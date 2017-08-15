Topel bu kez aday olur mu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili Cengiz Topel Yıldırım’ın isminin geçtiğini, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da adının kulislere yansıdığını haberinde aktardı Başaran.

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Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde yerel seçimlere henüz 19 ay var.

Adayların 6 ay önceden açıklanmasına bile ‘erken’ gözüyle bakıldığı düşünüldüğünde, daha köprünün altından çok su geçer.

Çok kişinin adı adaylık için geçer, çoğu kişi başka amaçlarla kendinden aday diye bahsedilmesini ister.

Başaran’ın haberindeki iki ismin de Büyükşehir adaylığı için isminin anılması kent siyasetini takip edenlere garip gelmemiştir.

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Cengiz Topel Yıldırım’la başlayalım. 2014 seçimlerinde Mansur Yavaş’ın adaylığı olmasaydı, Yıldırım yüksek ihtimalle CHP’nin Büyükşehir adayıydı. O dönem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir kaç kez bir araya gelmesi de adaylıkla ilgiliydi. Yavaş’ın adaylığı sonrası Topel’e Başkent’in ilçelerinden adaylık teklifi de gelmişti. (Yenimahalle’de Yaşar’ın adaylığı kesinleşmekle birlikte, Etimesgut ve Mamak’ta ön seçim kararı alınmıştı. Topel’in alternatifleri arasında Çankaya, Mamak gibi ilçeler bulunuyordu.) O dönem için siyasetle yeni tanışan Topel davet doğrultusunda gündeme aldığı Büyükşehir dışındaki bir teklifi kabul etmemişti.

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O gün için Ankaragücü başkanlığında sevilen, yetiştiği çevre itibariyle sağ kesime de uzanabilecek bir isimdi Topel. Bugün ise Kılıçdaroğlu tarafından parti meclisine aday gösterilmiş, sonrasında Başdanışmanlığa atanmış bir isim. 2014’te CHP’yle organik bağı yokken, 2019’u partinin içinde üst düzey bir görevle karşılıyor.

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Topel cephesinden edindiğim izlenim 2019’da uygun şartlar oluşursa, bir güçbirliği çerçevesinde Büyükşehir adaylığına hazırlanacağı yönünde; isminin adaylık için birlikte geçtiği Fethi Yaşar’la ise rakip değil ekip olacağı şeklinde.

BUGÜN İÇİN YENİMAHALLE

Adaylık için potansiyel isimden biri Fethi Yaşar, diğeri Alper Taşdelen. Yaşar’ın Yenimahalle’de ikinci dönemi. Partisinin genel seçimde aldığı oyun yüzde 15 üzerinde oyu var. CHP’nin uzanmakta güçlük çektiği kesimlerle ilişkisi kuvvetli. “Yaşar olmazsa Yenimahalle kazanılmaz” algısı parti içinde ve dışında hakim. Büyükşehir’e adaylığı için ismi 2014’te de geçse de Yaşar’ın konuyla ilgili hiç bir açıklaması olmamıştı. Bugüne kadar bu tavrında bir değişiklik olmadı. Bugün için Yenimahalle’de bir dönem daha adaylığı sürpriz olmaz, ama siyasette 24 saatin bile uzun olduğu düşünüldüğünde önümüzdeki günlerin neler göstereceği belli de olmaz.

2014’te bol aday adaylı bir sürecin galibi Alper Taşdelen olmuştu. ‘CHP’nin Kalesi’nden Büyükşehir yolu bugüne kadar açılmadı. Hatta uzun süredir Çankaya’dan iki dönem başkanlık yapan bile çıkmadı. Taşdelen’in de Büyükşehir’den ziyade siyasi hedefinde Çankaya’da bir dönem daha başkanlık yapmak olduğu kulislerde konuşulanlar arasında.