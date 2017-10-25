İstanbul hataydı Ankara’da aday gösterilmemeli

Gökçek, cumartesi günü istifa edecek.

Peki sonra ne olacak?

140 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek.

Meclis’te 100 AK Parti’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li, 3 bağımsız üye bulunuyor. Bu tabloya göre AK Parti’nin göstereceği aday büyük bir sürpriz olmazsa üçte iki çoğunluğun aranacağı ilk turda seçilecek.



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Gökçek’ten sonra kimin başkan olacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işareti bekleniyor. İlçe belediye başkanlarından birisine görev verileceği tahmin ediliyor. Tüm bunlar olurken “CHP durumu nasıl değerlendiriyor?” sorusunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a sordum.

“İstanbul’da Kadir Topbaş’ın istifasının ardından sonucu belli bir seçimde aday göstermemiz yanlıştı. Ankara’da da aday göstermemizi doğru bulmuyorum” çıkışını yaptı Yaşar ve anlatmaya başladı:

DEMOKRASİYE YENİ GİRİYOR

“Belediye başkanlarının istifasının istenmesi demokrasimize yeni giriyor. Daha önce belediye başkanları, ya partilerinden istifa ederlerdi ya da ihraç edilirlerdi. Suçu varsa Sayıştay veya İçişleri Bakanlığı devreye girerdi. Bunun tartışmasını yapmak AKP’ye düşer, ancak demokrasi açısından soruyorsanız seçimle gelenin seçimle gitmesi lazım. Eğer sıkıntı varsa istifa da bir erdemliliktir. Ama dedik ya bu AKP’nin iç meselesi ve Ankara için hayırlara vesile olmasını dilerim.

NETİCESİ OLMAYAN BİR İŞ

Melih Gökçek’in istifasının ardından yapılacak seçimde aday göstermemizi doğru bulmuyorum. Bunu Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve meclis üyesi arkadaşlarımızla da konuştum. Neticesi olmayan bir işe göstermelik adayla çıkmak doğru değil. Hem ‘Seçimle gelen, seçimle gider’ diyeceksiniz hem de aday çıkaracaksınız. Bu anlayışla ‘CHP Ankara’da aday çıkarmaz’ diyebilirim.

3-5 KİŞİ KANDIRMAKLA OLMAZ

CHP’de ‘Ankara’dan aday çıkarmalıyız’ diyene de rastlamadım. MHP ve bizim aday çıkarmamamız lazım. Siyasette böyle bir şey yok. Çoğunluk orada, ‘3 kişi kandırdım, 5 kişi kandırdım’la olmaz. Bu sorun kendi sorunları. İstanbul’da aday çıkarmamız da yanlıştı. Hem kürsüden belediye başkanlarına yönelik istifa isteğinin yanlış olduğunu söyleyeceksiniz, sonra da aday çıkaracaksınız.

Siyaset doğru zamanda doğru kararları alabilmektir. O partinin oyuyla gelmiş meclis üyesi sana oy verez. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak 2019’daki seçimlere iyi hazırlanmalıyız.”

KAVGA EDERSEK ANKARA KAYBEDER

Yaşar, Gökçek sonrası yeni seçilecek belediye başkanıyla ilgili beklentilerini şöyle sıraladı:

* Melih Bey’in güzel hizmetleri oldu, ancak çözülecek çok sorun var.

* Uyum içinde çalışırsak Ankara kazanır, kavga edersek Ankara kaybeder.

* Yeni seçilecek arkadaşımız Ankara’yı bir bütün olarak görmeli.

* CHP’li ve MHP’li belediye başkanlarıyla birlikte çalışmalı.

* Yenimahalle Belediyesi olarak Ankara’nın faydasına olacak her projede üzerimize düşeni yaparız.