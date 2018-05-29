Şehir Parkı bu kez olacak gibi

“Ankara’da Türkiye Uygarlıklar Müzesi adıyla, ülkemizin her köşesinden eserlerin yer alacağı dev bir külliye kuracağız. Hipodromun olduğu alan. Dijital kültür arşivi oluşturuyoruz.”

Erdoğan’ın açıkladığı projeler arasında Başkent’in en büyük eksiklerinden biri olan şehir parkı da yer alıyor.

‘Millet Bahçesi’ olarak adlandırılan yeşil alanların Ankara’da yapılacak olanı için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanını işaret etti Erdoğan...

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Hürriyet Ankara’nın yıllardır gündemde tuttuğu konuların başında AKM alanının bakımsızlığı ve işlevsizliği geliyor. Kentin göbeğinde bu kıymetli alan hemşehri derneklerinin etkinliklerine ev sahipliğinin ötesinde kullanılamıyor.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Hipodrom ile AKM alanını kapsayan ‘Millet Bahçesi’ projesinin detaylarını araştırdım. Hayata geçirilmesi halinde Ankara’nın çehresini değiştirecek, kent merkezini yeniden cazip hale getirecek projenin ayrıntıları şöyle:



1 MİLYON 700 KARELİK PARK

“Bir ucu batı tarafında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün önünden Konya Yolu sınır alarak başlayan park; Hipodrom, AKM, 19 Mayıs Stadyumu, Ankara Spor Salonu, Gençlik Parkı, Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası ve Adliye’yi kapsayacak. Doğuda Sıhhiye Meydanı’na kadar, kuzeyde de birinci ve ikinci Meclis’i ve Ankara Palas’ı içine alacak şekilde Ulus meydanına kadar uzanacak. 1 milyon 700 bin metrekare alana sahip bir şehir parkı olacak.”

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Projenin yenilenecek 19 Mayıs Stadyumu’nu, Ankara Spor Salonu ve Gençlik Parkı’nı da içine alması için Kazım Karabekir Caddesi’nin yer altına alınması gerekiyor. Bu biraz daha uzun vadeli bir proje olsa da tamamlandığında kent merkezinin yayalaşması sağlanacak, yaya ve bisiklet yolları yapılabilecek.

Ankara Çayı’nın ıslahı ve derelerin açılması da düşünülenler arasında.

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Son olarak projenin ilk etabına yeniden dönecek olursak... Ankara’nın merkezine AKM alanına yapılacak şehir parkı ve müzeler projesi 2019’daki yerel seçim öncesi AK Parti’nin ‘çılgın projesi’ olacak gibi gözüküyor.

NOT: Bir öneri de benden olsun. New York’taki Central Park, Londra’daki Hyde Park, Madrid’deki Buen Retiro Park, Amsterdam’daki Vondel Park -örnekleri çoğaltmak mümkün- gibi betonun değil yeşilin hakim olduğu, içine girildiğinde kentten uzaklaşma hissi verecek bir planlama yapılmalı. Aksi takdirde Gençlik Parkı örneğinde olduğu gibi yenilense de geçmişini arayan bir projeye dönüşme riski taşıması kaçınılmaz olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE SAHA HAREKETLİ

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Ankara’da saha ısınmaya başladı.

Ramazan ayının etkisiyle gündüz saatlerinde yaşanan sakinlik akşam saatlerinde özellikle de iftar sonrası yerini yoğun siyasi temaslara bırakıyor.

Geçmiş seçimlerde 2 bölgeyle seçime giren Başkent, bu kez 3 bölgeye ayrılmış durumda.

Ankara’da ilk sıralarda partilerin vitrin isimlerinin yer alma geleneği bu seçimde de bozulmadı. Saha hareketliliğinin en yoğun olacağı bölge ise 3. bölge olacak gibi duruyor.

AK Parti’de Asuman Erdoğan, Barış Aydın; MHP’de Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, Fatih Çetinkaya, 4 milletvekili çıkarma hedefinde olan CHP’de 4. sıra adayı olan Ali Başkaraağaç çalışmalarıyla 24 Haziran’a yerel seçim atmosferi kazandırmaya aday isimler arasında.

Ankara’da bölgelere göre milletvekili dağılımı şöyle:

* 13 milletvekili çıkaran 1. bölgedeki ilçeler: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

* 11 milletvekili çıkaran 2. bölgedeki ilçeler: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

* 12 milletvekili çıkaran 3. bölgedeki ilçeler: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle