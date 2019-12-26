2020’de yapmamız gerekenler var

2019’u bitiriyoruz. Zor bir yıl oldu. Yine seçimler vardı. Bizde yerel seçimler genel seçim havasında götürüldüğü için meydanlar epey kalabalıktı.
Üstelik İstanbul seçimleri de yenilenince siyasetin dili daha da sertleşti.
Ben madalyonun hep öbür tarafına bakanlardanım.
Yani iflah olmaz iyimser halim yine diyor ki...
Ne kadar şikayet etsek de, ne kadar eksiklerini bulsak da; demokrasinin çarkları bir şekilde dönüyor.
Seçim yapabilmek, hem de bu kadar sık seçim yapabilmek kolay bir şey değil.
Sandık halkın iradesini ortaya koyuyor.
Bunu başaramayan, sandıktan istikrarı çıkaramayan çok sayıda ülke bulunuyor.
Ben bu demokrasi deneyimini önemsiyorum ve değerli buluyorum.
Elbette eleştirdiğim yönler de var.
Çünkü çok siyaset konuştuğumuz için toplumun değişimini sağlayacak asıl meselelere zaman kalmıyor.
2023’e kadar seçimsiz bir dönem var.
Dilerim bütün bu konuları konuşur, tartışır, çözümler buluruz.
Örneğin genç işsiz rakamları Avrupa’nın çok üzerinde...
Türkiye’nin mutlaka yeniden bir büyüme modeline ihtiyacı var.
Bütün sıkıntılara rağmen üreten, ihracat yapan bir sanayimiz var.
Türkiye’nin dijital dönüşümde alabileceği çok büyük bir mesafe var.
Bu fırsatı kaçırmamalıyız.
Bana göre terör kadar önemli bir mesele giderek artan şiddet olayları, özellikle kadın cinayetleri...
Adalet reformunu mutlaka 2020’de yapmalıyız.
Reform yapmamız gereken bir diğer alan da siyasi partiler yasasıdır.
Siyasette kalite, etik değerler gibi kavramları yeniden gündeme taşımalıyız. Gençlerin siyasete olan ilgisini artırmalıyız. Gerçek bir demokrasi istiyorsak; bu yasayı da güncellemeliyiz.
Elbette çok sayıda konumuz var.
Ama acil çözüm bekleyen bu başlıklar diye görüyorum.
Yağmura yağma mı diyeceğiz?
ÇOK sayıda fotoğraf, görüntü önümüze düştü. Sadece İzmir değil, birçok kentimiz yağmur sonrası felaketler yaşadı. Ama rüzgara esme mi diyeceğiz, yağmura yağma mı diyeceğiz? Lodos dün de kuvvetliydi, yarın da kuvvetli esecek. O zaman bazı önlemleri önceden almalıyız.
Mavişehir’i gördünüz. Ev fiyatlarının birkaç milyon olduğu bir yerde insanlar evlerinden çıkamadı, çocuklar okullarına gidemedi. Denize bu kadar bir yerin sular altında kalmasını anlamak mümkün değil.
“Bu kadar kıyıya bu kadar ev yapılır mı?” sorusu elbette doğru...
Ama buna cevap vermek için epeyce geç de kaldık.
Mavişehir tarafında arabayla bir yere gitmek zorlaştı.
Korkarım yakında yürüyecek yer bile bulamayacağız.
Antalya sporda fark yarattı
İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) danışma kurulunda kentin spor altyapısını masaya yatırdık. Bir de Antalya ile İzmir arasında bir karşılaştırma yapıldı. Gerçekten de Antalya son yıllarda birçok spor kulübü ağırlıyor.
Ben binli rakamlarda olduğunu biliyordum. Meğerse geçen yıl 3 bine yakın futbol kulübü Antalya’ya kampa gelmiş. Bu müthiş bir rakam...
Ve bu aylara yayılmış durumda... Çünkü bazı ligler erken başlıyor ve devre arası farklı dönemlere denk geliyor.
Bana göre bu konuda İzmir’i Antalya’yla karşılaştırmamak gerekir. Çünkü Antalya 600 binden fazla yatak kapasitesine sahip...
Dev tesisler ve iyi bir altyapı mevcut... Sadece futbol sahaları da yok; 20’ye yakın golf sahası var. Ve bunlar uluslararası standartlarda gözüküyor. Tenis, voleybol gibi futbol dışındaki birçok branşta da Antalya İzmir’den çok daha iyi durumda...
İzmir’de böyle bir yatak kapasitesi yok. Çeşme’de fiyatlar çok yüksek ve yeterince otel de yok.
O yüzden Antalya’yla ara epey açılmış durumda...
Ama İzmir’in bir termal avantajı var.
Örneğin Afyon son yıllarda birçok spor kulübünün kamp için tercih ettiği adreslerden biri oldu. İzmir bu avantajını kullanabilmeli.
Ezcümle...
İzmir kulüplerinin daha maç oynayacak statları bile yok. O yüzden uzun bir strateji yapıp çözümleri zamana yaymalıyız.
Caddeler yılbaşı öncesi sönük
BAZILARI eleştiriyor. Ben ise ısrarla yazıyorum. Yeni yıl, yeni heyecanlar demek. Umut demek... En azından benim için öyle... Ve daha canlı caddeler, sokaklar görmek istiyorum. Cılız birkaç süsleme beni heyecanlandırmıyor. Kentlerimiz bir gelin, damat gibi süslenmeli... Ne dersiniz?
