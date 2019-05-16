Tablo karamsar

31 Mart sonrası Ankara’da, yeni bir dönem başladı.
Ve bugünlerde Ankaralılar, bu yeni yönetime alışmaya çalışıyor. Ben de, geçmişte uzun yıllar yerel yönetimler muhabirliği yapmış bir gazeteci olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşananlara dikkat kesildim.
* * *
Seçimin hemen ardından toplanan nisan ayı Meclis toplantıları gergindi.
İki taraf da yeni konumunu yadırgıyordu.
Mansur Yavaş başkanlığındaki yerel iktidarda da, AK Parti-MHP eksenli muhalefette de ‘acemilik’ açıkça gözlenebiliyordu.
Bu elbette çok normaldi.
* * *
Hali hazırda devam eden mayıs ayı Meclis oturumlarından ise beklenti daha fazlaydı. İktidarın da muhalefetin de şehrin yönetimi açısından daha hazırlıklı olması gerekirdi ama ilk iki günlük performans beklentinin uzağındaydı.
* * *
Muhalefetle başlayalım...
89 üyeyle Meclis’te büyük ağırlığı bulunan AK Parti, halen sayısal çoğunluğun baskısını Yavaş yönetimi üzerinde hissettirmiş değil. Kopuk bir görüntü hakim. Gruptaki 19 AK Parti’li belediye başkanı doğal üyesi oldukları Meclis’te pek topa girmiyor.
Meclis’in tecrübeli isimleri arka planda olmayı seçiyor ya da onlara öyle bir rol biçilmiş durumda.
Hâl böyle olunca biraz zamana ihtiyacı olan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık ve Meclis Başkanvekili Fatih Ünal yalnız kalıyor. Ankara yerel siyasetini çok iyi okuyan bir siyasi kaynağımın, ‘Meclis’in ikinci ayında da gündeme alınmayan önergeler konusunda kürsüde söz alıp, önergeyi sözlü olarak Meclis’e sunabilirlerdi. Önerge kabul edilse de edilmese de kamuoyu oluşturulurdu. Belki grup başkanvekili bunu düşünemedi ama çok tecrübeli isimler var. Bunu iyi bilirler ve önerebilirlerdi ama uzak kalmayı tercih ediyorlar’ tespiti de yabana atılır cinsten değil.
* * *
Mansur Yavaş yönetimine ve CHP grubuna gelince...
Yavaş, tek başına yürüttüğü seçim kampanyasındaki kararlı ve öz güvenli duruşunu Meclis yönetimine henüz yansıtabilmiş değil. Kürsü hazırlığı ve yönetimdeki paydaşları da yeterli demek fazla iyimserlik olur. Muhalefet biçimindeki strateji hataları rahat nefes aldırsa da yönetim organizasyonundaki eksiklikler gelecek adına kaygı uyandırıyor. CHP grubu ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın tecrübesi ve iktidarın heyecanı dışında Yavaş’ı iyi asiste eder bir görüntüden uzak.
* * *
İktidar ortağı İYİ Parti grubu sözlü destek olma dışında henüz bir aksiyon almış değil. Onlar da belediye yönetimini dikkatle izliyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, renkli bir isim ve grubuna hakim. İttifak ruhuna aykırı bir tutum bugün için mümkün görünmese de beklenmedik çıkışlar yapma ihtimalleri yok değil.
* * *
MHP grubu ise, Meclis’in iki aylık performansında, birlikte hareket etme açısından diğer partilerin önünde. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, ilk ay Meclis oturumlarında çıkışları ve üslubuyla dikkat çekti. Bu ayki Meclis’e kadar geçen sürede de kent sorunlarını gündeme taşıyarak pozitif siyaset yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Mehmet Yıldız, tecrübesini aktarırken, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile geçen dönemin MHP Grup Başkanvekili ve mevcut Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP grubunun siyasetine direkt katılım gösteriyor.
* * *
Gelelim yazının başlığına...
Ankara yönetimine yön verecek Mansur Yavaş ve CHP grubu ile belediyeyi denetleyecek AK Parti grubunun, geçen ay ki Meclis oturumlarından bu ay ki Meclis oturumlarına kadar ilerleme kaydetmemiş olması, karamsar olma nedenim. Dünyada kentler arası yarışın son sürat devam ettiği şu günlerde Ankara; kısır tartışmalar, ısrarlar sarmalına girme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bu süreç böyle devam ederse bunun faturası hem Yavaş’a, hem de AK Parti’ye çıkar.
Benden söylemesi...
YAVAŞ ‘TRİBÜNÜ’ DAĞITMALI
Geçen ay, oturumu seyredenlerin tavrını eleştirmiştim. Alkışlar ve tezahüratlar ilk ay heyecanına sayılsa da, AK Parti sıralarına yönelik ‘hırsızlar’ bağırışmaları, kötü sözlerin söylenmesi, Meclis üyelerinin karşılık vermesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde olacak şeyler değil.
* * *
Bu ayki Meclis, internetten canlı yayınlanıyor. Rahatlıkla telefondan ya da bilgisayardan izlenebiliyor. Hâl böyle olunca, Meclis üyeleri daha dikkatli olmak zorunda. Buna rağmen Meclis’te yine izleyici patlaması yaşanıyor ve dün sohbet ettiğim bir AK Parti’li Meclis üyesinin aktardığına göre benzer ifadelerle seyircilerin bazıları AK Parti sıralarına laf atıyor.
* * *
Benzer şeyler TBMM’de olmayacağı gibi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de olamaz, olmamalı. Başta Başkan Mansur Yavaş sonrasında CHP ve İYİ Parti grupları bu olayın son bulmasını sağlamalı.
