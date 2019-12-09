Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı trafiğe kapanıyor mu

1 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi Çankaya...
Hatta, Türkiye’nin 64 ilinden fazla insan yaşıyor. Gündüz nüfusuna gelince işler daha da değişiyor, 2 buçuk milyondan fazla insan gününü Çankaya’da geçiriyor.
Bütçesi 1 milyar liranın üzerinde.
Seçmen sayısı göz önüne alındığında “31 Mart seçimlerinin dönüm noktası” ifadesini rahatlıkla söyleyebiliriz.
25 yıl sonra el değiştiren Başkent’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 milyon 662 bin 183 oyun neredeyse 3’te birini Çankaya’dan almıştı.
* * *
Hâl böyle olunca, “Nasıl gidiyor?” diye sormak için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i aradım, bir öğle yemeğinde buluştuk.
* “Ankara siyasetinin klişesi Büyükşehir-Çankaya çekişmesi artık resmen sona erdi ve geride kalan 8 ayda Ankara’da ne değişti?” sorusuyla sohbetimiz başladı:
“Ankara’da çok şey değişti. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm Ankaralıların belediyesi olması gerekiyordu. Ama bildiğiniz gibi ‘oy almadığımız yere hizmet götürmeyiz’ mantığı egemendi. Bu anlamda Çankaya da mağdur olmuştu. Mansur başkanımızın gelmesiyle birlikte o özlemini duyduğumuz süreç başlamış oldu. Halkın parasının, halkın gerçek ihtiyaçlarına harcandığı, israfın önlendiği, uçuk kaçık projelerin artık olmadığı, ilçe belediyeleriyle Büyükşehir’in diyalog sağladığı bir dönem başladı.
İLK HEDEF KIZILAY
Çıkış noktamızda çöküntü alanı haline gelen Kızılay vardı. Kentlerin merkezinin en canlı yerler olması lazım. Bu nedenle Sakarya, Tuna ve akabinde Yüksel, Konur, Karanfil gibi yaya bölgelerini Büyükşehir Belediyesi ile beraber yeniledik. Öncelikle altyapıları yenilendi. 30 yıldır el değmeyen altyapı yenilendi. Ankara’nın merkezinde 30 yıldır sokak aydınlatması yoktu. Bütün bu bölgelerin yer altı çöp sistemlerini yaptık. Yeni ağaçlar diktik. Topyekun bir yenilenme ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bunun en önemli tarafı, buraları Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile el ele yaptı.
* * *
* “İstanbul ve Ankara’da başkanın ayrı, meclis çoğunluğunun farklı partilerden olduğu bir durum söz konusu. Bu durum Ankara’yı nasıl etkiliyor?” sorusunu şöyle yanıtladı Taşdelen:
Seçimin akabinde seçim psikolojisi dağılmadı. İstanbul seçimleri 2 ay devam etti. Bu nedenle seçim ortamı ilk 3-4 ay devam etmiş oldu. Parti refleksleri yumuşamadı. Ama şimdi siyasi parti aidiyetlerinden öte, herkesin Ankara’ya hizmet etmek için çalıştığı bir anlayışın egemen olmaya başladığı bir sürecin olmasını diliyorum. Büyükşehir ve ilçe bütçelerinde bu süreç başlamış oldu. Orada oy birliğiyle ilçeler geçti. Olması gereken bu. Seçimde siyaset olacak, eleştiri olacak, ama seçim bittikten sonra hepimizin Ankara’ya hizmet etmek gibi bir yükümlülüğü var. Ben AK Parti’den ve MHP’den seçilen arkadaşların da Ankara’ya hizmet noktasında geride durmayacağına inanıyorum. Ankara’nın yararına olan her projeye, her konuya destek vereceklerine inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü hep beraber hizmet ediyoruz. Büyükşehir Meclisi’nden bir karar çıktı ve Çankaya’da bir sorun çözüldü. Sorunun çözüldüğü mahalleye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP hep beraber gidelim. Kimse parti bencilliği içinde olmamalı.
