı otoparkların sayısını artırsak. Mümkünse yap, işlet, devlet modeliyle yapsak.

* İkinci çevre yolu için bir kamuoyu baskısı oluştursak.

* Vatandaş olarak üzerimize düşenleri de yapabilsek. Örneğin toplu ulaşıma ağırlık versek, tek başımıza seyahat etmesek, trafik kurallarına biraz uysak.