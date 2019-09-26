Ankara’ya da Kocaeli modeli olsa  

Ankara'nın metro sicili malum. Yıllarca inşaatı yarım kalan 3 hat (Keçiören-Çayyolu-Sincan), Başkent’in toplu taşımada dünya başkentlerinin gerisinde kalmasına neden oldu.
Temel atılmasından tamamlanmasına geçen süre 10 yılı aştı bu üç hatta.
Belediyenin başlayıp tamamlayamadığı metroları Ulaştırma Bakanlığı tamamladı ve Ankara’nın yılan hikâyesine dönen Sincan ve Çayyolu hatları 2014’te, Keçiören hattı da 2017’de hizmete açıldı.
* * *
Bu üç hattın temellerinin atıldığı tarihler göz önüne alındığında 2000’lerin ortalarında açılsaydı ve bir kaç hat daha Ankara’ya kazandırılabilseydi, şehir bu kadar otomobil merkezli olmayabilir, bu kadar katlı kavşağa da ihtiyaç duyulmayabilirdi.
Geçmişin hesabını bir kenara bırakıp, önümüze bakacak olursak...
* * *
Ankara’da 5 hatta 64 kilometrelik metro ağı var. New York’ta 380 kilometre, Moskova’da 340 kilometre, Paris’te 214 kilometre, Berlin’de 151 kilometre...
Liste böyle uzayıp gidiyor. Dünyanın önemli ülkelerinin başkentleri arasında havalimanından şehir merkezine raylı sistemi olmayan yok. Bizde güzergâhı var, kendisi yok. Son yerel seçimde başkan seçilen Mansur Yavaş’ın da, rakibi Mehmet Özhaseki’nin de vaatleri arasındaydı havalimanı-şehir merkezi metrosu...
* * *
Şimdi 2013 yılına dönüp dönemin belediye başkanı Melih Gökçek’in açıklamasına bakalım: “Ben burada bir noktada Ankaralılar adına uyanıklık yaptığımı hissettim. Niye? Eğer 44 kilometrelik metroya başlamasaydım, bu bitmezdi. Ankara’da aynı anda 3 metroya birden başlamıştık. Belediye olarak gücümüz ancak 900 trilyona yetti, daha fazlasına yetmedi. Ondan sonra Sayın Başbakanımızdan, Sayın Bakanımızdan yardım istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve devamını getirdiler.”
* * *
Metro gibi yatırımlar belediye bütçesini aşan yatırımlar. Ki ekonomik koşullar düşünüldüğünde bugün için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin havalimanı metrosu ya da yeni bir hatta başlamasını beklemek hayalcilik olur. Mansur Yavaş da bunun için dış kredi arama yoluna gitti ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Havalimanına yapılacak metro için Avrupa Birliği’nin destekleri var. Onun için de öncelikle orayı ele almak istiyoruz. Burada harcadığımız para, alacağımız kredi, Ankaralıya mal edileceği için en ucuzunu, en uzun sürelisini almaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.
* * *
Peki kredi kullanmadan, bu hat tamamlanamaz mı? Elbette tamamlanır hatta bir kaç saat uzağımızda bir örneği de mevcut. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kocaeli’ni İstanbul’a bağlayacak, Marmaray’ın devamı niteliğindeki metro hattının yapımını Ulaştırma Bakanlığı üstlenecek. Yaklaşık 16 kilometrelik hattın maliyeti 4-5 milyar lira civarında. Keçiören-Havalimanı arasında planlanan raylı sistemle neredeyse aynı uzunluk ve maliyette. Ulaştırma Bakanlığı, Kocaeli modelini Başkent’te de uygulasa, zaten borçlu olan Ankara Belediyesi ve Ankaralı’nın üzerinden yeni bir kredi yükünü alsa, fena mı olur?
YETKİ BAKANLIĞA DEVREDİLMİŞTİ
Ankara’da raylı sistemlerle ilgili şu bilgiyi de hatırlatalım. Aslına bakarsanız havalimanı metrosuyla ilgili tasarruf zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda. Keçiören Kuyubaşı metro durağından Esenboğa Havalimanı’na uzanacak metro hattı, Gökçek döneminde Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmiş, bakanlık ihale çalışmalarına başlamıştı. Mustafa Tuna’nın başkan olduğu dönemde de bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmişti. Hatta belediye buna ek olarak Dikimevi’nden Nata Vega Alışveriş Merkezi’ne kadar; AŞTİ’den ODTÜ’ye kadar da raylı sistemin uzatılmasını teklif etmişti.
