Neden Mustafa Tuna...

İstifasını 28 Ekim’de açıklayan Melih Gökçek’in koltuğu dün sahibini buldu.

AK Parti’nin bu tercihi pek çok kişiye sürpriz olsa da Ankara’nın ‘derin’ siyasetini okuyanların en önemli alternatifleri arasındaydı Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna.

Henüz Melih Gökçek istifa kararını açıklamadan, hatta pek çok kişi ‘istifa etmez, kast edilen o değil’ derken 8 Ekim’de ‘Dosyacıların Gökçek sonrası hesapları’ yazımda Tuna’yı adaylar arasında göstermiş, 14 Ekim’deki ‘Gökçek sonrası’ yazımda Mustafa Tuna’yı en önemli alternatif olarak işaret etmiştim.

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Kasım ayı itibariyle Mustafa Tuna’nın başkan olacağı yönünde genel bir kanaat oluştu. Peki Tuna tercihi neden yapıldı?

Aslında bunu 1 Kasım’daki ‘İşte Erdoğan’ın Ankara kriterleri’ yazımda sıralamıştım:

* Gökçek döneminin ardından yönetim zafiyeti gösterilmemesi.

* Büyükşehir Belediyesi’nin devam ettirdiği projelerin tamamlanması.

* Sorunları Cumhurbaşkanı’na taşıyan değil, sorun çözen nitelikte olması.

* 2019’daki yerel seçimlere Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni iyi hazırlaması.

* Seçimlerde aday gösterilecek isme teslim noktasında sorun çıkarmaması.

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Mustafa Tuna tam da bu kriterlere uyan bir isim. Nasıl ki Çankaya CHP içinde siyasetin ‘hırçın’ yapıldığı bir ilçeyse AK Parti’deyseniz Sincan’da siyaset yapmak zordur. İkinci döneminde hem ‘içerideki muhaliflerle’ hem de diğer partilerle ‘kırıp dökmeden’ mücadele etti Tuna. Yönetim zafiyeti de göstermedi. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Başbakan Binali Yıldırım’ın bildiği biri isim olması ‘sorunları yukarıya taşımadan çözebilmesi’ açısından önemi referanslar.

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2019 sonrasına gelince...

Henüz çok erken ve bugüne gelinceye kadar ‘seçilen isim yerel seçime kadar’ düşüncesi hakimdi. Tuna, aday gösterilmemesi halinde 2019 adayı için çok iyi bir tercih. Ancak ‘Siyasette 24 saat bile çok uzun süre’ sözünü akıldan çıkarmamakta, Tuna’nın ilk açıklamalarına dikkat etmekte fayda var.

‘Ortak akıl’ diyor, ‘dürüst, şeffaf, adil’ vurgusu yapıyor. ‘Hiç kimseye farklı muamele de zulüm de yok’ mesajı veriyor. Ankara sever, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Tuna’nın kazanacağına inanırsa, Tuna aday olur.

Yarın devam edeceğim...