BADEMLİDERE’YE 2’NCİ AOÇ GELİYOR
* Bu dönem içerisinde Çankaya’daki üç önemli projesini sordum Taşdelen’e. “Çankaya’ya değil, tüm Ankara’ya hizmet edecek” dediği 3 önemli projeyi şöyle sıraladı:
“Gece nüfusumuz, 940 bin. Gündüz nüfusumuz 2-2.5 milyon. Çankaya bütün Ankara’ya hizmet ediyor. Herkes eğlenmeye, sosyalleşmeye, dinlenmeye Çankaya’ya geliyor. Bundan dolayı önümüzdeki dönemin Çankaya açısından mottosu şu: ‘Öyle projeler yapacağız ki bütün Ankaralılar faydalanacak.’ Şu anda seçimde söz verdiğimiz; gençlik merkezi ve kütüphane projemiz devam ediyor. Biz oraya (Maltepe) AVM değil, Ankara’da olmayan bir gençlik merkezi ve kütüphane yapıyoruz. 7/24 açık olacak, metroya yakın. Bin kişilik kütüphanenin içinde tiyatro salonları da olacak. Türkiye’de olmayan en büyük gençlik merkezini yapıyoruz. Mülk değeri en az 90 milyon lira. Biz orayı satmadık böyle bir proje yaptık. Ücretsiz olarak hizmet verecek.
‘HAYVANAT BAHÇESİ DE OLACAK’
‘Bademlidere’ye ikinci bir Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kuracağız’ demiştik. Oraya harika bir park yapacağız. Bir kent parkı, Mansur Başkan’la konuştuk. Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapacağız. Şu anda Ankara’daki en büyük park alanı orası. Şimdi projelerini çalışıyoruz. Bu dönem içinde etap etap açacağız. Beton yok, büfe yok. Çocuklarımız kapandıktan sonra yıllardır hayvanat bahçesine gidemeden büyüdü. Halbuki Ankara’ya gelenler muhakkak giderdi, şimdi onu da bu projeye ekleyeceğiz. Çocuklarımız için bilim merkezi yapmak istiyoruz. Tam Çankaya-Mamak sınırı olduğu yer. Çankayalılar kadar Mamaklılar da faydalanacak.
‘ATO İLE BERABER YAPACAĞIZ’
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzesi’ni yapacağız. Bunu da ATO Başkanı Gürsel Baran ile konuştuk. ATO ile beraber yapmak istiyoruz. Anıtkabir’e gelen her yurttaşımız Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin herkes bu müzeye de gelecek. Bu müze görsel efektlerle klasik bir müze değil son derece modern bir müze olacak. Çankaya bu anlamda öncü olacak. Bu projeler bütün Ankara’ya hizmet edecek.
BAHÇELİEVLER VE TUNALI HİLMİ TRAFİĞE KAPATILACAK MI?
* Ve yıllardır bu köşeden dile getirdiğim ve yine Hürriyet Ankara’nın kentle ilgili ‘dertlendiği’ konuyla sohbetimiz sona erdi: “Trafiğe kapalı yaya yolları.” “Geçmişte de sohbet ettik. Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı Hilmi Caddesi’nin araç trafiğine kapatılmasına sıcak bakıyorsunuz. Hatta bazı girişimler de olmuş, ama sözde kalmıştı. Bu dönem hayata geçer mi?” diye sordum...
“Benim düşüncem şu. İlk etapta yapılabilecek iki yer var. Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapacağız bunu. Birincisi Bahçelievler 7. Cadde, diğeri de Tunalı. Tunalı’daki yer artık Tunalı Hilmi Caddesi mi olur, Bestekar Sokak mı olur? Bilmem. Bunları çalışıp aynı batıda olduğu gibi yaya bölgeleri yaratmamız lazım. Burada otopark, trafik akışı gibi konular Büyükşehir kontrolünde. Biz bugüne kadar hep bu konudaki isteğimizi dile getirdik. Esnaf arkadaşlarımız oralar yayalaştığında dükkânların değer kazandığını, cirolarının arttığını görecek. Ankara’nın buna ihtiyacı var. ‘AVM’lere sıkıştık kaldık’ şikâyetinin çözümü de bu.”
Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı trafiğe kapanıyor mu
1 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi Çankaya...
