Yerel iklim sertleşiyor

Malum kış geliyor, hatta bir kaç gün sonra takvim yapraklarında da resmi olarak başlayacak.
Belli ki sertleşen sadece iklim değil, siyaset arenası da olacak.
Ulusal ve uluslararası siyasette öne çıkan gündem maddelerinin yanı sıra yerelde de bir hareketlilik var.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında İstanbul ve Ankara belediyelerine yönelik eleştirileri aslında uzun süredir iktidar olan AK Parti’nin ilk kez yereldeki muhalefetini sertleştireceğinin en önemli işareti.
* * *
Erdoğan’ın eleştirilerinden birkaç gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi görüşülmüştü. Bu görüşmeler öncesi AK Parti Genel Merkezi’nde Ankara’daki AK Partili Meclis üyeleriyle bir toplantı yapılmış ve muhalefet stratejileri üzerine konuşulmuştu. Burada Mansur Yavaş yönetiminin istediği borçlanma yetkisi de masaya yatırılmış ve alınacak tavır belirlenmişti. Bu toplantıdan sonra Yavaş yönetiminin istediği borçlanma yetkisi verilmediği gibi AK Parti grubu 7 aylık dönemin en sert eleştirilerini sıralamıştı.
Önceki gün ise AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal yardım alan AK Parti üyesi bazı vatandaşların telefonla aranarak yardımın devam etmesi için partilerinden istifaya zorlandıkları iddiasını kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir, iddiaları iftira olarak niteledi, tartışma dün de devam etti.
* * *
“Peki bundan sonra ne olacak?” sorusuna gelince... Görünen o ki tıpkı ulusal siyasette olduğu gibi büyük şehirlerde de siyaseti atmosfer ısıtacak. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu zaten siyasi bir figüre dönüştü. Mansur Yavaş’ın CHP kimliği taşımaması ve üslubu; AK Parti ve MHP’nin -son zamanlardaki- ‘bir süre izleyelim’ stratejisi bugüne kadar Ankara’da siyasi krizlere yol açmamıştı. Ancak işler artık değişti.
* * *
Yavaş yönetimi, hem AK Parti’nin üst yönetiminin hem de yerel meclisin temsilcilerinin hedefinde. Mansur Yavaş ise her ne kadar kendisi konuşmasa da belediyeden yapılan resmi açıklamalar ve yakın çalışma arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarıyla sert karşılıklar veriyor.
* * *
Burada akla ikinci bir soru geliyor: “Bu gerilimin galibi kim olur?”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın algısı hâlen üst düzeyde. Bu zamana kadar kendisine yönelik sert eleştirilerin çoğu, ‘Daha seçileli ne kadar oldu’ zırhına çarptı. Eğer AK Parti hem üst düzey hem de yerel meclisteki temsilcileriyle ‘yaptırmamaya’ yönelik muhalefet sergilerse Yavaş’ın icraatları yetersiz olsa bile etkili olamaz.
AK Parti ve MHP’den oluşan muhalefet bloğu siyaseti yerelde tutar ve yapılamayanlar üzerinden giderse o zaman işler değişir. Sorunun yanıtını Yavaş’ın performansı ve tercihleri belirler.
NETFLIX TADINDA OLUR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin günler süren bütçe görüşmelerinin son gününde çok ilginç bir tartışma yaşandı. Uzun yılların tartışma konusu olan imar meselesi gündeme geldi. Fitili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ateşledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’i hedef aldı, “Eskiden imar konularında yapılanları da anlatalım mı?” diyerek “Geçmişi araştıralım” dedi. Beker, “Hodri meydan, altında sen kalırsın” yanıtını verdi. Mansur Yavaş, “Geçmiş araştırılsın, Ertan Bey önerge verelim” sözleriyle CHP’li Meclis Üyesi Ertan Işık’ı işaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, “Nereye gidilmesi gerekiyorsa, haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın. Gece çalmadık gündüz korkmayız” açıklamasını yaptı.
Malum, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis oturumları artık canlı yayınlanıyor. 9 Aralık’ta başlayacak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ‘Netflix’ dizileri tadında izlenecek gibi gözüküyor.
Yerel iklim sertleşiyor
Malum kış geliyor, hatta bir kaç gün sonra takvim yapraklarında da resmi olarak başlayacak.
Belli ki sertleşen sadece iklim değil, siyaset arenası da olacak.
Ulusal ve uluslararası siyasette öne çıkan gündem maddelerinin yanı sıra yerelde de bir hareketlilik var.
Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında İstanbul ve Ankara belediyelerine yönelik eleştirileri aslında uzun süredir iktidar olan AK Parti’nin ilk kez yereldeki muhalefetini sertleştireceğinin en önemli işareti.
* * *
Erdoğan’ın eleştirilerinden birkaç gün önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi görüşülmüştü. Bu görüşmeler öncesi AK Parti Genel Merkezi’nde Ankara’daki AK Partili Meclis üyeleriyle bir toplantı yapılmış ve muhalefet stratejileri üzerine konuşulmuştu. Burada Mansur Yavaş yönetiminin istediği borçlanma yetkisi de masaya yatırılmış ve alınacak tavır belirlenmişti. Bu toplantıdan sonra Yavaş yönetiminin istediği borçlanma yetkisi verilmediği gibi AK Parti grubu 7 aylık dönemin en sert eleştirilerini sıralamıştı.
Önceki gün ise AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal yardım alan AK Parti üyesi bazı vatandaşların telefonla aranarak yardımın devam etmesi için partilerinden istifaya zorlandıkları iddiasını kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir, iddiaları iftira olarak niteledi, tartışma dün de devam etti.
* * *
“Peki bundan sonra ne olacak?” sorusuna gelince... Görünen o ki tıpkı ulusal siyasette olduğu gibi büyük şehirlerde de siyaseti atmosfer ısıtacak. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu zaten siyasi bir figüre dönüştü. Mansur Yavaş’ın CHP kimliği taşımaması ve üslubu; AK Parti ve MHP’nin -son zamanlardaki- ‘bir süre izleyelim’ stratejisi bugüne kadar Ankara’da siyasi krizlere yol açmamıştı. Ancak işler artık değişti.
* * *
Yavaş yönetimi, hem AK Parti’nin üst yönetiminin hem de yerel meclisin temsilcilerinin hedefinde. Mansur Yavaş ise her ne kadar kendisi konuşmasa da belediyeden yapılan resmi açıklamalar ve yakın çalışma arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarıyla sert karşılıklar veriyor.
* * *
Burada akla ikinci bir soru geliyor: “Bu gerilimin galibi kim olur?”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın algısı hâlen üst düzeyde. Bu zamana kadar kendisine yönelik sert eleştirilerin çoğu, ‘Daha seçileli ne kadar oldu’ zırhına çarptı. Eğer AK Parti hem üst düzey hem de yerel meclisteki temsilcileriyle ‘yaptırmamaya’ yönelik muhalefet sergilerse Yavaş’ın icraatları yetersiz olsa bile etkili olamaz.
AK Parti ve MHP’den oluşan muhalefet bloğu siyaseti yerelde tutar ve yapılamayanlar üzerinden giderse o zaman işler değişir. Sorunun yanıtını Yavaş’ın performansı ve tercihleri belirler.
NETFLIX TADINDA OLUR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin günler süren bütçe görüşmelerinin son gününde çok ilginç bir tartışma yaşandı. Uzun yılların tartışma konusu olan imar meselesi gündeme geldi. Fitili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ateşledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker’i hedef aldı, “Eskiden imar konularında yapılanları da anlatalım mı?” diyerek “Geçmişi araştıralım” dedi. Beker, “Hodri meydan, altında sen kalırsın” yanıtını verdi. Mansur Yavaş, “Geçmiş araştırılsın, Ertan Bey önerge verelim” sözleriyle CHP’li Meclis Üyesi Ertan Işık’ı işaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, “Nereye gidilmesi gerekiyorsa, haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın. Gece çalmadık gündüz korkmayız” açıklamasını yaptı.
Malum, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis oturumları artık canlı yayınlanıyor. 9 Aralık’ta başlayacak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ‘Netflix’ dizileri tadında izlenecek gibi gözüküyor.