O isimlerin performansı Büyükşehir seçiminin kaderini belirleyecek

Yeni yılla beraber Türkiye’de en önemli gündem yerel seçim olacak.
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer metropollerdeki ittifakların yarışı merakla bekleniyor.
Pek çok araştırma şirketinin de, siyasetin de üzerinde birleştiği konu Ankara’daki seçim rekabeti.
Elbette liderlerin, partilerin, adayların performanslarının belirleyici olacağı bir seçim.
Ancak ilçe adaylarını da boş geçmemek gerekli.
Özellikle de seçimin çekişmeli geçeceği Ankara’da partilerin ilçe adaylarının performansı, ilçelerinde atacağı farklar ve bu farkların Büyükşehir’e yansıması seçimin kaderini etkileyecek.
CHP, yönettiği Çankaya ve Yenimahalle’nin yanı sıra AK Parti’de olan Mamak’ın adayını da açıkladı. İYİ Parti’yle ittifakın ardından ilçelerde nasıl bir paylaşım olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
* * *
AK Parti-MHP ittifakının Başkent ayağında ise Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki’nin ardından ilçe adayları dün açıklandı. Türkiye genelinde Büyükşehir adaylarının açıklanma törenlerinde olduğu gibi Ankara ilçe adaylarının isimleri de resmi açıklamadan önce internete sızdı/sızdırıldı.
Ankara seçiminde AK Parti adına ‘kilit’ ilçe adaylarını değerlendirerek başlayalım.
Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Siyaset tarihine geçecek bir tercih. 10 yıl önce partisinden ayrıldı, geçen seçim rakip oldu, şimdi yeniden AK Parti’nin adayı oldu. Son olarak katıldığı bir nikahta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘Keçiören’de yüzde 70 bekliyorum’ diyerek Altınok’a hedef koyduğu kulağıma gelenler arasında. 2014 seçiminde ‘Keçiören’de fark 50 binin üzerinde olursa Melih Gökçek, altında kalırsa Mansur Yavaş kazanır’ yorumunu yapmıştım. Keçiören’de fark 80 bin olurken, seçimi Gökçek 30 bin farkla kazanmıştı. Her seçimin değişkenleri farklı olsa da bu istatistik bile Keçiören’in önemini ortaya koymaya yetiyor.
Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse: Kulislerde en çok isim dillendirilen ilçe Mamak’tı. Öyle ki ‘Mustafa Tuna aday gösterilecek’ bile yazıldı. Mevcut Başkan Mesut Akgül ilçede sevilen bir isim. Akgül’ün yanı sıra İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer için de sık sık ‘aday gösterilecek’ denildi. İpi göğüsleyen Murat Köse oldu. Köse bugün aday gösterilmese de bu köşede kendisine, ‘Sahada en çok çalışan aday adayı’ olarak yer bulacaktı. Büyükşehir’de Meclis üyeliği yapmış, milletvekili adayı da olan deneyimli bir isim. 31 Mart seçiminin kritik ilçelerinden olan Mamak’taki performansı Büyükşehir seçimine doğrudan tesir edecek.
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki: 2009, 2014 seçimlerinde ismi Büyükşehir için geçmişti. Gökçek’in istifa sürecinde de sıkça adaylığı dillendirilmişti. Altındağ’da başarılı 3 dönemi geride bıraktı. Şimdi CHP’nin en başarılı belediye başkanlarından Fethi Yaşar’ın karşısında. Son seçimde Yüzde 50’yi geçen Yaşar’ın karşısında seçimi kazanması siyasi hayatının dönüm noktası olur.
Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı: Müsteşar yardımcılığı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği şimdi de Altındağ Belediye Başkan adaylığı. Bürokraside geçen yaşamında şimdi siyaset sahnesi açılıyor. Seçimi kazanıp kazanmamasından ziyade yüzde 60’ın üzerinde oy alan Veysel Tiryaki’yi yakalaması hedef olacak. Burada alacağı/alamayacağı oy Büyükşehir seçimini etkileyecek.
Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen: Sürecin başından beri ‘AK Parti Çankaya’ya kadın aday arıyor’ cümlesi dile getiriliyordu. Cumhur İttifakı’nın Ankara’daki 2 kadın adayından biri Amber Türkmen oldu. Ankara doğumlu, Bilkent mezunu, TRT sanatçısı, TRT’de üst düzey yöneticilik yapmış bir isim. CHP’nin Büyükşehir seçiminde de oy deposu olan, en fazla seçmenin bulunduğu Çankaya’da makasın çok fazla açılmamasını sağlaması diğer metropollerde seçimin kazanılmasından daha önemli olabilir.
GÖLBAŞI DİPLOMASİSİNDE KAZANAN MHP OLDU
Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut ve Polatlı’da seçmenin karşısında MHP’li mevcut başkanlar Enver Demirel ve Mürsel Yıldızkaya’yla çıkılacak.
Demirel; 4. kez Etimesgut koltuğuna talip, çok tecrübeli ve siyaseti iyi bilen bir isim. Her ne kadar AK Parti’de bir kesimin tepkisini çekse de ‘işaretleri doğru takip ederek’ bu süreci lehine çevirme kabiliyetine sahip bir aday.
Metropol ilçeler arasında ‘Aday hangi partiden olacak?’ sorusunun en çok sorulduğu ilçe Gölbaşı’ydı. Bu köşeden 25 Kasım’da ön plandaki ismin Ramazan Şimşek olduğunu duyurmuştum. Gölbaşı’nda ibre bir MHP’ye, bir AK Parti’ye döndü ve sonuçta Gölbaşı diplomasisinin kazananı MHP oldu.
Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili olan Ramazan Şimşek, yerel siyasetin en aktif isimlerindendi. Kent sorunlarını gündeme getirdi, yerellikten uzaklaşmadı ve Gölbaşı adayı oldu. AK Parti’de ilçe başkanlığı yapmış olması ‘ittifak adayı’ kimliği açısından avantaj.
O isimlerin performansı Büyükşehir seçiminin kaderini belirleyecek
Yeni yılla beraber Türkiye’de en önemli gündem yerel seçim olacak.
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer metropollerdeki ittifakların yarışı merakla bekleniyor.
Pek çok araştırma şirketinin de, siyasetin de üzerinde birleştiği konu Ankara’daki seçim rekabeti.
Elbette liderlerin, partilerin, adayların performanslarının belirleyici olacağı bir seçim.
Ancak ilçe adaylarını da boş geçmemek gerekli.
Özellikle de seçimin çekişmeli geçeceği Ankara’da partilerin ilçe adaylarının performansı, ilçelerinde atacağı farklar ve bu farkların Büyükşehir’e yansıması seçimin kaderini etkileyecek.
CHP, yönettiği Çankaya ve Yenimahalle’nin yanı sıra AK Parti’de olan Mamak’ın adayını da açıkladı. İYİ Parti’yle ittifakın ardından ilçelerde nasıl bir paylaşım olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
* * *
AK Parti-MHP ittifakının Başkent ayağında ise Büyükşehir adayı Mehmet Özhaseki’nin ardından ilçe adayları dün açıklandı. Türkiye genelinde Büyükşehir adaylarının açıklanma törenlerinde olduğu gibi Ankara ilçe adaylarının isimleri de resmi açıklamadan önce internete sızdı/sızdırıldı.
Ankara seçiminde AK Parti adına ‘kilit’ ilçe adaylarını değerlendirerek başlayalım.
Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Siyaset tarihine geçecek bir tercih. 10 yıl önce partisinden ayrıldı, geçen seçim rakip oldu, şimdi yeniden AK Parti’nin adayı oldu. Son olarak katıldığı bir nikahta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ‘Keçiören’de yüzde 70 bekliyorum’ diyerek Altınok’a hedef koyduğu kulağıma gelenler arasında. 2014 seçiminde ‘Keçiören’de fark 50 binin üzerinde olursa Melih Gökçek, altında kalırsa Mansur Yavaş kazanır’ yorumunu yapmıştım. Keçiören’de fark 80 bin olurken, seçimi Gökçek 30 bin farkla kazanmıştı. Her seçimin değişkenleri farklı olsa da bu istatistik bile Keçiören’in önemini ortaya koymaya yetiyor.
Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse: Kulislerde en çok isim dillendirilen ilçe Mamak’tı. Öyle ki ‘Mustafa Tuna aday gösterilecek’ bile yazıldı. Mevcut Başkan Mesut Akgül ilçede sevilen bir isim. Akgül’ün yanı sıra İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer için de sık sık ‘aday gösterilecek’ denildi. İpi göğüsleyen Murat Köse oldu. Köse bugün aday gösterilmese de bu köşede kendisine, ‘Sahada en çok çalışan aday adayı’ olarak yer bulacaktı. Büyükşehir’de Meclis üyeliği yapmış, milletvekili adayı da olan deneyimli bir isim. 31 Mart seçiminin kritik ilçelerinden olan Mamak’taki performansı Büyükşehir seçimine doğrudan tesir edecek.
Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki: 2009, 2014 seçimlerinde ismi Büyükşehir için geçmişti. Gökçek’in istifa sürecinde de sıkça adaylığı dillendirilmişti. Altındağ’da başarılı 3 dönemi geride bıraktı. Şimdi CHP’nin en başarılı belediye başkanlarından Fethi Yaşar’ın karşısında. Son seçimde Yüzde 50’yi geçen Yaşar’ın karşısında seçimi kazanması siyasi hayatının dönüm noktası olur.
Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı: Müsteşar yardımcılığı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği şimdi de Altındağ Belediye Başkan adaylığı. Bürokraside geçen yaşamında şimdi siyaset sahnesi açılıyor. Seçimi kazanıp kazanmamasından ziyade yüzde 60’ın üzerinde oy alan Veysel Tiryaki’yi yakalaması hedef olacak. Burada alacağı/alamayacağı oy Büyükşehir seçimini etkileyecek.
Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen: Sürecin başından beri ‘AK Parti Çankaya’ya kadın aday arıyor’ cümlesi dile getiriliyordu. Cumhur İttifakı’nın Ankara’daki 2 kadın adayından biri Amber Türkmen oldu. Ankara doğumlu, Bilkent mezunu, TRT sanatçısı, TRT’de üst düzey yöneticilik yapmış bir isim. CHP’nin Büyükşehir seçiminde de oy deposu olan, en fazla seçmenin bulunduğu Çankaya’da makasın çok fazla açılmamasını sağlaması diğer metropollerde seçimin kazanılmasından daha önemli olabilir.
GÖLBAŞI DİPLOMASİSİNDE KAZANAN MHP OLDU
Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut ve Polatlı’da seçmenin karşısında MHP’li mevcut başkanlar Enver Demirel ve Mürsel Yıldızkaya’yla çıkılacak.
Demirel; 4. kez Etimesgut koltuğuna talip, çok tecrübeli ve siyaseti iyi bilen bir isim. Her ne kadar AK Parti’de bir kesimin tepkisini çekse de ‘işaretleri doğru takip ederek’ bu süreci lehine çevirme kabiliyetine sahip bir aday.
Metropol ilçeler arasında ‘Aday hangi partiden olacak?’ sorusunun en çok sorulduğu ilçe Gölbaşı’ydı. Bu köşeden 25 Kasım’da ön plandaki ismin Ramazan Şimşek olduğunu duyurmuştum. Gölbaşı’nda ibre bir MHP’ye, bir AK Parti’ye döndü ve sonuçta Gölbaşı diplomasisinin kazananı MHP oldu.
Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili olan Ramazan Şimşek, yerel siyasetin en aktif isimlerindendi. Kent sorunlarını gündeme getirdi, yerellikten uzaklaşmadı ve Gölbaşı adayı oldu. AK Parti’de ilçe başkanlığı yapmış olması ‘ittifak adayı’ kimliği açısından avantaj.