Hatta, Türkiye’nin 64 ilinden fazla insan yaşıyor. Gündüz nüfusuna gelince işler daha da değişiyor, 2 buçuk milyondan fazla insan gününü Çankaya’da geçiriyor.
Bütçesi 1 milyar liranın üzerinde.
Seçmen sayısı göz önüne alındığında “31 Mart seçimlerinin dönüm noktası” ifadesini rahatlıkla söyleyebiliriz.
25 yıl sonra el değiştiren Başkent’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 1 milyon 662 bin 183 oyun neredeyse 3’te birini Çankaya’dan almıştı.
* * *
Hâl böyle olunca, “Nasıl gidiyor?” diye sormak için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i aradım, bir öğle yemeğinde buluştuk.
* “Ankara siyasetinin klişesi Büyükşehir-Çankaya çekişmesi artık resmen sona erdi ve geride kalan 8 ayda Ankara’da ne değişti?” sorusuyla sohbetimiz başladı:
“Ankara’da çok şey değişti. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm Ankaralıların belediyesi olması gerekiyordu. Ama bildiğiniz gibi ‘oy almadığımız yere hizmet götürmeyiz’ mantığı egemendi. Bu anlamda Çankaya da mağdur olmuştu. Mansur başkanımızın gelmesiyle birlikte o özlemini duyduğumuz süreç başlamış oldu. Halkın parasının, halkın gerçek ihtiyaçlarına harcandığı, israfın önlendiği, uçuk kaçık projelerin artık olmadığı, ilçe belediyeleriyle Büyükşehir’in diyalog sağladığı bir dönem başladı.
İLK HEDEF KIZILAY
Çıkış noktamızda çöküntü alanı haline gelen Kızılay vardı. Kentlerin merkezinin en canlı yerler olması lazım. Bu nedenle Sakarya, Tuna ve akabinde Yüksel, Konur, Karanfil gibi yaya bölgelerini Büyükşehir Belediyesi ile beraber yeniledik. Öncelikle altyapıları yenilendi. 30 yıldır el değmeyen altyapı yenilendi. Ankara’nın merkezinde 30 yıldır sokak aydınlatması yoktu. Bütün bu bölgelerin yer altı çöp sistemlerini yaptık. Yeni ağaçlar diktik. Topyekun bir yenilenme ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bunun en önemli tarafı, buraları Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile el ele yaptı.
* * *
* “İstanbul ve Ankara’da başkanın ayrı, meclis çoğunluğunun farklı partilerden olduğu bir durum söz konusu. Bu durum Ankara’yı nasıl etkiliyor?” sorusunu şöyle yanıtladı Taşdelen:
Seçimin akabinde seçim psikolojisi dağılmadı. İstanbul seçimleri 2 ay devam etti. Bu nedenle seçim ortamı ilk 3-4 ay devam etmiş oldu. Parti refleksleri yumuşamadı. Ama şimdi siyasi parti aidiyetlerinden öte, herkesin Ankara’ya hizmet etmek için çalıştığı bir anlayışın egemen olmaya başladığı bir sürecin olmasını diliyorum. Büyükşehir ve ilçe bütçelerinde bu süreç başlamış oldu. Orada oy birliğiyle ilçeler geçti. Olması gereken bu. Seçimde siyaset olacak, eleştiri olacak, ama seçim bittikten sonra hepimizin Ankara’ya hizmet etmek gibi bir yükümlülüğü var. Ben AK Parti’den ve MHP’den seçilen arkadaşların da Ankara’ya hizmet noktasında geride durmayacağına inanıyorum. Ankara’nın yararına olan her projeye, her konuya destek vereceklerine inanıyorum, inanmak istiyorum. Çünkü hep beraber hizmet ediyoruz. Büyükşehir Meclisi’nden bir karar çıktı ve Çankaya’da bir sorun çözüldü. Sorunun çözüldüğü mahalleye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP hep beraber gidelim. Kimse parti bencilliği içinde olmamalı.
