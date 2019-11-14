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Deniz Gürel

Deniz Gürel

dgurel@hurriyet.com.tr

Mogan buluşmasının perde arkası

14 Kasım 2019

Yerel seçimlerin üzerinden geçen yedi buçuk ayın ardından Başkent’in yerel yöneticileri -eksikler olsa da- ilk kez önceki gün bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın davetiyle, Mogan Gölü Tesisleri’nde gerçekleşen toplantı üç saate yakın sürdü.
AK Parti’li başkanlar, Turgut Altınok dışında toplantıya katıldı.
Altınok’un mazeret bildirerek toplantıya katılmadığı kulağıma gelenler arasında.
MHP yönetimindeki Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı belediye başkanları da toplantıya katılmazken, şehir dışında olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yerine Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu Mogan’daydı.
CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun, İyi Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, AK Parti Grup Sekreteri Mustafa Başer de katılımcılar arasındaydı.

* * *

20 ilçe belediye başkanını kapıda karşılayan Yavaş, toplantı boyunca işbirliği içinde çalışmak istediğini söyledi. Yavaş’ın ilçe belediye başkanlarına yaptığı en önemli vurgulardan biri yoğunluk artışı konusunda olurken, imar artışları konusunda noktasal taleplerin karşılık bulmayacağını söyledi.
Mogan’daki başkanlar buluşmasından öne çıkan notlar şöyle oldu:
* İlçe belediye başkanları Büyükşehir’in sorumluluğunda olan işlerin aksamaması talebinde bulundu.
* Başkanlar kendi ilçelerinde Büyükşehir ile ilgili sıkıntıları aktardılar.
* Mansur Yavaş, haberleşme konusunda başkanların direkt kendisini arayabileceklerini söyledi.
* AK Parti Grup Sekreteri Mustafa Başer’in başkanlar arasında WhatsApp grubu kurması kararlaştırıldı.

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Elbette partilerin arasındaki iklim hem belediyeler arasındaki ilişkinin hem de belediye meclisinde alınacak kararların en önemli belirleyicisi olacak. Buradan hareketle ‘Böyle masalara ne gerek var’ sonucu çıkarmak haksızlık olur. Zaman zaman en sert gerginlikleri bu tip masalar çözer. Bu fotoğrafın yinelenmesinin kazananı Ankara olacaktır.

Mogan buluşmasının perde arkası

‘HİLAL HANIM BUYURUN’ DEMEK AKLINIZA GELMEDİ Mİ

Genel, yerel fark etmez. Her seçim sonrası kadın siyasetçi sayısının yetersizliğini ifade etmeye çalışmışımdır. Koskoca Ankara’da 25 ilçe belediye başkanı arasında sadece bir kadın başkan var, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık...
Başkanlar zirvesinde Büyükşehir Belediyesi’nden servis edilen fotoğraf karesine uzun uzun baktım.
26 kişinin oturduğu masada, 25 erkek ve 1 kadın...
Tam bu tablo Ankara’ya hiç yakışmıyor diye yazacakken, fotoğrafta Hilal Ayık’ın masanın en ucunda oturduğu ayrıntısına takıldım.
“Hilal Hanım buyurun baş köşeye” demek, oradaki 25 kişiden birinin aklına gelmedi mi?
Kızmayın darılmayın beyler, bu güzel kareye o nezaket yakışırdı...

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