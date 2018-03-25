Yerelde önemli uyarılar

Bu kadar çok AK Partili belediye başkanı olunca, Melih Gökçek’in istifasının ardından, ‘değişim devam edecek’ iddialarının Başkent siyasetine etkisi sert oldu.

Her biri Türkiye’nin pek çok kentinden fazla nüfusa sahip büyük ilçeler ve dış ilçelerin belediye başkanları bu iddialardan etkilendi. Özellikle istifa süreçlerinde başkanlarla ilgili AK Parti Genel Merkezi’ne -çoğu gerçeği yansıtmayan- dosyalar gönderildi, şikâyetler iletildi.

* * *

AK Parti Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda bu süreçten faydalanmak isteyenlere Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya önemli uyarılarda bulundu. Ankara’daki Meclis üyelerine, “Teşekkür alenidir, tenkit mahremdir” diyerek seslenen Kaya, “Eğer ilçe belediye başkanıyla ilgili bir sorun varsa bunu içerde çözün, anlaşamıyorsanız il teşkilatıyla çözün, her şeyi genel merkeze taşımayın” mesajı verdi.

* * *

AK Partili belediye başkanlarının başarılı olduğuna dikkat çeken Kaya, başkanlardan bu süreçte halka yakın olmalarını ve yanlış algılanacak işlerden uzak durmalarını istedi, başarılı olanlarla devam edeceklerini söyledi.

Başkanlığa ve Meclis üyeliğine aday olmak isteyenlere ise, “CV’nizi temizleyin. Herkesin referansı kendisi ve yaptıkları olacak” diyerek referans aramamalarını istedi.

* * *

Cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınacağı iddiaları yüzünden yerel siyasette bir süredir ‘yaprak kıpırdamıyordu.’ Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de pek çok üst düzey ismin “Seçim zamanında yapılacak” açıklamaları siyasi sürecin yerele döneceğine işaret. Seçimler zamanında yapılırsa yerel seçimin önemi daha da artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim dönemindeki miting performansına benzer bir havada ilçe kongrelerine katılması, Erol Kaya’nın sık sık başkanlarla ve meclis üyeleriyle yaptığı toplantılar, yerel seçimde bir yol kazası yaşamak istemediklerinin en büyük göstergesi.

Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya’nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ile Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Nazım Maviş katıldı.

OSMAN GÖKÇEK'İN ATO KARARI

ATO seçimleriyle ilgili hareketliliğin başladığına dair yazımın ardından bir önemli gelişme yaşandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran’la son seçimde çekişmeli bir yarışa giren Osman Gökçek’in yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

Gökçek, geçen hafta bazı ATO Meclis üyeleriyle bir toplantı yaptı.

Kendisine destekleri için teşekkür ettiği Meclis üyelerine, 14 Nisan’daki ATO seçimiyle ilgili kararını verdiğini belirterek aday olmayacağını açıkladı.

HAFTANIN GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN HABERLER

Hürriyet Ankara olarak geçen hafta da özel haberlerimizle kent gündemini belirledik.

* Ankara polisinin son bir yılda yaptığı denetimlerde bin 825’i ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 3 bin 812 silah ele geçirdiğine ilişkin özel ve dikkat çeken haberi Fevzi Kızılkoyun imzasıyla manşetimizden duyurduk.

* Editörümüz Fatih Tekeci, Bağlıca sakinlerinin dolmuş sıkıntısını Burada Okur Yazar köşesine taşıyarak vatandaşların taleplerini aktardı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından dış ilçelerde yapılan su indiriminin merkez ilçelerde de olup olmayacağı konusuna dikkat çekti.

* Büromuzun başarılı foto muhabirlerinden Mert Gökhan Koç, Ankare köşesinde Susam Sokağı’nın kahramanlarıyla buluşarak bir kuşağa nostalji yaşattı. Susam Sokağı’nın unutulmaz karakterleri Minik Kuş, Kırpık ve Hakan Abi’ye hayat veren isimler o günleri anlattı.

* Ankara Temsilcimiz Hande Fırat köşesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin mutfağının sırlarını Hürriyet Ankara okurlarıyla paylaştı.

* TOKİ Başkanı Ergün Turan’ı Ankara Temsilcimiz Hande Fırat ile birlikte büromuzda ağırladık. Turan’ın protokol yolu üzerinde inşa edilen ve yeni bir yaşam alanı oluşturacak olan Kuzeykent’e ilişkin değerlendirmeleri geçen hafta dikkat çeken haberler arasındaydı.

* Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şentepe’de yıllarca çözüm bekleyen televizyon vericilerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca Dikmen’de yapılacak yeni kuleye taşınmasını yerel yönetimler muhabirimiz Murat Yılmaz’a değerlendirdi.

* Milli Mücadele yıllarına tanıklık eden ve günümüzde atıl halde kalan tarihi Numune Çiftliği binasına ilişkin müze çağrısını da yine Murat Yılmaz’ın haberinden okuduk.

* Ankara toz taşınımı nedeniyle havadan yağan çamur sürpriziyle karşılaştı. Muhabirimiz Doğahan Giritlioğlu konuyu Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu’na sorarak Ankaralılar için önemli tavsiyeleri aktardı.

* YHT Garı ile Maltepe’yi birbirine bağlayan Anadolu Kapalı Çarşısı’ndaki esnafın sıkıntısını Mert Gökhan Koç’un özel haberiyle gündeme taşıdık.