BADEMLİDERE’YE 2’NCİ AOÇ GELİYOR
* Bu dönem içerisinde Çankaya’daki üç önemli projesini sordum Taşdelen’e. “Çankaya’ya değil, tüm Ankara’ya hizmet edecek” dediği 3 önemli projeyi şöyle sıraladı:
“Gece nüfusumuz, 940 bin. Gündüz nüfusumuz 2-2.5 milyon. Çankaya bütün Ankara’ya hizmet ediyor. Herkes eğlenmeye, sosyalleşmeye, dinlenmeye Çankaya’ya geliyor. Bundan dolayı önümüzdeki dönemin Çankaya açısından mottosu şu: ‘Öyle projeler yapacağız ki bütün Ankaralılar faydalanacak.’ Şu anda seçimde söz verdiğimiz; gençlik merkezi ve kütüphane projemiz devam ediyor. Biz oraya (Maltepe) AVM değil, Ankara’da olmayan bir gençlik merkezi ve kütüphane yapıyoruz. 7/24 açık olacak, metroya yakın. Bin kişilik kütüphanenin içinde tiyatro salonları da olacak. Türkiye’de olmayan en büyük gençlik merkezini yapıyoruz. Mülk değeri en az 90 milyon lira. Biz orayı satmadık böyle bir proje yaptık. Ücretsiz olarak hizmet verecek.
‘HAYVANAT BAHÇESİ DE OLACAK’
‘Bademlidere’ye ikinci bir Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kuracağız’ demiştik. Oraya harika bir park yapacağız. Bir kent parkı, Mansur Başkan’la konuştuk. Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapacağız. Şu anda Ankara’daki en büyük park alanı orası. Şimdi projelerini çalışıyoruz. Bu dönem içinde etap etap açacağız. Beton yok, büfe yok. Çocuklarımız kapandıktan sonra yıllardır hayvanat bahçesine gidemeden büyüdü. Halbuki Ankara’ya gelenler muhakkak giderdi, şimdi onu da bu projeye ekleyeceğiz. Çocuklarımız için bilim merkezi yapmak istiyoruz. Tam Çankaya-Mamak sınırı olduğu yer. Çankayalılar kadar Mamaklılar da faydalanacak.
‘ATO İLE BERABER YAPACAĞIZ’
Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzesi’ni yapacağız. Bunu da ATO Başkanı Gürsel Baran ile konuştuk. ATO ile beraber yapmak istiyoruz. Anıtkabir’e gelen her yurttaşımız Türkiye’nin neresinden gelirse gelsin herkes bu müzeye de gelecek. Bu müze görsel efektlerle klasik bir müze değil son derece modern bir müze olacak. Çankaya bu anlamda öncü olacak. Bu projeler bütün Ankara’ya hizmet edecek.
BAHÇELİEVLER VE TUNALI HİLMİ TRAFİĞE KAPATILACAK MI?
* Ve yıllardır bu köşeden dile getirdiğim ve yine Hürriyet Ankara’nın kentle ilgili ‘dertlendiği’ konuyla sohbetimiz sona erdi: “Trafiğe kapalı yaya yolları.” “Geçmişte de sohbet ettik. Bahçelievler 7. Cadde ve Tunalı Hilmi Caddesi’nin araç trafiğine kapatılmasına sıcak bakıyorsunuz. Hatta bazı girişimler de olmuş, ama sözde kalmıştı. Bu dönem hayata geçer mi?” diye sordum...
“Benim düşüncem şu. İlk etapta yapılabilecek iki yer var. Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapacağız bunu. Birincisi Bahçelievler 7. Cadde, diğeri de Tunalı. Tunalı’daki yer artık Tunalı Hilmi Caddesi mi olur, Bestekar Sokak mı olur? Bilmem. Bunları çalışıp aynı batıda olduğu gibi yaya bölgeleri yaratmamız lazım. Burada otopark, trafik akışı gibi konular Büyükşehir kontrolünde. Biz bugüne kadar hep bu konudaki isteğimizi dile getirdik. Esnaf arkadaşlarımız oralar yayalaştığında dükkânların değer kazandığını, cirolarının arttığını görecek. Ankara’nın buna ihtiyacı var. ‘AVM’lere sıkıştık kaldık’ şikâyetinin çözümü de bu.”