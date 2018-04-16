İşte Tuna’nın ‘imar’ sessizliğinin nedeni

Tüm dünyanın 3. Dünya Savaşı çıkar endişesiyle Suriye’de olup bitenleri izlediği, iç siyasetin ışık hızıyla değişen gündeminde tenis maçı izliyor hissine kapıldığımız bu günlerde dikkatlerden kaçan yerel gündeme göz atalım.

Ankara’daki imar uygulamaları, Melih Gökçek döneminde çok tartışılmıştı. Hatta kimilerine göre Gökçek’in istifa sebepleri arasında bu yer alıyordu.

Mustafa Tuna’nın başkanlığının ilk günlerinde ‘emsal öldü’ diyerek net bir tavır sergilediği imar artışı konusu son bir kaç aydır AK Parti grubunda ciddi görüş ayrılıklarına neden oldu.

Polatlı’da, geçmişte yapılan bir imar planında emsalin düşürülmesine, aralarında Meclis Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez’in de bulunduğu bir grup karşı çıktı.

Tuna’nın da emsalin düşürülmesi yönünde bir tavır sergilediği bu teklif Ölmez’in başını çektiği meclis üyelerinin oylarıyla reddedilerek komisyona geri gönderildi.

Belediye Meclisi’nde ‘Tuna’ya rağmen’ yapılan en ilginç hareket ise bu ay ki imar komisyonu seçimlerinde yaşandı. Tuna’nın komisyonda olmasını istediği isimler AK Parti grubunda konuşuldu. Toplantıda AK Parti İl Başkanı Nedim Yamalı da vardı. Grup toplantısında sanılanın aksine Tuna yönetimi, imar komisyonunda bir değişikliğe gitmedi. Gökçek dönemindeki isimlerle yola devam edilecekken, geçmişte zaman zaman ters çıkışlarıyla bilinen Mehmet Emin Ayaz(Altındağ Belediyesi Başkan Vekili) Meclis oturumunda ‘ben de adayım’ dedi. İlk kez AK Parti grubunda bir yarış yaşandı ve Şule Özdemir’e iki kat fark atan Ayaz komisyona girdi.

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‘AK Parti grubunda Tuna’ya muhalefet var’ demek biraz abartı olsa da bir direnç olduğu aşikar.

Özellikle Gökçek’e yakın meclis üyelerinin bu yarışta geçmişte hep ters düştükleri Ayaz’ı destekledikleri konuşulanlar arasında.

Mustafa Tuna’nın bu durum karşısında sessizliğine gelecek olursak...

Tuna’nın, “Ben işime bakarım. Ankara’nın iyiliğine olan uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte Meclis’te yaşanan tartışmalarla hesaplarla işim olmaz. Biz ‘kişilere yönelik ranta izin vermeyeceğiz’ dedik. O yüzden İmar Komisyonu’nda kimin olduğunun önemi yok” düşüncesini yakın çevresiyle paylaştığı ifade ediliyor. Yine Tuna’nın, bu direncin zarar verdiği noktada parti yetkililerinin müdahale edeceği fikrinde olduğu belirtiliyor.

CHP’DE DE ‘İMAR’ ÇEKİŞMESİ

AK Parti’de bunlar yaşanırken, CHP’de de sular pek durgun sayılmaz. İmar Komisyonu’na bir üye gönderme hakkı olan CHP’yi temsil eden Muzaffer Kara yerine Süleyman Demir seçildi.

Çankaya’dan meclis üyesi olan Kara’yı destekleyenler arasında grupta meclis üyesi ağırlığının ilçesinde olduğu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de vardı.

Çankaya’dan iki meclis üyesinin yarışında Demir 11, Kara 9 oy alırken, sonucun Taşdelen ile CHP’nin Büyükşehir’deki Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya arasında tartışmaya yol açtığı iddia ediliyor.

GÜRSEL BARAN ‘BAŞKAN’ GİBİ

Ankara Ticaret Odası’nda önceki gün yapılan seçimde 181 meclis üyesi belli oldu. İlk hesaplamalara göre ATO Meclisi’nin neredeyse yüzde 60’ı değişti. Ankara ticaretine yön verecek yeni isimler meclise girdi. Kadın meclis üyesi olmaması ayıbına bu kez son verildi ve iki kadın üye Meclis’e girdi. Kadınların siyasette de ticarette de temsil edilmeleri gerçeğinden hareketle yetersiz olan bu sayının önümüzdeki dönemde artması açısından kadın üyelere pozitif ayrımcılık yapılması şart.

Seçim sürecinde başkan adayı olmak istediğini açıklayan Erhan Kızılmeşe ise komite seçimlerinden çıkamayınca meclis üyesi olma hakkı elde edemedi.

Yeni tabloda Gürsel Baran cephesi büyük oranda Meclis’e hakim oldu. Geçmiş yıllarda ‘son dakika’ adaylarına alışık olan ATO camiası bu kez sakin bir şekilde başkanlık seçimine gidecek gibi gözüküyor. Gürsel Baran’ın tek adaylı bir seçime gitmesi artık sürpriz değil.

‘SEÇİME 1 KALA’ GÜNDEMİ BELİRLEDİ

Geride bıraktığımız iki hafta boyunca Hürriyet Ankara ‘Seçime 1 Kala’ yazı dizisiyle gündeme damgasını vurdu. Murat Yılmaz ve Mert Gökhan Koç’la Ankara’yı turladık, Büyükşehir’den metropol ilçelere yerel gündemin nabzını tuttuk. 10 belediye başkanıyla 400 dakikalık sohbetlerde adaylık açıklayan da oldu, ‘yeniden aday olmayacağım’ diyen de...

İlk kez açıklanan projelerin yanı sıra kentle ilgili önemli düşünceleri paylaştı başkanlar.

Yazı dizisi dışındaki bazı gözlemleri ve konuşmaları da bu hafta boyunca bu köşeden duyurmaya devam edeceğim. Hürriyet Ankara yeni yazı dizileriyle önümüzdeki günlerde de kent gündemini belirlemeye devam edecek.