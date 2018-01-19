Gökçek sürecini değerlendirdi Tuna dönemini anlattı

Geçen yılın eylül ayının son günlerinde Kadir Topbaş, ekim sonunda da Melih Gökçek istifa etmişti.

İstifası en çok konuşulan, -hatta halen gündemden düşmeyen- isim ise tartışmasız Melih Gökçek.

Gökçek’in ardından koltuğu devralan Mustafa Tuna kısa sürede beklenenin üstünde bir popülarite kazandı. İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’la karşılaştırıldığında Mustafa Tuna’nın tanınırlığının çok ileride olduğunu söylemek mümkün. Bunda en büyük faktör kuşkusuz Gökçek dönemine ait bazı uygulamaların son bulması oldu.

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Ankara’da bu sürecin nasıl geçtiğini, kırgınlıkların yaşanıp yaşanmadığını, değişimin yansımalarını AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı’yla konuştuk.



MELİH BEY YIPRANMA SÜRECİNE GİRMİŞTİ

* Melih Bey’in istifasının üzerinden 2.5 ay geçti. Bu süreç Ankara’da AK Parti açısından hasar bıraktı mı?

Herhangi bir hasar bırakmadı. Beklenen bir süreçti işin doğrusu. Melih Bey’in son dönemi olması nedeniyle yeniden aday olmayacağına yönelik bir beklenti vardı. FETÖ süreci, üzerine 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Ankara’daki sert etkilerini yaşamış bir teşkilat olduğumuz için bu tür değişiklikler bizi yormuyor.

Melih Bey’in çok büyük hizmetleri oldu Ankara’ya. Son bir kaç senedir yıpranma sürecine girmişti maalesef. Sıkıntılı bir süreç olmadı. Melih Bey de başta rahatsız oldu ama bu sürecin iyi gitmesine sonrasında katkısı oldu.

Melih Bey çok popüler bir insan, dolayısıyla Kadir Topbaş’tan daha ilgi topladı süreci.

* İstifadan sonra Melih Gökçek’le görüştünüz mü?

Melih Bey’le bir iki sefer görüştük programlarda. Mesajlaşmalar oluyor, sıcak ilişkimiz devam ediyor, sürece yardımcı da oluyor.

MUSTAFA BEY ÇÖZÜMDEN YANA

* Peki Mustafa Tuna’nın performansıyla ilgili düşünceniz nedir?

Mustafa Bey çözüm odaklı ve çalışkan bir insan. Sorunların çözümü konusunda insanların ne dediğini önemsiyor. Sürecin rahat geçmesi ve şehirde olumlu bir hava esmesi bu sayede oluyor. Melih Bey’in 20-25 senedir sorunlu olduğu kesimlerle herhangi bir geçmişinin olmaması teşkilat açısından belediyedeki sorunların çözümü açısından olumlu bir şey.

* Yüksek katlı yapılarla ilgili açıklamaları var Başkan Tuna’nın. Sizin fikriniz hangi yönde?

Yüksek yapılar hepimizi rahatsız ediyor. Özellikle şehrin beklenmedik yerlerinde silueti bozuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu defalarca söyledi. Bu dile getirildiğinde Melih Bey aslında bu sözlere karşı çıkmıyordu. Türkiye’de imarı sadece belediyeler değil, Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı da veriyor, kendi bölgesinde askeriye veriyor. Genel bir bakış açısı gerekiyor bu konuya. Mustafa Bey’in ‘artık yüksek bina yok demesi’ olumlu.



ANKARA İÇİN YENİ BİR ANKET ÇALIŞMAMIZ VAR

* Ankara’daki değişimin ardından kamuoyu yoklaması yaptınız mı?

Ankara’daki 11 bine yakın sandığın bulunduğu bölgelerde teşkilat çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Mustafa Tuna’nın gelmesinin ardından olumlu bir hava var. Bizim de bir anket çalışmamız var henüz sonuçlanmadı. Büyükşehir ve ilçelerle ilgili...

Gözlemlerimize göre Ankara’da Kasım 2015’te aldığımız oyları koruduğumuzu söyleyebilirim, Büyükşehir’de de yükselen bir durum görüyorum.

* Mustafa Tuna’nın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’le sarılması çok konuşuldu. Eleştirenler oldu. Siz ne düşünüyorsunuz?

Beni rahatsız etmedi. Melih Bey dışındaki başkanlarımızın rutin yaptığı bir şey. Melih Bey’in özel bir CHP ihtisası vardı. Belediye başkanlarımız ve teşkilatımızın diğer siyasi partilerin şahıslarıyla bir sorunu yok. Şehirdeki bu görüntü olumlu havanın esmesine neden oluyor. İnsanlar içeride büyük kavgalar istemiyor, biz de istemiyoruz. Şehir ne kadar huzurluysa yönetici o kadar rahat olur. Biz de toplantılarımızda bu tutumu desteklediğimizi belirtiyoruz.

DİĞER BAŞKANLARIN KIRGINLIĞI YOK

* Büyükşehir Belediye Başkanı tercihi sonrası diğer ilçe belediye başkanlarında bir kırgınlık oldu mu?

Bu sürecin her aşamasında içindeydik. Böyle bir kırgınlık olmadı. Ankara’daki teşkilat yapısı güçlü. 15 Temmuz’u yaşadık, teşkilatımızdan şehitler ve çok sayıda gazilerimiz oldu. Kongrelerimizde görevi bırakan ilçe başkanlarımız var halen çalışmalarımıza katılıyorlar. İlçe belediye başkanlarımızın hepsi başarılı insanlar, önemli projeleri var. Büyük beklenti içinde olmadılar, Cumhurbaşkanımızın kararını beklediler. Keçiören, Mamak, Altındağ ve diğer belediyelerimizin tecrübeli başkanları var. Teşkilata bağlı bir şekilde huzur içinde çalışıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarının bugünkü uyumu memnuniyet verici.