Yerel seçimin son kulisleri

Yerel seçimlerde ilk kez yapılacak ittifaklar aday belirleme süreçlerinde de ilginç bir süreç yaşanmasına neden oluyor.
Mehmet Özhaseki
Cumhur İttifakı erken kurulması nedeniyle Millet İttifakı’na göre erken yol aldı.
İstanbul ve MHP’ye bırakılacak iller dışında adaylar açıklandı.
Şimdi merak edilen, ilçelerde durumların nasıl olacağı.
İstanbul ve İzmir’de MHP’nin ağırlığı Ankara’ya göre az. O yüzden Başkent’te yapılacak ilçe dağılımı Büyükşehir seçimi açısından da kritik.
Sadir Durmaz
İttifak görüşmelerini sürdüren AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadir Durmaz ilçeleri ve adayları neredeyse netleştirdi.
İlçelerdeki yöntem, büyükşehirlerde yapılan ittifak çerçevesinde olacak. İttifakın yapıldığı illerin ilçelerinde de tam ittifak yapılması öngörülüyor. Aday AK Parti’li de olsa MHP’li de olsa ‘Cumhur İttifakı’nın Adayı’ olarak sahaya çıkacak. Meclis üyesi listelerini ise iki parti ayrı ayrı yapacak. Böylelikle partilerin Türkiye genelinde aldığı oy da ortaya çıkmış olacak.
* * *
Özhaseki ve Durmaz görüşmelerindeki ortak görüş, “Aday AK Parti’den olmuş, MHP’den olmuş fark etmez. PKK’ya yakın ya da FETÖ’ye meyilli biri olmadıktan sonra hangi partinin adayı olduğunun bir önemi yok. Mühim olan Cumhur İttifakı adayının kazanması” şeklinde.
Bu doğrultuda siyasi kombinler de ittifak masasında. Başkanın AK Parti’den olduğu bir yerde başkan yardımcısının MHP’den olması gibi...
Cumhur İttifakı görüşmelerinde son nokta konulmak üzere. Hedef yıl sonuna kadar ya da yeni yılın ilk haftasına doğru ittifakın tamamlanıp adayların tamamının sahaya sürülmesi.
İLÇELER TAMAM GİBİ
Cumhur İttifakı’nın en merak edilen kenti Başkent’te ilçe paylaşımında sona gelindi. MHP’de olan Etimesgut ve Polatlı’nın yanı sıra Beypazarı ile Akyurt’ta da MHP’li adayla yarışılması gündemde. Keçiören, Altındağ, Mamak, Sincan’ın yanı sıra Yenimahalle’de AK Parti’li aday Cumhur İttifakı’nın adayı olacak. Her iki partinin iddialı olduğu Gölbaşı’nda ise ittifak görüşmelerinin ilk günlerinde dile getirilen iki partinin de aday çıkarma ihtimali neredeyse yok gibi. İbre AK Parti’nin adayının MHP tarafından desteklenmesi yönünde.
CHP ANKARA İSTANBUL’U BEKLİYOR
İttifak masası dağıldı derken yeniden bir araya gelen CHP-İYİ Parti cephesi ağır da olsa mesafe almaya başladı. Gözler ilk etapa CHP’ye bırakılan İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında. İstanbul adayının CHP’nin bugün yapacağı Parti Meclisi’nde Ekrem İmamoğlu olarak netleşmesi bekleniyor. İstanbul’un ardından gözler Ankara’ya çevrilecek. CHP’nin Ankara’da aday belirleme konusunda işi İstanbul’dan zor gözüküyor. En çok konuşulan isim Mansur Yavaş aynı zamanda en çok yıpratılan isim de.
İsmi sıkça dillendiren Cengiz Topel Yıldırım için de aynı durum söz konusu.
CHP İl Örgütü’nün de kafası karışık, aday belirleme sürecinde seyirci olmak istemedikleri konuşuluyor.
Böylesi bir atmosferde CHP Genel Merkezi son bir anket yapma kararı aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’nin karşısına; Mansur Yavaş, Cengiz Topel Yıldırım, Bülent Kuşoğlu ve Metin Özarslan isimleri konuldu. Anket birkaç güne tamamlanacak ve değerlendirme yapılacak. Elbette son karar anket sonucuna göre verilmese de genel durumla ilgili bir fikir oluşturacak. Son bir not; her ne kadar CHP’nin Ankara örgütü, adayın bir an önce açıklanmasını istese de aday belirlenmesi yeni yıla kalacak gibi gözüküyor.
Sinan Aygün
SİNAN AYGÜN’E ADAY MISINIZ DİYE SORDUM
İYİ Parti destekli CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kulislere düşen son isim Sinan Aygün. Lafı uzatmadan sordum, adaylık iddialarını. İşte Aygün’ün yanıtı: “Hayatım boyunca hiç bir yere aday olmak için çabalamadım. Rüzgarlı Sokak’ta esnaflık zamanımda 153 esnafın olduğu bir iş hanına başkanlık yaptım, orada bile arkadaşlar istemişti. ATO meclis üyeliğim dahil, ATO başkanlığım dahil, milletvekilliğim dahil devamlı teklif geldi, ‘ihtiyaç var’ dendi aday oldum. Şimdi de CHP’nin üyesiyim, Atatürk’ün partisinin kimliğini taşımaktan gurur duyuyorum. 4 yıl milletvekilliği yaptım sonrasında çeşitli vesilelerle hem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’yla hem de partili arkadaşlarımızla bir arada olduk. Benim, Büyükşehir adayı olayım gibi bir talebim yok ama parti görev verirse, görevden de kaçmam.”
