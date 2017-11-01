İşte Erdoğan’ın Ankara kriterleri

Başkent’te, herkesin aklında aynı soru var:

“Melih Gökçek’in ardından Ankara’yı kim yönetecek?”

Bu sorunun yanıtını aramadan önce Ankara’da seçime kadarki 5 günde nelerin yaşanacağına bir bakalım.

AK Parti içerisindeki istişare süreci öncelikle il teşkilatında yaşanacak.

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı koordinesinde bir temayül süreci izleyeceğiz.

İl yönetimi, ilçe başkanları ile kadın kolları ve gençlik kolları yöneticilerinin yer aldığı yaklaşık 250 kişiyle istişare toplantıları yapılacak.

Ankara milletvekilleri ve 21 ilçe belediye başkanına da danışılacak.

Gerekli görülürse, cuma en geç cumartesi sandık kurulacak ve temayül yoklaması yapılacak.

Bu sayede milletvekillerinin, ilçe belediye başkanlarının ve teşkilat yöneticilerinin eğilimi ortaya çıkmış olacak.

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Ankara belediye başkanını bu çalışmanın belirleyeceğini söylemek doğru olmaz. Ortaya çıkan tablo başkanlık için ismi geçenlerin teşkilatla ilişkilerini gösterecek. Aynı zamanda hayati önem taşıyan 2019 seçimlerinin Ankara ayağı için teşkilatın durumuyla ilgili Erdoğan’a sunulmuş bir karne niteliği taşıyacak.

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Ankara’nın yeni belediye başkanını belirleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önem verdiği kriterlerle ilgili edindiğim bilgiler şöyle:

* 23.5 yıllık Melih Gökçek döneminin ardından yönetim zafiyeti gösterilmemesi.

* Büyükşehir Belediyesi’nin devam ettirdiği projelerin tamamlanması.

* Sorunları Cumhurbaşkanı’na taşıyan değil, sorun çözen nitelikte olması.

* 2019’daki yerel seçimlere Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni iyi hazırlaması.

* Seçimlerde aday gösterilecek isme teslim noktasında sorun çıkarmaması

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“Başkan kim olacak?” sorusuna dönecek olursak... Kulislerdeki isimleri artık herkes ezberledi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin.

Bu isimler dışındakileri, “6 Kasım sürprizi” olarak değerlendirebiliriz. AK Parti kulislerine göre bir meclis üyesinin aday gösterilmesi neredeyse imkansız.

Ve belirlenecek isim 2019’daki seçimde aday gösterilmeyecek. (Siyasette 24 saat bile uzun elbette ama bugün için değerlendirmeler bu yönde.)

GÖKÇEK’İN İSTİFA SÜRECİ BÖYLE BAŞLADI

AK Parti’den önemli bir isimle sohbetimizde Melih Gökçek’in istifa süreciyle ilgili çok önemli bilgiler paylaştı. Gökçek’in istifasıyla sonuçlanan sürecin başlangıcı 2015 yılına kadar gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin yetkili organlarına Ankara’da seçimden önce değişim yapabileceği sinyalini veriyor.

Referandumun ardından AK Parti’ye dönüşü sonrası kararını veriyor. Temmuz başında İl Başkanı Nedim Yamalı’ya ‘değişim için hazırlığınızı yapın’ mesajı veriyor.

Ekim ayında kamuoyunun duyduğu ve aynı ayı içerisinde sonuçlanan Melih Gökçek’in istifa süreci böyle başlıyor.