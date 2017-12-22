Tuna ile Gökçek’in Mogan buluşması

Ya da.

Tuna’nın emsal artışlarıyla ilgili açıklamaları, geçmişe atıfları...

Hafriyat ve otoparklarla ilgili ‘yeni düzenleme’ sinyalleri...

Fıskiyenin kaldırılması, dinozorun taşınması, gece ulaşımının başlaması ve tabi ki görevden alınan bürokratlar.

Tüm bunlar, akıllara şu soruyu getiriyor:

Melih Gökçek’i nasıl etkiliyor, ne düşünüyor?

* * *

Yılmaz’ın acı gününde bunlar gündeme gelecek değil elbet. Ancak, edindiğim bilgilere göre Tuna ile Gökçek 14 Aralık’ta görüşmüşler.

Görüşme, Mogan’daki Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesiste gerçekleşmiş.

Her ne kadar iddia boyutunda olsa da Gökçek, yukarıda sıraladığım Tuna’nın açıklamaları ve uygulamalarından bazılarına kırıldığını ifade etmiş. Tuna da yönetim anlayışı ve istişareler sonucu bu kararların alındığını söylemiş.

Elbette bunlar iddia.

Hem Gökçek hem de Tuna görüşmeyle ilgili açıklama yapmak isterse hakları baki...

ASKİ’ye İKİ SORU

ASKİ’nin yeni Genel Müdürü Cumali Kınacı şöyle diyor:

* 2018’de Gerede Su Temini Projesi’ni devreye alacağız.

* Şiddetli kurak dönemler hariç Kızılırmak’tan su alımını sonlandıracağız.

* Kesikköprü’den(Kızılırmak) su alsak bile özel arıtarak musluktan içilebilir duruma getireceğiz.

Çok değil geçen ağustos ayında Melih Gökçek Twitter’dan, “Ankara’da barajlar alarm verdiği için biz aylardır Kızılırmak’tan su veriyoruz” demişti.

Şimdi cevap bekleyen iki soru var:

1- Ankara Ağustos’tan beri istenen yağışı almadı. Barajlardaki su seviyesi düşük. Kızılırmak’tan su almadan yeterli su verilebiliyor mu? Eğer verilebiliyorsa bu yıl içerisinde neden Kızılırmak’tan su verildi?

2- ‘Özel arıtılarak musluktan içirilebilir duruma getireceğiz’ denilen Kızılırmak suyu için şu anki arıtma yetersiz mi?

BÜYÜKŞEHİR'DE ÜÇ MÜSTEŞAR

Büyükşehir’deki görev değişiklikleri herkesin ilgi odağı. Türkiye ilk olarak www.hurriyet.com.tr’den bu değişiklikleri okuyor. Son olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cumali Kınacı’nın ASKİ Genel Müdürlüğü’ne getirildiğini de internet sitemizden duyurduk.

Kınacı’yla birlikte Büyükşehir’deki müsteşarlık geçmişi olan bürokrat sayısı üçe çıkmış oldu.

Genel Sekreter Asım Balcı MEB’de müsteşar yardımcısı, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Büyükşehir’deki görevden almalar devam edecek mi sorusuna gelince...

Belediye şirketlerde ve daire başkanlıklarında yakın zamanda dikkat çekici görevden alınmalar yaşanacağı kulağıma gelenler arasında. Bazı belediye şirketlerinin kapatılması veya birleştirilmesi de düşünülüyor.

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