Tablo karamsar
31 Mart sonrası Ankara’da, yeni bir dönem başladı.
Ve bugünlerde Ankaralılar, bu yeni yönetime alışmaya çalışıyor. Ben de, geçmişte uzun yıllar yerel yönetimler muhabirliği yapmış bir gazeteci olarak Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşananlara dikkat kesildim.
* * *
Seçimin hemen ardından toplanan nisan ayı Meclis toplantıları gergindi.
İki taraf da yeni konumunu yadırgıyordu.
Mansur Yavaş başkanlığındaki yerel iktidarda da, AK Parti-MHP eksenli muhalefette de ‘acemilik’ açıkça gözlenebiliyordu.
Bu elbette çok normaldi.
* * *
Hali hazırda devam eden mayıs ayı Meclis oturumlarından ise beklenti daha fazlaydı. İktidarın da muhalefetin de şehrin yönetimi açısından daha hazırlıklı olması gerekirdi ama ilk iki günlük performans beklentinin uzağındaydı.
* * *
Muhalefetle başlayalım...
89 üyeyle Meclis’te büyük ağırlığı bulunan AK Parti, halen sayısal çoğunluğun baskısını Yavaş yönetimi üzerinde hissettirmiş değil. Kopuk bir görüntü hakim. Gruptaki 19 AK Parti’li belediye başkanı doğal üyesi oldukları Meclis’te pek topa girmiyor.
Meclis’in tecrübeli isimleri arka planda olmayı seçiyor ya da onlara öyle bir rol biçilmiş durumda.
Hâl böyle olunca biraz zamana ihtiyacı olan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık ve Meclis Başkanvekili Fatih Ünal yalnız kalıyor. Ankara yerel siyasetini çok iyi okuyan bir siyasi kaynağımın, ‘Meclis’in ikinci ayında da gündeme alınmayan önergeler konusunda kürsüde söz alıp, önergeyi sözlü olarak Meclis’e sunabilirlerdi. Önerge kabul edilse de edilmese de kamuoyu oluşturulurdu. Belki grup başkanvekili bunu düşünemedi ama çok tecrübeli isimler var. Bunu iyi bilirler ve önerebilirlerdi ama uzak kalmayı tercih ediyorlar’ tespiti de yabana atılır cinsten değil.
* * *
Mansur Yavaş yönetimine ve CHP grubuna gelince...
Yavaş, tek başına yürüttüğü seçim kampanyasındaki kararlı ve öz güvenli duruşunu Meclis yönetimine henüz yansıtabilmiş değil. Kürsü hazırlığı ve yönetimdeki paydaşları da yeterli demek fazla iyimserlik olur. Muhalefet biçimindeki strateji hataları rahat nefes aldırsa da yönetim organizasyonundaki eksiklikler gelecek adına kaygı uyandırıyor. CHP grubu ise Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın tecrübesi ve iktidarın heyecanı dışında Yavaş’ı iyi asiste eder bir görüntüden uzak.
* * *
İktidar ortağı İYİ Parti grubu sözlü destek olma dışında henüz bir aksiyon almış değil. Onlar da belediye yönetimini dikkatle izliyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, renkli bir isim ve grubuna hakim. İttifak ruhuna aykırı bir tutum bugün için mümkün görünmese de beklenmedik çıkışlar yapma ihtimalleri yok değil.
* * *
MHP grubu ise, Meclis’in iki aylık performansında, birlikte hareket etme açısından diğer partilerin önünde. MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, ilk ay Meclis oturumlarında çıkışları ve üslubuyla dikkat çekti. Bu ayki Meclis’e kadar geçen sürede de kent sorunlarını gündeme taşıyarak pozitif siyaset yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Mehmet Yıldız, tecrübesini aktarırken, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ile geçen dönemin MHP Grup Başkanvekili ve mevcut Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP grubunun siyasetine direkt katılım gösteriyor.
* * *
Gelelim yazının başlığına...
Ankara yönetimine yön verecek Mansur Yavaş ve CHP grubu ile belediyeyi denetleyecek AK Parti grubunun, geçen ay ki Meclis oturumlarından bu ay ki Meclis oturumlarına kadar ilerleme kaydetmemiş olması, karamsar olma nedenim. Dünyada kentler arası yarışın son sürat devam ettiği şu günlerde Ankara; kısır tartışmalar, ısrarlar sarmalına girme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bu süreç böyle devam ederse bunun faturası hem Yavaş’a, hem de AK Parti’ye çıkar.
Benden söylemesi...
YAVAŞ ‘TRİBÜNÜ’ DAĞITMALI
Geçen ay, oturumu seyredenlerin tavrını eleştirmiştim. Alkışlar ve tezahüratlar ilk ay heyecanına sayılsa da, AK Parti sıralarına yönelik ‘hırsızlar’ bağırışmaları, kötü sözlerin söylenmesi, Meclis üyelerinin karşılık vermesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde olacak şeyler değil.
* * *
Bu ayki Meclis, internetten canlı yayınlanıyor. Rahatlıkla telefondan ya da bilgisayardan izlenebiliyor. Hâl böyle olunca, Meclis üyeleri daha dikkatli olmak zorunda. Buna rağmen Meclis’te yine izleyici patlaması yaşanıyor ve dün sohbet ettiğim bir AK Parti’li Meclis üyesinin aktardığına göre benzer ifadelerle seyircilerin bazıları AK Parti sıralarına laf atıyor.
* * *
Benzer şeyler TBMM’de olmayacağı gibi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de olamaz, olmamalı. Başta Başkan Mansur Yavaş sonrasında CHP ve İYİ Parti grupları bu olayın son bulmasını sağlamalı.