Ankara’ya da Kocaeli modeli olsa
Ankara'nın metro sicili malum. Yıllarca inşaatı yarım kalan 3 hat (Keçiören-Çayyolu-Sincan), Başkent’in toplu taşımada dünya başkentlerinin gerisinde kalmasına neden oldu.
Temel atılmasından tamamlanmasına geçen süre 10 yılı aştı bu üç hatta.
Belediyenin başlayıp tamamlayamadığı metroları Ulaştırma Bakanlığı tamamladı ve Ankara’nın yılan hikâyesine dönen Sincan ve Çayyolu hatları 2014’te, Keçiören hattı da 2017’de hizmete açıldı.
* * *
Bu üç hattın temellerinin atıldığı tarihler göz önüne alındığında 2000’lerin ortalarında açılsaydı ve bir kaç hat daha Ankara’ya kazandırılabilseydi, şehir bu kadar otomobil merkezli olmayabilir, bu kadar katlı kavşağa da ihtiyaç duyulmayabilirdi.
Geçmişin hesabını bir kenara bırakıp, önümüze bakacak olursak...
* * *
Ankara’da 5 hatta 64 kilometrelik metro ağı var. New York’ta 380 kilometre, Moskova’da 340 kilometre, Paris’te 214 kilometre, Berlin’de 151 kilometre...
Liste böyle uzayıp gidiyor. Dünyanın önemli ülkelerinin başkentleri arasında havalimanından şehir merkezine raylı sistemi olmayan yok. Bizde güzergâhı var, kendisi yok. Son yerel seçimde başkan seçilen Mansur Yavaş’ın da, rakibi Mehmet Özhaseki’nin de vaatleri arasındaydı havalimanı-şehir merkezi metrosu...
* * *
Şimdi 2013 yılına dönüp dönemin belediye başkanı Melih Gökçek’in açıklamasına bakalım: “Ben burada bir noktada Ankaralılar adına uyanıklık yaptığımı hissettim. Niye? Eğer 44 kilometrelik metroya başlamasaydım, bu bitmezdi. Ankara’da aynı anda 3 metroya birden başlamıştık. Belediye olarak gücümüz ancak 900 trilyona yetti, daha fazlasına yetmedi. Ondan sonra Sayın Başbakanımızdan, Sayın Bakanımızdan yardım istedik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar ve devamını getirdiler.”
* * *
Metro gibi yatırımlar belediye bütçesini aşan yatırımlar. Ki ekonomik koşullar düşünüldüğünde bugün için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin havalimanı metrosu ya da yeni bir hatta başlamasını beklemek hayalcilik olur. Mansur Yavaş da bunun için dış kredi arama yoluna gitti ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Havalimanına yapılacak metro için Avrupa Birliği’nin destekleri var. Onun için de öncelikle orayı ele almak istiyoruz. Burada harcadığımız para, alacağımız kredi, Ankaralıya mal edileceği için en ucuzunu, en uzun sürelisini almaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.
* * *
Peki kredi kullanmadan, bu hat tamamlanamaz mı? Elbette tamamlanır hatta bir kaç saat uzağımızda bir örneği de mevcut. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kocaeli’ni İstanbul’a bağlayacak, Marmaray’ın devamı niteliğindeki metro hattının yapımını Ulaştırma Bakanlığı üstlenecek. Yaklaşık 16 kilometrelik hattın maliyeti 4-5 milyar lira civarında. Keçiören-Havalimanı arasında planlanan raylı sistemle neredeyse aynı uzunluk ve maliyette. Ulaştırma Bakanlığı, Kocaeli modelini Başkent’te de uygulasa, zaten borçlu olan Ankara Belediyesi ve Ankaralı’nın üzerinden yeni bir kredi yükünü alsa, fena mı olur?
YETKİ BAKANLIĞA DEVREDİLMİŞTİ
Ankara’da raylı sistemlerle ilgili şu bilgiyi de hatırlatalım. Aslına bakarsanız havalimanı metrosuyla ilgili tasarruf zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda. Keçiören Kuyubaşı metro durağından Esenboğa Havalimanı’na uzanacak metro hattı, Gökçek döneminde Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmiş, bakanlık ihale çalışmalarına başlamıştı. Mustafa Tuna’nın başkan olduğu dönemde de bu konuyla ilgili çalışmalar devam etmişti. Hatta belediye buna ek olarak Dikimevi’nden Nata Vega Alışveriş Merkezi’ne kadar; AŞTİ’den ODTÜ’ye kadar da raylı sistemin uzatılmasını teklif etmişti.