Yerel seçimin son kulisleri
Yerel seçimlerde ilk kez yapılacak ittifaklar aday belirleme süreçlerinde de ilginç bir süreç yaşanmasına neden oluyor.
Mehmet Özhaseki
Cumhur İttifakı erken kurulması nedeniyle Millet İttifakı’na göre erken yol aldı.
İstanbul ve MHP’ye bırakılacak iller dışında adaylar açıklandı.
Şimdi merak edilen, ilçelerde durumların nasıl olacağı.
İstanbul ve İzmir’de MHP’nin ağırlığı Ankara’ya göre az. O yüzden Başkent’te yapılacak ilçe dağılımı Büyükşehir seçimi açısından da kritik.
Sadir Durmaz
İttifak görüşmelerini sürdüren AK Parti’den Mehmet Özhaseki ile MHP’den Sadir Durmaz ilçeleri ve adayları neredeyse netleştirdi.
İlçelerdeki yöntem, büyükşehirlerde yapılan ittifak çerçevesinde olacak. İttifakın yapıldığı illerin ilçelerinde de tam ittifak yapılması öngörülüyor. Aday AK Parti’li de olsa MHP’li de olsa ‘Cumhur İttifakı’nın Adayı’ olarak sahaya çıkacak. Meclis üyesi listelerini ise iki parti ayrı ayrı yapacak. Böylelikle partilerin Türkiye genelinde aldığı oy da ortaya çıkmış olacak.
* * *
Özhaseki ve Durmaz görüşmelerindeki ortak görüş, “Aday AK Parti’den olmuş, MHP’den olmuş fark etmez. PKK’ya yakın ya da FETÖ’ye meyilli biri olmadıktan sonra hangi partinin adayı olduğunun bir önemi yok. Mühim olan Cumhur İttifakı adayının kazanması” şeklinde.
Bu doğrultuda siyasi kombinler de ittifak masasında. Başkanın AK Parti’den olduğu bir yerde başkan yardımcısının MHP’den olması gibi...
Cumhur İttifakı görüşmelerinde son nokta konulmak üzere. Hedef yıl sonuna kadar ya da yeni yılın ilk haftasına doğru ittifakın tamamlanıp adayların tamamının sahaya sürülmesi.
İLÇELER TAMAM GİBİ
Cumhur İttifakı’nın en merak edilen kenti Başkent’te ilçe paylaşımında sona gelindi. MHP’de olan Etimesgut ve Polatlı’nın yanı sıra Beypazarı ile Akyurt’ta da MHP’li adayla yarışılması gündemde. Keçiören, Altındağ, Mamak, Sincan’ın yanı sıra Yenimahalle’de AK Parti’li aday Cumhur İttifakı’nın adayı olacak. Her iki partinin iddialı olduğu Gölbaşı’nda ise ittifak görüşmelerinin ilk günlerinde dile getirilen iki partinin de aday çıkarma ihtimali neredeyse yok gibi. İbre AK Parti’nin adayının MHP tarafından desteklenmesi yönünde.
CHP ANKARA İSTANBUL’U BEKLİYOR
İttifak masası dağıldı derken yeniden bir araya gelen CHP-İYİ Parti cephesi ağır da olsa mesafe almaya başladı. Gözler ilk etapa CHP’ye bırakılan İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarında. İstanbul adayının CHP’nin bugün yapacağı Parti Meclisi’nde Ekrem İmamoğlu olarak netleşmesi bekleniyor. İstanbul’un ardından gözler Ankara’ya çevrilecek. CHP’nin Ankara’da aday belirleme konusunda işi İstanbul’dan zor gözüküyor. En çok konuşulan isim Mansur Yavaş aynı zamanda en çok yıpratılan isim de.
İsmi sıkça dillendiren Cengiz Topel Yıldırım için de aynı durum söz konusu.
CHP İl Örgütü’nün de kafası karışık, aday belirleme sürecinde seyirci olmak istemedikleri konuşuluyor.
Böylesi bir atmosferde CHP Genel Merkezi son bir anket yapma kararı aldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki’nin karşısına; Mansur Yavaş, Cengiz Topel Yıldırım, Bülent Kuşoğlu ve Metin Özarslan isimleri konuldu. Anket birkaç güne tamamlanacak ve değerlendirme yapılacak. Elbette son karar anket sonucuna göre verilmese de genel durumla ilgili bir fikir oluşturacak. Son bir not; her ne kadar CHP’nin Ankara örgütü, adayın bir an önce açıklanmasını istese de aday belirlenmesi yeni yıla kalacak gibi gözüküyor.
Sinan Aygün
SİNAN AYGÜN’E ADAY MISINIZ DİYE SORDUM
İYİ Parti destekli CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kulislere düşen son isim Sinan Aygün. Lafı uzatmadan sordum, adaylık iddialarını. İşte Aygün’ün yanıtı: “Hayatım boyunca hiç bir yere aday olmak için çabalamadım. Rüzgarlı Sokak’ta esnaflık zamanımda 153 esnafın olduğu bir iş hanına başkanlık yaptım, orada bile arkadaşlar istemişti. ATO meclis üyeliğim dahil, ATO başkanlığım dahil, milletvekilliğim dahil devamlı teklif geldi, ‘ihtiyaç var’ dendi aday oldum. Şimdi de CHP’nin üyesiyim, Atatürk’ün partisinin kimliğini taşımaktan gurur duyuyorum. 4 yıl milletvekilliği yaptım sonrasında çeşitli vesilelerle hem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’yla hem de partili arkadaşlarımızla bir arada olduk. Benim, Büyükşehir adayı olayım gibi bir talebim yok ama parti görev verirse, görevden de kaçmam.”