2020’de yapmamız gerekenler var
2019’u bitiriyoruz. Zor bir yıl oldu. Yine seçimler vardı. Bizde yerel seçimler genel seçim havasında götürüldüğü için meydanlar epey kalabalıktı.
Üstelik İstanbul seçimleri de yenilenince siyasetin dili daha da sertleşti.
Ben madalyonun hep öbür tarafına bakanlardanım.
Yani iflah olmaz iyimser halim yine diyor ki...
Ne kadar şikayet etsek de, ne kadar eksiklerini bulsak da; demokrasinin çarkları bir şekilde dönüyor.
Seçim yapabilmek, hem de bu kadar sık seçim yapabilmek kolay bir şey değil.
Sandık halkın iradesini ortaya koyuyor.
Bunu başaramayan, sandıktan istikrarı çıkaramayan çok sayıda ülke bulunuyor.
Ben bu demokrasi deneyimini önemsiyorum ve değerli buluyorum.
Elbette eleştirdiğim yönler de var.
Çünkü çok siyaset konuştuğumuz için toplumun değişimini sağlayacak asıl meselelere zaman kalmıyor.
2023’e kadar seçimsiz bir dönem var.
Dilerim bütün bu konuları konuşur, tartışır, çözümler buluruz.
Örneğin genç işsiz rakamları Avrupa’nın çok üzerinde...
Türkiye’nin mutlaka yeniden bir büyüme modeline ihtiyacı var.
Bütün sıkıntılara rağmen üreten, ihracat yapan bir sanayimiz var.
Türkiye’nin dijital dönüşümde alabileceği çok büyük bir mesafe var.
Bu fırsatı kaçırmamalıyız.
Bana göre terör kadar önemli bir mesele giderek artan şiddet olayları, özellikle kadın cinayetleri...
Adalet reformunu mutlaka 2020’de yapmalıyız.
Reform yapmamız gereken bir diğer alan da siyasi partiler yasasıdır.
Siyasette kalite, etik değerler gibi kavramları yeniden gündeme taşımalıyız. Gençlerin siyasete olan ilgisini artırmalıyız. Gerçek bir demokrasi istiyorsak; bu yasayı da güncellemeliyiz.
Elbette çok sayıda konumuz var.
Ama acil çözüm bekleyen bu başlıklar diye görüyorum.
Yağmura yağma mı diyeceğiz?
ÇOK sayıda fotoğraf, görüntü önümüze düştü. Sadece İzmir değil, birçok kentimiz yağmur sonrası felaketler yaşadı. Ama rüzgara esme mi diyeceğiz, yağmura yağma mı diyeceğiz? Lodos dün de kuvvetliydi, yarın da kuvvetli esecek. O zaman bazı önlemleri önceden almalıyız.
Mavişehir’i gördünüz. Ev fiyatlarının birkaç milyon olduğu bir yerde insanlar evlerinden çıkamadı, çocuklar okullarına gidemedi. Denize bu kadar bir yerin sular altında kalmasını anlamak mümkün değil.
“Bu kadar kıyıya bu kadar ev yapılır mı?” sorusu elbette doğru...
Ama buna cevap vermek için epeyce geç de kaldık.
Mavişehir tarafında arabayla bir yere gitmek zorlaştı.
Korkarım yakında yürüyecek yer bile bulamayacağız.
Antalya sporda fark yarattı
İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) danışma kurulunda kentin spor altyapısını masaya yatırdık. Bir de Antalya ile İzmir arasında bir karşılaştırma yapıldı. Gerçekten de Antalya son yıllarda birçok spor kulübü ağırlıyor.
Ben binli rakamlarda olduğunu biliyordum. Meğerse geçen yıl 3 bine yakın futbol kulübü Antalya’ya kampa gelmiş. Bu müthiş bir rakam...
Ve bu aylara yayılmış durumda... Çünkü bazı ligler erken başlıyor ve devre arası farklı dönemlere denk geliyor.
Bana göre bu konuda İzmir’i Antalya’yla karşılaştırmamak gerekir. Çünkü Antalya 600 binden fazla yatak kapasitesine sahip...
Dev tesisler ve iyi bir altyapı mevcut... Sadece futbol sahaları da yok; 20’ye yakın golf sahası var. Ve bunlar uluslararası standartlarda gözüküyor. Tenis, voleybol gibi futbol dışındaki birçok branşta da Antalya İzmir’den çok daha iyi durumda...
İzmir’de böyle bir yatak kapasitesi yok. Çeşme’de fiyatlar çok yüksek ve yeterince otel de yok.
O yüzden Antalya’yla ara epey açılmış durumda...
Ama İzmir’in bir termal avantajı var.
Örneğin Afyon son yıllarda birçok spor kulübünün kamp için tercih ettiği adreslerden biri oldu. İzmir bu avantajını kullanabilmeli.
Ezcümle...
İzmir kulüplerinin daha maç oynayacak statları bile yok. O yüzden uzun bir strateji yapıp çözümleri zamana yaymalıyız.
Caddeler yılbaşı öncesi sönük
BAZILARI eleştiriyor. Ben ise ısrarla yazıyorum. Yeni yıl, yeni heyecanlar demek. Umut demek... En azından benim için öyle... Ve daha canlı caddeler, sokaklar görmek istiyorum. Cılız birkaç süsleme beni heyecanlandırmıyor. Kentlerimiz bir gelin, damat gibi süslenmeli... Ne dersiniz?