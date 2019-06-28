İstanbul seçimi Ankara siyasetine ne mesajı verdi

‘İstanbul seçiminin kent siyasetine etkileri ve Başkent’e yansımalarını yazayım’ diye düşünürken, milli güreşçi Rıza Kayaalp’in düğününden fotoğraflar önüme düştü.
Anadolu Ajansı’ndan servis edilen haberde, ‘Nikâhı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı. Çiftin nikâh şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptı’ diyordu.
* * *
Normal şartlarda olağan olan bir durum, günümüz siyasi konjonktüründe şaşırtıcı bir gelişme olarak algılandı. Bu işten galibiyet çıkaranlar da oldu, mağlubiyet olarak yorumlayanlar da. Ve daha neler neler...
Halbuki, Kayaalp milli güreşçimiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve nikâhı kıyması gayet normal. Ülkemizin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran bir sporcunun nikâh şahidi olması gayet normal.
Diğer taraftan Kayaalp’e yıllarca destek veren eski Başkan Melih Gökçek’in de orada olması çok normal.
* * *
Dünya zor bir döneme dönemeçte. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, S-400 meselesi, Suriye, ekonomi... Bu kadar önemli konu arasında şehirlerin yönetiminin siyasete teslim olması, kimseyi mutlu etmeyeceği gibi yeni sorunlara da davetiye çıkaracaktır.
SEÇMEN ŞEHİRLERDE GERGİNLİK İSTEMİYOR
Gelelim İstanbul seçiminin başta Ankara olmak üzere kent siyasetine mesajlarına.
Seçmen, belediye başkanlarının yetkilerine yönelik müdahalelere reaksiyon gösteriyor.
Şehirlerde gerginlik istemiyor. Genel ve yerel idare konusunda kolaylıkla farklı tercihlerde bulunabiliyor.
* * *
Başkent’te de yerel aktörler, İstanbul’daki bu oy değişkenliğini iyi okumalı. Hem Yavaş cephesi hem CHP ve İYİ Parti’li yetkililer hem de Belediye Meclisi’nde çoğunlukta bulunan AK Parti-MHP İttifakı.
Yavaş yönetimi ve bu yönetimdeki aktörler ‘iktidar güç kaybediyor’ şakşakçılarına kulak vermeden diyalog geliştirme çabalarından vazgeçmemeli. Ortak akıl ısrarını sürdürmeli.
Muhalefet ise Yavaş’a şans vermeli. Atamalar ve diğer konularda ‘engelleme’ algısı oluşturacak hamleler yerine eleştirilerinin odağına yapılamayan vaatleri ve yapılamayan icraatları koymalı.
BİR TUHAF HESAPLAŞMA
Belediye şirketleri, epey tartışma konusu. Tartışmanın temelini ise ‘belediye şirketlerinin yönetim yetkisi Başkan’da mı yoksa Belediye Meclisi’nde mi’ soruları oluşturuyor. Yavaş cephesi, ‘gasp’ olarak yorumluyor. Geçmişte yetkinin Başkan’da olduğunu savunuyor. Muhalefet ise, yetkinin Belediye Meclisi’nde olduğunu söylüyor. İlgili Bakanlık’ta da ‘bu yönde bir çalışma olduğu’ iddiası şu sıralar gündemde. Bir de ilginç bir hesaplaşma peşinde olanlar var, bu sürecin yetkisi olmadığı halde ATO ile Büyükşehir arasında olduğu algısını oturtmaya çalışanlar...
Süreç nasıl sonuçlanacak izleyip göreceğiz.
İstanbul seçimi Ankara siyasetine ne mesajı verdi
‘İstanbul seçiminin kent siyasetine etkileri ve Başkent’e yansımalarını yazayım’ diye düşünürken, milli güreşçi Rıza Kayaalp’in düğününden fotoğraflar önüme düştü.
Anadolu Ajansı’ndan servis edilen haberde, ‘Nikâhı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı. Çiftin nikâh şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptı’ diyordu.
* * *
Normal şartlarda olağan olan bir durum, günümüz siyasi konjonktüründe şaşırtıcı bir gelişme olarak algılandı. Bu işten galibiyet çıkaranlar da oldu, mağlubiyet olarak yorumlayanlar da. Ve daha neler neler...
Halbuki, Kayaalp milli güreşçimiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sporcusu. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve nikâhı kıyması gayet normal. Ülkemizin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran bir sporcunun nikâh şahidi olması gayet normal.
Diğer taraftan Kayaalp’e yıllarca destek veren eski Başkan Melih Gökçek’in de orada olması çok normal.
* * *
Dünya zor bir döneme dönemeçte. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, S-400 meselesi, Suriye, ekonomi... Bu kadar önemli konu arasında şehirlerin yönetiminin siyasete teslim olması, kimseyi mutlu etmeyeceği gibi yeni sorunlara da davetiye çıkaracaktır.
SEÇMEN ŞEHİRLERDE GERGİNLİK İSTEMİYOR
Gelelim İstanbul seçiminin başta Ankara olmak üzere kent siyasetine mesajlarına.
Seçmen, belediye başkanlarının yetkilerine yönelik müdahalelere reaksiyon gösteriyor.
Şehirlerde gerginlik istemiyor. Genel ve yerel idare konusunda kolaylıkla farklı tercihlerde bulunabiliyor.
* * *
Başkent’te de yerel aktörler, İstanbul’daki bu oy değişkenliğini iyi okumalı. Hem Yavaş cephesi hem CHP ve İYİ Parti’li yetkililer hem de Belediye Meclisi’nde çoğunlukta bulunan AK Parti-MHP İttifakı.
Yavaş yönetimi ve bu yönetimdeki aktörler ‘iktidar güç kaybediyor’ şakşakçılarına kulak vermeden diyalog geliştirme çabalarından vazgeçmemeli. Ortak akıl ısrarını sürdürmeli.
Muhalefet ise Yavaş’a şans vermeli. Atamalar ve diğer konularda ‘engelleme’ algısı oluşturacak hamleler yerine eleştirilerinin odağına yapılamayan vaatleri ve yapılamayan icraatları koymalı.
BİR TUHAF HESAPLAŞMA
Belediye şirketleri, epey tartışma konusu. Tartışmanın temelini ise ‘belediye şirketlerinin yönetim yetkisi Başkan’da mı yoksa Belediye Meclisi’nde mi’ soruları oluşturuyor. Yavaş cephesi, ‘gasp’ olarak yorumluyor. Geçmişte yetkinin Başkan’da olduğunu savunuyor. Muhalefet ise, yetkinin Belediye Meclisi’nde olduğunu söylüyor. İlgili Bakanlık’ta da ‘bu yönde bir çalışma olduğu’ iddiası şu sıralar gündemde. Bir de ilginç bir hesaplaşma peşinde olanlar var, bu sürecin yetkisi olmadığı halde ATO ile Büyükşehir arasında olduğu algısını oturtmaya çalışanlar...
Süreç nasıl sonuçlanacak izleyip göreceğiz.