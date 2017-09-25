Yaşamkent ihtilafında Alper Taşdelen’den referandum teklifi

2014’teki yerel seçim öncesi başkentte yapılan sınır düzenlemeleri çok tartışılmıştı. Bu değişiklikten en çok etkilenen kuşkusuz Yenimahalle Belediyesi olmuştu.

Çayyolu, Ümitköy ve Yaşamkent’i kapsayan kentin hızla gelişen bölgelerinin büyük bölümü Çankaya’ya, bir bölümü de Etimesgut’a bağlanmıştı.

Eskişehir Yolu ve Çevre Yolu Çankaya-Etimesgut sınırını belirlemiş, ‘Bu hattın iç kısmı Çankaya’ya, dış kısmı Etimesgut’a ait’ denmişti.

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Bu düzenleme arasında Yaşamkent’in içinde, Eskişehir Yolu’na ve Çevre Yolu yoncasına bakan kısmı Çankaya ve Etimesgut arasında ihtilafa dönüştü.

16 imar adası ve 21 imar parselinin bulunduğu 8 bin civarı nüfusu olan bölge önce Çankaya sınırlarında kabul edildi, Etimesgut’un başvurusu üzerine yeniden bu ilçenin sınırlarında sayıldı, Çankaya kendi sınırlarında kabul ettiği bölgenin yeniden ilçeye bağlanabilmesi için dava açtı.

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Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen semt sakinlerinden çok sayıda talep ve şikâyet aldıklarını belirterek, “Bir teklifim olacak” diyerek söze başladı:

“Yaşamkent’in içindeki bu alanla ilgili konu Mehmet Kılıçlar’ın Vali olduğu dönemde gündeme gelmişti. O dönem yapılan değerlendirmede bölge Çankaya sınırlarında denmişti. Vali Ercan Topaca döneminde Etimesgut Belediyesi, eski köy tapularını göstererek yeniden talepte bulundu ve oraya bağlandı. Biz de dava açtık.

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Bölge, Çevre Yolu’nun Yaşamkent tarafında, yani içinde. Çizilen ilçe sınırlarında bizim alanda kalıyor. 50 yıl önceki köy tapularında Yapracık’a ait olması, bugün Çevre Yolu’nu atlayarak Etimesgut’a bağlanması için geçerli bir neden olamaz. Belediyelerin hizmet sınırları belirli ve ayırıcı olmak zorundadır.

Etimesgut Belediyesi çöpü almaya gelirken bile Çankaya sınırlarını kullanıyor. Ben Enver Bey’le de konuştum ama o bu konuda ısrarcı. Bölge, bağlı bulunduğu Yapracık’a 14 kilometre uzakta, Çankaya’daki muhtarlık 500 metre mesafede. Vatandaşa mahkeme kararı ya da tebligat geldiğinde zulüm çekiyor. Emlak vergisini yatıranların bir kısmı Çankaya’ya bir kısmı Etimesgut’a yatırıyor. Tam bir karmaşa ve olan vatandaşa oluyor.

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Bize bölge halkından çok sayıda şikâyet geliyor. Etimesgut Belediye Başkanımız Enver Demirel’le birlikte bir referandum yapalım. Valilik’ten, belediyelerden, STK’lardan gözetmenler olsun. Bir hafta sonu 2 saat içerisinde bu karışıklığa son verelim. Vatandaş Çankaya’ya mı, Etimesgut’a mı bağlanmak istiyor kendisi karar versin.”

ATO’DAKİ SON FISILTILAR





Ankara Ticaret Odası seçimleri memleket meselesine dönüştü.

Önce KHK çıktı ve son iki yılda kurulan şirketlerin seçimde oy kullanmasının önüne geçildi.

Ardından Kasım ayında yapılacak seçimler 6 ay ertelendi.

Bu gelişmeler, son seçimde çetin bir yarışa giren seçimin galibi ATO Başkanı Gürsel Baran ile Osman Gökçek cephelerinde farklı algılandı.

Başkan Baran verdiği demeçlerde temkinli davrandı, ertelemenin stres yaratacağını ifade etti. Ama Baran’ın yakın çevresinde bu durum pozitif algılandı, Osman Gökçek’in adaylıktan çekilmesine neden olacak bir düzenleme olarak yorumlandı.

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Osman Gökçek ise kendisine karşı olduğu iddia edilen bu iki düzenlemeyle ilgili sessizliğini koruyor. Yakın çevresi ise durumu, “Karşı taraf seçimi kaybetmekten korkuyor, esnaf nezdinde bu düzenleme Osman Gökçek’in mağdur olacağı bir yöne gidiyor” noktasında.

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Bugün için yarıştan çekilen yok. Her ne kadar önce ATO seçimleri ertelense de dün itibarıyla Türkiye’deki tüm oda seçimleri ertelendi ve yeni bir durum gelişti. ATO’da daha neler olacak, bekleyip göreceğiz...